ஆண்களை விட பெண்களுக்கு உடல் எடை குறைய தாமதமாகுவது ஏன்? 5 காரணங்கள் இதோ!
பெண்களின் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் காரணமாக இடுப்பு, தொடைகள் மற்றும் அடிவயிற்று பகுதியில் தான் அதிகளவில் கொழுப்பு சேர்கிறது. இந்த பகுதிகளில் இருக்கும் கொழுப்பை கரைப்பது உடலியல் ரீதியாகவே கொஞ்சம் கடுமையான விஷயம்.
Published : September 20, 2026 at 2:47 PM IST
காலையில் எழுந்ததும் அதே நடைபயிற்சி, உணவில் அதே கட்டுப்பாடு, உடற்பயிற்சியிலும் அதே அர்ப்பணிப்பு... வீட்டில் இருக்கும் ஆண்களுக்கு மிக வேகமாக தொப்பையும் எடையும் குறைந்துவிடும். ஆனால், பெண்களுக்கோ வாரக்கணக்கில் கஷ்டப்பட்டாலும் எடை குறையாது. "நாம் என்ன தவறு செய்கிறோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் எடை குறைய மாட்டேங்குது?" என்று பல பெண்கள் யோசித்து சலித்து போவது உண்டு.
உண்மையில், இதில் பெண்களின் முயற்சியில் எந்த குறையும் இல்லை. ஆண்களின் உடல் இயங்கும் விதமும், பெண்களின் உடல் இயங்கும் விதமும் முற்றிலும் வேறுபட்டவை. ஆண்களுக்கு செட் ஆகும் அதே உணவு முறையும் உடற்பயிற்சியும் பெண்களுக்கு அப்படியே பலன் தராது.
பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், தசை அமைப்பு மற்றும் கொழுப்பு சேரும் முறை என எல்லாமே இதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றன. பெண்கள் தங்கள் உடலின் இந்த இயற்கையான அமைப்பை புரிந்து கொண்டு செயல்பட்டால், நிச்சயம் எடையை குறைக்க முடியும். அவை என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
5 சவால்கள்
ஆண்களுடன் ஒப்பிடும்போது பெண்களின் உடலில் இயற்கை அமைத்திருக்கும் சில மாறுதல்களே எடை குறைவதை தாமதப்படுத்துகின்றன:
- ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இயல்பாகவே உடலில் தசைகளின் அளவு குறைவாகவும், கொழுப்பின் அளவு அதிகமாகவும் இருக்கும். தசைகள் அதிகமாக இருந்தால் நாம் சும்மா இருக்கும்போது கூட உடல் கலோரிகளை வேகமாக எரிக்கும். பெண்களுக்கு தசைகள் குறைவாக இருப்பதால், கலோரிகள் எரியும் வேகமும் குறைவாகவே இருக்கிறது.
- ஆண்களின் உடலில் தசை வளர்ச்சிக்கும் கொழுப்பை கரைப்பதற்கும் உதவும் 'டெஸ்டோஸ்டிரோன்' அதிகமாக இருக்கும். ஆனால், பெண்களுக்கு கொழுப்பை சேமித்து வைக்கும் 'ஈஸ்ட்ரோஜன்' போன்ற ஹார்மோன்கள் அதிகமாக இருப்பதால், உடலின் கொழுப்பு அவ்வளவு சீக்கிரம் கரையாது.
- பெண்களின் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் காரணமாக இடுப்பு, தொடைகள் மற்றும் அடிவயிற்று பகுதியில் தான் அதிகளவில் கொழுப்பு சேர்கிறது. இந்த பகுதிகளில் இருக்கும் கொழுப்பை கரைப்பது உடலியல் ரீதியாகவே கொஞ்சம் கடுமையான விஷயம்.
- பெண்கள் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக திடீரென உணவை கடுமையாக குறைக்கும்போது, உடல் அதை நமக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டது, உணவு கிடைக்கவில்லை என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளும். இதனால், தன்னை பாதுகாக்க கொழுப்பை இன்னும் அதிகமாக பிடித்து வைத்துக்கொண்டு, கலோரி எரியும் வேகத்தை குறைத்துவிடும்.
- மாதவிடாய் சுழற்சி, கர்ப்ப காலம் மற்றும் மாதவிடாய் நிற்கும் பருவம் ஆகியவற்றின் போது உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்கள் எடை குறைப்பை பாதிக்கும். அதேபோல, மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது சுரக்கும் ஹார்மோன்கள், பெண்களுக்கு இனிப்பு மற்றும் மாவுச்சத்து உணவுகள் மீது அதிக ஆசையை தூண்டிவிடும்.
பெண்கள் எடையை குறைக்க என்ன செய்வது
ஆண்கள் செய்வதை அப்படியே செய்யாமல், பெண்களின் உடலுக்கு ஏற்ற சில எளிய பழக்கங்களைப் பின்பற்றினாலே நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும்,
- வெறும் நடைபயிற்சி மட்டும் செய்யாமல், லேசான எடைகளை தூக்கி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இது தசைகளை பலப்படுத்தி, கலோரிகள் எரியும் வேகத்தை அதிகரிக்கும்.
- சாப்பிடும் உணவில் முட்டை, பயறு வகைகள், சுண்டல் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சேர்க்க வேண்டும். இது தசைகளை பாதுகாத்து, அடிக்கடி பசி எடுப்பதை தடுக்கும்.
- உணவை மொத்தமாக குறைத்து பட்டினி கிடக்க கூடாது. தினமும் சாப்பிடும் அளவில் சிறிய அளவை மட்டும் குறைத்து, காய்கறிகள், புரதம் மற்றும் நல்ல கொழுப்புச்சத்து உள்ள உணவுகளைச் சரியாகச் சாப்பிட வேண்டும்.
- தினமும் 7 முதல் 8 மணி நேரம் நன்றாக தூங்குவது முக்கியம். தூக்கமின்மையும் அதிக மன அழுத்தமும் எடையை குறைக்க விடாமல் தடுத்துவிடும்.