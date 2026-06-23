மனம் எப்போதும் கெட்டதையே யோசிப்பது ஏன்? உண்மையான காரணம் என்ன?
நம் மூளையில் உள்ள ஆபத்தை கண்டறியும் பகுதி, தேவையில்லாத நேரங்களிலும் தொடர்ந்து வேலை செய்ய தொடங்குகிறது.
Published : June 23, 2026 at 2:38 PM IST
நண்பருக்கு அனுப்பிய மெசேஜிற்கு நீண்ட நேரமாக பதில் வரவில்லை என்றால், "அவருக்கு நம் மீது கோபமோ?" என்று யோசிக்க தொடங்குவோம். அலுவலகத்தில் மேலாளர் ஏதோ ஒரு சிறிய தவறை சுட்டிக்காட்டினால், "வேலை போய்விடுமோ?" என்ற பயம் தொற்றிக்கொள்ளும். லேசான தலைவலி வந்தால் கூட, அது ஏதோ பெரிய கொடிய நோயின் அறிகுறியாக இருக்குமோ என்று கூகுளில் தேட ஆரம்பித்துவிடுவோம். நம் வாழ்வில் பலமுறை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நாம் கடந்திருப்போம்.
உண்மையில் அங்கே எந்த பெரிய பிரச்சனையும் இருக்காது, ஆனால் நம் மனம் அதற்குள் ஒரு மிகப்பெரிய விபரீத கதையையே எழுதி முடித்திருக்கும். எதார்த்தத்திற்கு மாறாக, எப்போதுமே மிக மோசமான ஒரு விளைவை மட்டுமே கற்பனை செய்து, அதுதான் நடக்கப்போகிறது என்று நம்மை நம்ப வைப்பதுதான் பதற்றத்தின் முக்கிய அறிகுறி. இந்த மனநிலை ஏன் ஏற்படுகிறது, இதிலிருந்து நாம் எப்படி மீளலாம் என்பதை பற்றி ஹார்வர்ட் மருத்துவப் பள்ளி மற்றும் NIH (தேசிய சுகாதார நிறுவனம்) ஆய்வுகள் சில முக்கிய உண்மைகளை விளக்குகின்றன.
மூளையின் பாதுகாப்பு வளையமும் அதன் அதீத செயல்பாடும்
மனித மூளை என்பது அடிப்படையில் நம்மை ஆபத்துகளில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான உறுப்பு. ஆதிகாலத்தில் மனிதன் காடுகளிலும் விலங்குகளுடனும் வாழ்ந்தபோது, அவனைக் காப்பாற்ற ஒரு 'அலார முறை' (Alarm system) தேவைப்பட்டது. ஏதேனும் ஆபத்து வந்தால் உடனே தப்பித்து ஓட அல்லது சண்டையிட இந்த தற்காப்பு உணர்வு உதவியது.
ஆனால், NIH (National Institutes of Health) ஆய்வுகளின்படி, இந்த தற்காப்பு உணர்வு எல்லை மீறும்போதுதான் பதற்றம் அல்லது மனக்கவலை என்ற நிலை உருவாகிறது என்கிறது. நம் மூளையில் உள்ள ஆபத்தை கண்டறியும் பகுதி, தேவையில்லாத நேரங்களிலும் தொடர்ந்து வேலை செய்ய தொடங்குகிறது.
இதனால், ஒரு விஷயம் நடப்பதற்கான 'சாத்தியம்' இருப்பதை, அதுவே 'உண்மையாகவே நடக்கப்போகிறது' என்று மூளை தவறாக புரிந்துகொள்கிறது. எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாவிட்டாலும், கற்பனையான பயங்களை நிஜமாக மாற்றும் வேலையை இந்த பதற்றம் செய்கிறது.
பயத்தை உடலும் மனமும் எப்படி உண்மை ஆக்குகின்றன?
மனதில் தோன்றும் பயம் வெறும் எண்ணத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லை. அது நம் உடலிலும் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு மோசமான சூழ்நிலையை நாம் நினைக்கும் போது, உடல் உடனடியாக அதற்கேற்ப எதிர்வினையாற்றுகிறது,
- இதய துடிப்பு வேகமாக அதிகரிப்பது.
- கை, கால்களில் நடுக்கம் அல்லது வேர்வை ஏற்படுவது.
- மூச்சு திணறல் அல்லது நெஞ்சு பகுதியில் ஒருவித இறுக்கம் தோன்றுவது.
ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் மனநல ஆய்வுகளின்படி, இந்த உடல்ரீதியான மாற்றங்கள் ஏற்படும்போது, மனித மனம் "உடம்பில் இவ்வளவு மாற்றங்கள் நடக்கிறதே, அப்படியானால் நாம் நினைத்த கெட்ட விஷயம் நிஜமாகவே நடக்கப்போகிறது போல" என்று இன்னும் தீவிரமாக நம்ப தொடங்குகிறது. உடலும் மனதும் மாறி மாறி ஒன்றை ஒன்று பயமுறுத்தி கொள்ளும் ஒரு நச்சு சுழற்சி (Vicious cycle) இங்கே உருவாகிறது.
இந்த பயச் சுழற்சியில் இருந்து மீள்வது எப்படி?
இந்த தேவையில்லாத பயங்களில் இருந்தும், மோசமான கற்பனைகளில் இருந்தும் விடுபட மனநல நிபுணர்கள் சில எளிய வழிகளை பரிந்துரைக்கிறார்கள்..
எண்ணங்களை கேள்விக்குள்ளாக்குங்கள்: உங்கள் மனம் ஒரு மோசமான முடிவை நோக்கி ஓடும்போது, அப்படியே அதை நம்பாமல் சில கேள்விகளை உங்களிடமே கேளுங்கள்,
- நான் பயப்படுவதற்கு என்னிடம் ஏதேனும் உண்மையான ஆதாரம் இருக்கிறதா?
- இதற்கு வேறு ஏதேனும் சாதகமான காரணங்கள் இருக்க முடியுமா?
- நான் எப்போதும் மோசமான விளைவை மட்டும்தான் யோசிக்கிறேனா?
நிகழ்காலத்தில் வாழுங்கள்
பதற்றம் எப்போதுமே எதிர்காலத்தைப் பற்றிய பயத்தில்தான் வாழ்கிறது. எனவே, உங்கள் கவனம் சிதறி தேவையில்லாத பயம் வரும்போது, ஆழ்ந்து மூச்சை உள்வாங்கி வெளிவிடுங்கள். நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை சுற்றியுள்ள பொருள்களை கவனித்து, உங்கள் கவனத்தை நிகழ்காலத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள்.
இணையத்தில் தேடுவதை தவிருங்கள்
உடலில் ஏதேனும் சிறிய மாற்றம் தெரிந்தால் உடனே இணையத்தில் நோய்களை பற்றி தேடுவதை நிறுத்த வேண்டும். இது உங்கள் பயத்தை பல மடங்கு அதிகமாக்குமே தவிர தீர்வு தராது. அதேபோல், மற்றவர்களிடம் "எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுதானே?" என்று அடிக்கடி கேட்டு உறுதிப்படுத்துவதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
எப்போது மருத்துவ உதவி தேவை?
இயல்பான பயம் என்பது சில நிமிடங்களில் கடந்துவிடும். ஆனால், இந்த தேவையில்லாத கவலைகளும் மோசமான கற்பனைகளும் உங்கள் தினசரி வேலைகளை, உறவுகளை அல்லது தூக்கத்தை பாதிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு மனநல ஆலோசகரையோ அல்லது மருத்துவரையோ அணுகுவது நல்லது. இதற்கு அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சை (CBT - Cognitive Behavioral Therapy) மற்றும் தேவைப்பட்டால் சில எளிய மருந்துகள் மூலம் முழுமையான தீர்வு காண முடியும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8429319/
https://hbr.org/2020/09/what-to-do-when-your-mind-always-dwells-on-the-worst-case-scenario