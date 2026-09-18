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உணவை மென்று சாப்பிடும் பழக்கம் இல்லையா? செரிமானம் முதல் சோர்வு வரை காத்திருக்கும் ஆபத்துகள்!

உணவை நன்றாக மெல்லுவது என்பது வயிற்றுக்கு மட்டுமல்ல, மூளையின் சுறுசுறுப்பிற்கும் நேரடி காரணியாக அமைகிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 18, 2026 at 11:34 AM IST

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உணவை அவசர அவசரமாக மெல்லாமல் அப்படியே விழுங்கும் பழக்கம் இன்றைக்கு பெரும்பாலானோரிடம் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. நாம் அன்றாடம் என்ன உணவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதில் காட்டும் கவனத்தை, அந்த உணவை எப்படி சாப்பிடுகிறோம் என்பதிலும் காட்ட வேண்டும் என்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறார்கள்.

உணவை மெல்லாமல் வேகமாக விழுங்குவது என்பது வெறும் செரிமானத்தை சார்ந்த பிரச்சனை மட்டுமல்ல, அது நமது ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தோடும் மூளையின் செயல்பாட்டோடும் நேரடியாக தொடர்புடையது. உணவை நிதானமாக, நன்றாக மென்று உண்பது செரிமான பாதையை சீராக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், உடலில் உள்ள நரம்பு மண்டலத்தை ஊக்கப்படுத்தி மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும், உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் முழுமையாக உடலில் சேரவும் பெருமளவில் உதவி செய்கிறது.

உணவை வாயில் வைத்து மெல்லும் அந்த சில வினாடிகளில் வாய், வயிறு மற்றும் மூளை ஆகிய மூன்றும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு பின்னப்பட்ட அமைப்பாக செயல்படுகின்றன. மருத்துவ துறையில் இந்த ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டை 'பைட் - ஹட் - பிரைன்' (Bite - Gut - Brain) இணைப்பு என்று அழைக்கிறார்கள்.

அதாவது, நாம் உணவை வாயில் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு முறையும், வயிற்றின் இயக்கமும், மூளையின் தூண்டுதலும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டவை என்பதாகும். உணவை நன்றாக மென்று உண்பதால் உடலியல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஏற்படும் பலன்களை விரிவாக பார்ப்போம்.

செரிமான மண்டலம் சீராகும்:

செரிமானம் என்பது வயிற்றில் மட்டுமே நடக்கும் ஒரு விஷயம் என்று பலரும் தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், உண்மையில் செரிமானத்தின் முதல் புள்ளி நமது வாயில்தான் தொடங்குகிறது. உணவை நன்றாக பற்களால் மெல்லும்போது, அது சிறு சிறு துகள்களாக உடைக்கப்பட்டு உமிழ்நீரோடு நன்றாக கலக்கிறது. உமிழ்நீரில் உள்ள இயற்கை நொதிகள், உணவில் உள்ள சத்துக்களை பிரித்தெடுக்கும் முதற்கட்ட செரிமான பணியை வாயிலேயே தொடங்கி விடுகின்றன.

நாம் உணவை மெல்ல தொடங்கும்போதே, வயிற்றுக்கு ஒரு முக்கியமான தகவல் நரம்புகள் மூலமாக அனுப்பப்படுகிறது. "உணவு உள்ளே வரப் போகிறது, அதை செரிக்க தயாராக இருங்கள்" என்ற சமிக்ஞை கிடைத்ததும், வயிறு உணவை செரிப்பதற்கு தேவையான அமிலங்களையும் நொதிகளையும் சுரந்து தயார் நிலையில் வைத்து கொள்கிறது.

இவ்வாறு நன்றாக மென்று அனுப்பப்படும் உணவு, குடலுக்குள் செல்லும்போது மிக எளிதாக உடைக்கப்பட்டு, அதில் உள்ள வைட்டமின்களும் தாதுக்களும் ரத்தத்தில் எளிதில் உறிஞ்சப்படுகின்றன. மாறாக, உணவை மெல்லாமல் விழுங்கும்போது வயிறு அதிக சிரமப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவாகிறது. இதனால் வயிறு உப்பசம், நெஞ்செரிச்சல், வாயு பிரச்சனை மற்றும் செரிமான கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன.

மூளை செயல்பாடும் நினைவாற்றல் பெருக்கமும்

உணவை நன்றாக மெல்லுவது என்பது வயிற்றுக்கு மட்டுமல்ல, மூளையின் சுறுசுறுப்பிற்கும் நேரடி காரணியாக அமைகிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. தாடைகளையும் பற்களையும் பயன்படுத்தி உணவை அரைக்கும்போது, தாடை பகுதியில் உள்ள முக்கிய நரம்புகள் தூண்டப்படுகின்றன. இந்த தூண்டுதல் மூளைக்கான ரத்த ஓட்டத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.

இதன் காரணமாக, கற்றல் திறன் மற்றும் நினைவாற்றலோடு தொடர்புடைய மூளையின் நரம்பு பாதைகள் சுறுசுறுப்படைகின்றன. நன்றாக மென்று சாப்பிடும்போது மூளையின் விழிப்புணர்வும் செயல்பாட்டு துல்லியமும் கணிசமாக உயர்வதாக "நேச்சர் சயின்டிஃபிக் ரிப்போர்ட்" என்ற சர்வதேச ஆய்விதழ் குறிப்பிடுகிறது. மேலும், கவனச்சிதறல்கள் குறைந்து ஒரு காரியத்தில் கவனம் செலுத்தும் திறன் இதனால் அதிகரிக்கிறது.

மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், வயிறு நிறைந்த உணர்வை மூளைக்கு உணர்த்துவது இந்த மெல்லும் முறைதான். அவசரமாக சாப்பிடும்போது வயிறு நிறைந்த சமிக்ஞை மூளைக்கு சென்றடைவதற்குள் நாம் தேவைக்கு அதிகமான உணவை சாப்பிட்டு விடுவோம். ஆனால், நிதானமாக மென்று சாப்பிடும்போது, குறைந்த அளவிலேயே வயிறு நிறைந்த திருப்தி ஏற்பட்டு, உடல் எடை அதிகரிப்பதையும் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது.

உணவு உண்ணும் போது பின்பற்ற வேண்டிய டிப்ஸ்:

  1. நாம் உண்ணும் உணவின் முழுமையான நன்மைகளை பெற சில எளிய உணவு பழக்கங்களை அன்றாடம் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
  2. சாப்பிடும் நேரத்தை ஒரு கடமையாக நினைக்காமல், உணவின் சுவையை உணர்ந்து சாப்பிடுவதற்கென தனியாக சிறிது நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும்.
  3. மிக எளிதாக விழுங்கக்கூடிய பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்த்துவிட்டு, நட்ஸ், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் போன்ற சற்றே கடினமாக இருக்கும் இயற்கை உணவுகளை சேர்க்க வேண்டும்.
  4. வாயில் வைக்கும் உணவு முழுமையாக மென்மையாகி, கூழ் நிலைக்கு மாறும் வரை நன்றாக மென்ற பிறகே விழுங்க வேண்டும்.
  5. ஏதேனும் ஒரு முக்கியமான வேலையை தொடங்குவதற்கு முன்பாக, ஏதேனும் ஒரு உணவை ஒரு நிமிடம் நன்றாக மென்று சாப்பிடுவது மூளையை உடனடியாக விழிப்பு நிலைக்கு கொண்டுவர உதவும்.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26188140/

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TAGGED:

EFFECTS OF NOT CHEWING FOOD
HOW TO EAT FOOD
மென்று சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்
WHY IS CHEWING FOOD IMPORTANT

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