இந்தியப் பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை சிதைக்கும் ரத்தசோகை: தாய்மார்களுக்கு ஏன் அதிக பாதிப்பு?
நாக்கில் ஐஸ் கட்டியை சுவைக்க தோன்றுவது கூட ரத்தசோகையின் ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.
Published : May 20, 2026 at 10:01 AM IST
இந்தியாவில் சரிபாதிக்கும் மேற்பட்ட பெண்களும், கர்ப்பிணி தாய்மார்களும் ரத்தசோகை (Anaemia) பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். உடல் சோர்வு, பலவீனம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைதல் போன்றவற்றை வெறும் வேலைப்பளுவின் அறிகுறியாக பார்த்துப் பெண்கள் கடந்து போகிறார்கள்.
ஆனால், இது ஒரு தீவிரமான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்பதை பலரும் உணருவதில்லை. பொதுவாக ஒரு பெண் கர்ப்பம் அடைவதற்கு முன்பே அவளது உடலில் ரத்தசோகை தொடங்கிவிடுகிறது. பின் இது இன்னும் தீவிரமடைந்து, பிரசவத்தின் போது பெரும் உடல்நலப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது.
தேசியக் குடும்ப சுகாதாரக் கணக்கெடுப்பின்படி (NFHS-5), இந்தியாவில் 15 முதல் 49 வயதுடைய பெண்களில் 57 சதவீதம் பேர் ரத்தசோகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது முந்தைய காலத்தை விட அதிகரித்திருப்பதுதான் மிகுந்த கவலைக்குரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.
அன்றாட சோர்வுக்குப் பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் பெரும் ஆபத்து
பல பெண்கள் தங்களுக்குப் பல ஆண்டுகளாகவே உடல் சோர்வு இருப்பதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால், அதன் பின்னணியில் ரத்தசோகை இருக்கலாம் என்பதை அவர்கள் சிந்திப்பதே இல்லை. இந்த பாதிப்பு உடலில் மிக மெதுவாகவே வளர்கிறது. அதனால் இதற்கெனத் தனியான அறிகுறிகள் சட்டென்று தெரிவதில்லை. தலைவலி, மூச்சுத்திணறல் அல்லது எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போவதை வெறும் மன அழுத்தம் அல்லது தூக்கமின்மை என்று பெண்கள் தப்பு கணக்கு போட்டுவிடுகிறார்கள்.
குறிப்பாக தாய்மார்களுக்கு பிரசவம் மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காலங்களில் ஊட்டச்சத்துத் தேவை மிக அதிகமாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் ஏற்படும் சோர்வைத் தாய்மையின் ஒரு பகுதியாகவே அவர்கள் கருதுகிறார்கள். இதுதான் பிரச்சனையை இன்னும் சிக்கலாக்குகிறது. நாக்கில் ஐஸ் கட்டியைச் சுவைக்கத் தோன்றுவது (Pica) கூட ரத்தசோகையின் ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.
உணவுப் பழக்கமும் சத்துக்களின் இடைவெளியும்
ரத்தசோகை அதிகரிப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் முறையற்ற உணவுப் பழக்கம். இன்றைய சூழலில் பெண்கள் நேரத்திற்கு சாப்பிடுவதில்லை. காலையில் உணவை தவிர்ப்பது, வேலைக்கு நடுவே வெறும் தேநீர் அல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடுவது போன்ற பழக்கங்கள் ரத்த உற்பத்திக்கு தேவையான இரும்புச்சத்து, புரோட்டீன், ஃபோலிக் அமிலம் மற்றும் வைட்டமின் பி12 ஆகியவற்றை குறைத்துவிடுகின்றன.
அதிகமாகத் தேநீர் அல்லது காபி குடிப்பது உடலில் இரும்புச்சத்து உறிஞ்சப்படுவதை தடுக்கிறது. இது தவிர, மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் அதிக ரத்தப்போக்கு, தைராய்டு பிரச்சனைகள் மற்றும் அடிக்கடி ஏற்படும் கருவுறுதல் போன்றவை பெண்களின் உடலில் உள்ள இரும்புச்சத்தைச் சுரண்டிவிடுகின்றன. ரத்த சிவப்பணுக்கள் குறையும் போது, உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு ஆக்சிஜனை சுமந்து செல்லும் திறன் குறைகிறது. இதுதான் ஒட்டுமொத்த உடல் செயல்பாட்டையும் முடக்கிப்போடுகிறது.
தாய்மார்களுக்கு ஏன் அதிகப் பாதிப்பு?
இந்தியக் குடும்ப அமைப்பில் பெண்கள் இப்போதும் தங்களை விடக் கணவர் மற்றும் குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்துக்கே முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள். இதனால் ஒரு பெண் தாயாக மாறும் போது அவளது உடலில் போதிய சத்துக்கள் இருப்பதில்லை. ஒரு பிரசவத்திற்கும் அடுத்த பிரசவத்திற்கும் போதிய இடைவெளி இல்லாதது நிலைமையை இன்னும் மோசமாக்குகிறது.
கர்ப்ப காலத்தில் ரத்தசோகையைச் சரிசெய்யாவிட்டால், அது கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சியையும் பாதிக்கும். அதுமட்டுமல்லாமல், பிரசவத்தின் போது அதிக ரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதற்கும், பிரசவத்திற்குப் பின் உடல் தேறுவதில் தாமதம் உண்டாவதற்கும் இதுவே காரணமாகிறது.
உடல்நலம் தாண்டி மனநலத்திலும் தாக்கம்
ரத்தசோகை என்பது வெறும் உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமல்ல. இது ஒரு பெண்ணின் மனநிலை, வேலைத்திறன் மற்றும் குழந்தைகளை வளர்க்கும் திறன் ஆகியவற்றிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் குறைவாக இருக்கும் தாய்மார்கள் அடிக்கடி எரிச்சல் அடைவது, தூக்கமின்மை மற்றும் எதிலும் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருப்பது போன்ற மனநலச் சிக்கல்களைச் சந்திக்கிறார்கள். ஒரு வேலையைத் தொடங்குவதற்கு முன்பே சோர்வு ஏற்படுவதால், அவர்களால் அன்றாட வேலைகளைத் திறம்படச் செய்ய முடியாமல் போகிறது.
தீர்வு என்ன?
இந்த சத்தமில்லாத பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்க முறையான ரத்தப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது மிக அவசியம். ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே கண்டறிந்தால், உணவு முறையைச் சீரமைப்பதன் மூலமும், மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள் மூலமும் இதைச் சரிசெய்துவிடலாம்.
கீரைகள், பேரீச்சம்பழம், வெல்லம், நட்ஸ், முட்டை மற்றும் புரதம் நிறைந்த உணவுகளை அன்றாடம் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும், இரும்புச்சத்து உடலில் சரியாகச் சேருவதற்கு வைட்டமின் சி நிறைந்த எலுமிச்சை அல்லது நெல்லிக்காய் போன்றவற்றைச் சேர்த்துக்கொள்வது அவசியம். பெண்கள் தங்கள் உடலின் எச்சரிக்கை சமிக்கைகளைத் தவிர்க்காமல் கவனிப்பதே இந்த ஊட்டச்சத்துச் சுமையிலிருந்து விடுபட ஒரே வழியாகும்.
