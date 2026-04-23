லோ சுகர் பிரச்சனையா? தடுக்கும் வழி என்ன?
ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு கீழே குறையும்போது, உடல் தனது செயல்பாட்டை நிறுத்த தொடங்குகிறது.
Published : April 23, 2026 at 12:23 PM IST
காலையில் அலுவலகத்திற்கு புறப்படும் அவசரத்தில் அரைகுறையாக சாப்பிடுவது அல்லது வேலையின் வேகத்தில் மதிய உணவை தள்ளிப்போடுவது நம் பலரது வழக்கமாகிவிட்டது. இப்படி சில சமயம் உணவை தவிர்க்கும்போது, திடீரென உடல் தளர்வடைவதையோ, கைகள் லேசாக நடுக்கம் எடுப்பதையோ அல்லது காரணமே இல்லாமல் வியர்வை கொட்டுவதையோ நாம் உணர்ந்திருப்போம்.
பல நேரங்களில் இதை வெறும் பசி அல்லது உடல் சோர்வு என்று நாம் நினைத்து கடந்துவிடுவோம். ஆனால், உண்மையில் இது உங்கள் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு (Glucose) ஆபத்தான நிலைக்கு குறைந்து வருவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
ரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகமாக இருந்தால் அது நீண்ட காலத்திற்கு பிறகுதான் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும், ஆனால் சர்க்கரை அளவு குறைந்தால் அது சில நிமிடங்களிலேயே மனித உயிருக்கு ஆபத்தாக முடிந்துவிடும். இது ஏன் நிகழ்கிறது, இதை எப்படி அடையாளம் காண்பது மற்றும் இதிலிருந்து நம்மை எப்படிக் காத்துக் கொள்வது என்பதை தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்.
குறைந்த ரத்த சர்க்கரை என்றால் என்ன?
மருத்துவ ரீதியாக இதனை ஹைப்போகிளைசீமியா என்று அழைக்கிறார்கள். நமது உடல் இயங்குவதற்கு தேவையான மிக முக்கியமான எரிபொருள் குளுக்கோஸ் ஆகும். நாம் சாப்பிடும் உணவிலிருந்து கிடைக்கும் இந்த சர்க்கரைதான் மூளை முதல் இதயம் வரை அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் ஆற்றலைத் தருகிறது.
ரத்தத்தில் இதன் அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு கீழே குறையும்போது, உடல் தனது செயல்பாட்டை நிறுத்த தொடங்குகிறது. குறிப்பாக, நமது மூளை சர்க்கரையை சேமித்து வைக்க முடியாது என்பதால், ரத்தத்தில் சர்க்கரை குறையும்போது மூளை முதலில் பாதிக்கப்படுகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.
இதயம் மற்றும் மூளையில் ஏற்படும் தாக்கம்
சர்க்கரை அளவு குறையும்போது, கல்லீரலில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் சர்க்கரையை வெளியேற்ற உடல் போராடும். இந்த நேரத்தில் உடலில் ஏற்படும் வேதியியல் மாற்றங்களால் ரத்த அழுத்தம் சட்டென அதிகரிக்கும். இதயம் மிக வேகமாக துடிக்க தொடங்கும்.
ஏற்கனவே இதயப் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு இது பெரும் அழுத்தத்தை கொடுத்து மாரடைப்பைக்கூட ஏற்படுத்தலாம். அதேபோல், மூளைக்குத் தேவையான குளுக்கோஸ் கிடைக்காதபோது சிந்திக்கும் திறன் பாதிக்கப்பட்டு, சுயநினைவை இழக்கும் நிலை உருவாகிறது.
காரணம் என்ன?
சர்க்கரை நோயாளிகளை பொருத்தவரை, இன்சுலின் அல்லது மருந்துகளின் அளவு கூடுதலாக இருப்பதும், மருந்து எடுத்த பிறகு சரியான நேரத்திற்கு உணவு உட்கொள்ளாமல் இருப்பதுமே இதற்கு முக்கிய காரணமாகும். இது தவிர, வெறும் வயிற்றில் மது அருந்துவது கல்லீரலில் சர்க்கரை உற்பத்தியாவதை தடுக்கும்.
மிக கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை தேவையான உணவின்றி செய்வதும் சர்க்கரை அளவை வேகமாக குறைத்துவிடும். சிலருக்கு ஹார்மோன் குறைபாடுகள் காரணமாகவும் அல்லது அதிக மாவுச்சத்து கொண்ட உணவை சாப்பிட்ட பிறகு உடல் அளவுக்கு அதிகமாக இன்சுலினை சுரப்பதாலும் (Reactive hypoglycemia) சர்க்கரை அளவு குறையக்கூடும்.
என்ன செய்வது?
சர்க்கரை அளவு குறைவதற்கான அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன், தாமதிக்காமல் 15 முதல் 20 கிராம் வரை சர்க்கரைச் சத்து உள்ள ஏதேனும் ஒரு பொருளை உட்கொள்ள வேண்டும்.
- ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை அல்லது குளுக்கோஸ் பொடி.
- சர்க்கரை கலந்த பழச்சாறு அல்லது மிட்டாய்கள்.
- தேன் அல்லது பிஸ்கட்கள்.
இவற்றை சாப்பிட்ட 15 நிமிடங்களுக்கு பிறகு சர்க்கரை அளவை சரிபார்க்க வேண்டும். அப்போதும் அளவு உயராவிட்டால் மீண்டும் சிறிது இனிப்பை உட்கொள்ள வேண்டும். பாதிப்பு தீவிரமாகி ஒரு நபர் மயக்கமடைந்தால், அவருக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்க முயலக்கூடாது, உடனடியாக மருத்துவ உதவிக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
தவிர்க்கும் முறைகள்
- எப்போதும் கையில் ஒரு சிறிய மிட்டாய் அல்லது குளுக்கோஸ் பிஸ்கட் வைத்திருப்பது அவசர காலங்களில் உதவும்.
- உணவை தவிர்க்காமல் நேரத்திற்கு சாப்பிடும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
- சர்க்கரை நோயாளிகள் தங்களின் மருந்து அளவை மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி மாற்ற கூடாது.
- அதிகப்படியான உடற்பயிற்சி செய்யும்போது அதற்கேற்ப சத்தான ஆகாரங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் உங்கள் உடல்நிலை மற்றும் இத்தகைய பாதிப்பு ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கிச் சொல்ல வேண்டும்.
மருத்துவ ஆலோசனை எப்போது தேவை?
சர்க்கரை நோய்க்கான மருந்துகளை எடுப்பவர்கள் அடிக்கடி இப்பாதிப்பிற்கு உள்ளானால், மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு மருந்துகளின் அளவை மாற்றியமைக்க வேண்டும். சர்க்கரை நோய் இல்லாதவர்களுக்கு இத்தகைய பாதிப்பு ஏற்பட்டால், அது உடலில் உள்ள வேறு ஏதேனும் ஹார்மோன் பிரச்சனைகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
எனவே, காரணமின்றி அடிக்கடி சோர்வு அல்லது நடுக்கம் ஏற்படுபவர்கள் ரத்த பரிசோதனை செய்துகொண்டு அதற்கான சரியான காரணத்தைக் கண்டறிவது அவசியமாகும். உங்கள் உடல் கொடுக்கும் சிறிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைக் கவனிப்பதே பெரிய ஆரோக்கிய சிக்கல்களில் இருந்து உங்களை காக்கும்.
இதையும் படிங்க:
வெயில் காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய காய்கறிகள் - லிஸ்ட் இதோ!
கோடை வெப்பத்தை சமாளிக்க உதவும் முலாம்பழம்: கொட்டிக்கிடக்கும் நன்மைகள் இதோ!
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.