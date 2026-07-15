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இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் சிறுநீரக கல் பாதிப்பு: இளைஞர்களை குறிவைப்பது ஏன்?

உணவில் அளவுக்கு அதிகமாக அசைவ புரதங்களை சேர்த்து கொள்வது யூரிக் அமில கற்கள் உருவாக காரணமாகிறது என ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 15, 2026 at 2:32 PM IST

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இன்றைய வாழ்க்கை முறையும் உணவு பழக்கவழக்கங்களும் மிக வேகமாக மாறி வருகின்றன. இந்த மாற்றங்களின் விளைவாக, இந்தியாவில் சிறுநீரக கல் பாதிப்பு மிக தீவிரமாக அதிகரித்து வருகிறது. தேசிய நீரிழிவு, செரிமானம் மற்றும் சிறுநீரக நோய்கள் நிறுவனத்தின் தரவுகளின்படி, இந்திய மக்கள் தொகையில் சுமார் 8% முதல் 12% மக்கள் ஏதோ ஒரு வகையான சிறுநீரக கல் பாதிப்பால் அவதிப்படுகிறார்கள்.

குறிப்பாக, நாட்டின் வடக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளில் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக காணப்படுகிறது. இது ஏதோ ஒரு சாதாரண உடல்நல குறைபாடு அல்ல, ஆண்டுதோறும் சுமார் 20 லட்சம் இந்தியர்களை பாதிக்கும் ஒரு தீவிரமான பொது சுகாதார பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது.

மாறிவரும் காலநிலை, போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமை மற்றும் அன்றாட பழக்கவழக்கங்களே இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக இருக்கின்றன. நாம் தினமும் சந்திக்கும் சில எதார்த்தமான சூழல்களும், நாம் செய்யும் சின்ன சின்ன தவறுகளும் எப்படி இந்த பாதிப்பை நோக்கி நம்மை கொண்டு செல்கின்றன என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது.

சிறுநீரக கற்கள் உருவாக என்ன தான் காரணம்

சிறுநீரக கற்கள் என்பவை சிறுநீரில் உள்ள கால்சியம், ஆக்சலேட் மற்றும் யூரிக் அமிலம் போன்ற தாதுக்கள் (Minerals) அதிகளவில் ஒன்று திரண்டு, சிறுநீரகத்தில் படிவங்களாக மாறுவதாகும். தற்போது இந்தியாவில் இந்த பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதற்கான காரணங்கள் இதோ..

  • அதிகரிக்கும் வெப்பமும் நீரிழப்பும்: இந்தியாவின் வெப்பமண்டல காலநிலையும், கோடை காலத்தில் ஏற்படும் கடுமையான வெப்ப அலைகளும் இதற்கு மிக முக்கிய காரணமாகும். அதிக வெப்பத்தால் உடலில் இருந்து வியர்வை வழியாக அதிகப்படியான நீர் வெளியேறுகிறது. இதனால் உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்து, சிறுநீர் அடர்த்தியாக மாறுகிறது. சிறுநீர் அடர்த்தியாகும் போது அதில் உள்ள தாதுக்கள் எளிதில் கற்களாக உறைந்து விடுகின்றன.
  • போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காதது: தினசரி உடலுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காததே பலருக்கும் உள்ள பொதுவான பழக்கம். குறிப்பாக, வெயிலில் வேலை செய்யும் கட்டுமான தொழிலாளர்கள், ஓட்டுநர்கள் மற்றும் கூலித் தொழிலாளர்கள் போன்ற பணியாளர்கள் (Outdoor workers) நீண்ட நேரம் வெப்பத்தில் வேலை செய்வதால், அவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக உள்ளது.
  • மாசுபட்ட குடிநீர்: நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புறம் என இரு இடங்களிலுமே தூய்மையான குடிநீர் கிடைப்பது சவாலாக உள்ளது. காண்டமினேட்டட் எனப்படும் தாதுக்கள் மற்றும் அசுத்தங்கள் நிறைந்த குடிநீரைப் பயன்படுத்துவது சிறுநீரகத்தில் படிவுகள் உருவாவதை நேரடியாக ஊக்குவிக்கிறது.

நவீன உணவு முறையும் வளர்சிதை மாற்ற பிரச்னைகளும்

நம் முன்னோர்களின் பாரம்பரிய உணவு முறையை விடுத்து, நாம் பின்தொடரும் நவீன உணவு கலாச்சாரம் இந்த நோய்க்கு பெரிய அளவில் வழிவகுக்கிறது.

  • அதிகப்படியான உப்பு மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்: பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள், துரித உணவுகள் போன்றவற்றில் உப்பின் (சோடியம்) அளவு மிக அதிகமாக உள்ளது. அதிக சோடியம் உடலில் சேரும் போது, அது சிறுநீர் வழியாக அதிக கால்சியத்தை வெளியேற்றுகிறது. இந்த கால்சியம் தான் சிறுநீரக கல்லாக மாறுகிறது.
  • அதிகப்படியான அசைவ உணவு மற்றும் சர்க்கரை பானங்கள்: உணவில் அளவுக்கு அதிகமாக அசைவப் புரதங்களை (Animal protein) சேர்த்து கொள்வது யூரிக் அமில கற்கள் உருவாக காரணமாகிறது என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. அதேபோல, நாம் விரும்பிப் பருகும் குளிர்பானங்கள் மற்றும் சர்க்கரை கலந்த பானங்களில் உள்ள 'பிரக்டோஸ்' (Fructose) சிறுநீரக கல் ஆபத்தை இரட்டிப்பாக்குகிறது.
  • உடல் பருமன் மற்றும் நீரிழிவு: இந்தியாவில் தற்போது சர்க்கரை நோய் மற்றும் உடல் பருமன் மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. சர்க்கரை நோயானது சிறுநீரின் வேதியியல் தன்மையையே மாற்றி விடுகிறது. இதன் பக்கவிளைவாக, சிறுநீரக கற்கள் மிக எளிதாக உருவாகி விடுகின்றன.

இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏன் இந்த பாதிப்பு?

ஆச்சரியப்படும் விதமாக, தற்போது 20 மற்றும் 30 வயதுகளில் இருக்கும் இளம் வயதினர் இந்த நோயால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதற்கு காரணம் அவர்களின் மோசமான வாழ்வியல் முறையே என்கிறது ஆய்வு. நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வது, உடற்பயிற்சி இல்லாமை, தண்ணீர் குடிப்பதற்கு பதிலாக பாக்கெட் ஜூஸ்கள் மற்றும் குளிர்பானங்களை குடிப்பது, சிறுவயது முதலே ஜங்க் உணவுகளை உண்பது போன்ற காரணங்களால் இளைஞர்களின் வளர்சிதை மாற்றம் பாதிக்கப்பட்டு, சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாகின்றன.

அலட்சியப்படுத்த கூடாத அறிகுறிகள்

சிறுநீரகக் கற்கள் இருக்கும் போது உடல் காட்டும் பின்வரும் அறிகுறிகளை நாம் ஒருபோதும் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது,

  • முதுகின் பின்புறம் அல்லது விலாப்பகுதியில் கடுமையான, தாங்க முடியாத வலி ஏற்படுவது.
  • சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் அல்லது வலி உண்டாவது.
  • சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து போவது (சிவப்பு அல்லது பழுப்பு நிற சிறுநீர்).
  • அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்படுவது.
  • வலியின் தீவிரத்தால் குமட்டல் மற்றும் வாந்தி வருவது.

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால், உடலில் ஏதோ அடைப்பு அல்லது தொற்று ஏற்படுகிறது என்று அர்த்தம். எனவே உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறுவது அவசியம்.

சிறுநீரகக் கற்களைத் தடுக்க என்ன செய்வது?

  1. தினமும் உங்கள் உடல்நிலைக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். உங்கள் சிறுநீர் வெளிர் மஞ்சள் அல்லது நிறமற்று இருந்தால் மட்டுமே உங்கள் உடல் சரியான நீர்ச்சத்தோடு இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.
  2. சமையலில் உப்பை குறைப்பதோடு, சிப்ஸ், ஊறுகாய், அப்பளம் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட பாக்கெட் உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. வாங்கும் உணவு பொருட்களின் லேபிள்களை பார்த்து சோடியம் அளவை சரிபார்க்கும் பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்ளுங்கள்.
  3. கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது நல்லது. உணவில் உள்ள கால்சியம், ஆக்சலேட்டுடன் இணைந்து சிறுநீரகத்தில் கற்கள் படியாமல் தடுக்கிறது.
  4. தினமும் மிதமான உடற்பயிற்சி மற்றும் சீரான உணவு முறை மூலமாக உடல் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது சிறுநீரகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு பக்கபலமாக இருக்கும்.

ஆய்வு:

https://saspublishers.com/article/24222/

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TAGGED:

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