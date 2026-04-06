மருத்துவராகும் மென்பொருட்கள்: உடல்நல கேள்விகளுக்கு AI சொல்லும் பதில்களை நம்பலாமா?
Published : April 6, 2026 at 12:12 PM IST
இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்றால் உடனே இணையத்தில் தேடுவது வழக்கமாகிவிட்டது. சமையல் குறிப்பு முதல் வருமான வரி தாக்கல் செய்வது வரை எல்லாவற்றிற்கும் நாம் செயற்கை நுண்ணறிவு எனப்படும் சாட்பாட்களை (Chatbots) நாடுகிறோம்.
குறிப்பாக, உடலில் ஏதேனும் ஒரு சிறு உபாதை என்றாலும் மருத்துவரிடம் செல்வதற்கு முன்பாகவே இது போன்ற மென்பொருள்களிடம் ஆலோசனை கேட்கும் பழக்கம் பலரிடம் அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், மருத்துவ முடிவுகளை எடுப்பதில் இது போன்ற சாட்பாட்கள் எந்த அளவிற்குப் பாதுகாப்பானவை என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.
சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒரு முக்கிய ஆய்வில், சாதாரண மக்கள் தங்களின் உடல்நல பிரச்சனைகளுக்காக சாட்பாட்களை பயன்படுத்தும் போது, அது சரியான முடிவை கொடுக்க உதவுகிறதா என்று பரிசோதிக்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வு Nature Medicine இதழில் வெளியாகியுள்ளது.
அந்த ஆய்வின் முடிவுகள் நமக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை வழங்கியுள்ளன என்றே சொல்லலாம். மருத்துவ தேர்வுகளில் மிக சிறந்த மதிப்பெண்களை பெறும் இந்த மென்பொருள்கள், நிஜ வாழ்வில் ஒரு நோயாளிக்குத் தேவையான ஆலோசனையை வழங்குவதில் சறுக்குகின்றன என்பதை இந்த ஆய்வு நிரூபித்துள்ளது.
மருத்துவம் பார்க்கும் AI:
இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களுக்கு சில பொதுவான மருத்துவ சூழல்கள் விவரிக்கப்பட்டன. அவர்கள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒரு பிரிவினர் தங்களுக்கு தெரிந்த வழக்கமான வழிகளிலும், மற்றொரு பிரிவினர் புகழ்பெற்ற மூன்று சாட்பாட்களின் உதவியுடனும் அந்த மருத்துவ சிக்கலுக்கு தீர்வு காண முயன்றனர்.
ஆய்வின் இறுதியில், சாட்பாட்களை பயன்படுத்தியவர்கள் தங்களுக்கு என்ன நோய் என்பதை அடையாளம் காண்பதில் மற்றவர்களை விட குறைந்த அளவிலேயே வெற்றி பெற்றனர். அதேபோல், அந்த பாதிப்பிற்கு எங்கு சென்று சிகிச்சை பெற வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வதிலும் அவர்களால் சிறந்து செயல்பட முடியவில்லை. சுருக்கமாக சொன்னால், சாட்பாட்களுடன் உரையாடுவது மக்களின் ஆரோக்கியம் சார்ந்த முடிவுகளை மேம்படுத்தவில்லை என்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
தகவல் அறிவு உண்டு, ஆனால் தொடர்பு இல்லை
இங்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும். இந்த சாட்பாட்களுக்கு மருத்துவ அறிவு இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது. சொல்லப்போனால், உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவ படிப்பிற்கான நுழைவு தேர்வுகளில் இந்த மென்பொருள்கள் மிக எளிதாக தேர்ச்சி பெறுகின்றன.
மனிதர்கள் தலையிடாமல் நேரடியாக மருத்துவ கேள்விகளை சாட்பாட்களிடம் கேட்டபோது, அவை மிக துல்லியமான பதில்களையும் சரியான சிகிச்சை பரிந்துரைகளையும் வழங்கின. ஆனால், சாதாரண மனிதர்கள் அதனுடன் உரையாடும் போதுதான் சிக்கல் ஆரம்பமாகிறது. மனிதர்களுக்கும் இயந்திரங்களுக்கும் இடையிலான அந்த தொடர்புதான் இங்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறது.
உரையாடலின் இடையே எங்கோ ஒரு இடத்தில் சாட்பாட் சரியான நோயை குறிப்பிட்டாலும், மக்கள் அதை சரியாகக் கவனிப்பதில்லை அல்லது புரிந்து கொள்வதில்லை. அதேபோல், மக்கள் தங்கள் அறிகுறிகளை முழுமையாகவும் தெளிவாகவும் சொல்ல தவறும் போது, சாட்பாட்கள் தவறான முடிவுகளை தருகின்றன.
மருத்துவம் என்பது வெறும் தகவல் மட்டுமல்ல
மருத்துவம் என்பது வெறும் புத்தக அறிவோ அல்லது தகவல்களை சேகரிப்பதோ மட்டுமல்ல. ஒரு மருத்துவர் தனது அனுபவத்தின் மூலம் நோயாளியின் கதையை கேட்கிறார், அவர் சொல்லும் தகவல்களில் உள்ள நிச்சயமற்ற தன்மைகளை ஆராய்கிறார். நோயாளியின் கவலைகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் புரிந்து கொண்டு, அதற்கேற்ப ஒரு முடிவை எடுக்கிறார்.
ஒரு மருத்துவர் நோயாளியுடன் உருவாக்கும் அந்த மனித தொடர்பு, சாட்பாட்களால் ஒருபோதும் ஈடு செய்ய முடியாது. ஒரு மென்பொருள் வெறும் தகவல்களை மட்டுமே வரிசைப்படுத்தும். ஆனால், ஒரு மனிதனின் சூழல், மனநிலை மற்றும் நம்பிக்கையை புரிந்து கொண்டு சிகிச்சை அளிக்க ஒரு மனிதனால் மட்டுமே முடியும்.
சாட்பாட்களின் சரியான இடம் எது?
இந்த ஆய்வு சாட்பாட்கள் மருத்துவ துறைக்கே உதவாது என்று சொல்லவில்லை. ஆனால், அவை ஒரு மருத்துவர் செய்யும் வேலைக்கு மாற்றாக முடியாது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. தற்போதுள்ள சூழலில், சாட்பாட்கள் ஒரு சிறந்த உதவியாளராக அல்லது எழுத்தராக செயல்பட முடியும்.
மருத்துவ குறிப்புகளைத் தயாரிப்பது, நோயாளிகளின் கோப்புகளை சுருக்கமாக தருவது போன்ற நிர்வாக பணிகளில் இவை மிகச் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. இவை மருத்துவர்களின் பணிச் சுமையைக் குறைக்க உதவுமே தவிர, நோயாளிகளுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லும் 'முன்வரிசைப் பணியாளராக' இருக்க இன்னும் தகுதி பெறவில்லை.
தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவது ஒருவரைத் திறமையான ஓட்டுநராக மாற்றாது. அதைப்போலவே, மருத்துவ கேள்விகளுக்கு சரியாக பதிலளிக்கும் மென்பொருட்கள் ஒரு நோயாளியின் வலியை புரிந்து சிகிச்சை அளிக்க முடியாது. எதிர்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு மருத்துவ துறையில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தலாம்.
ஆனால், இப்போதைக்கு உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு சாட்பாட்களை நம்புவது ஆபத்தானது. உங்கள் ஆரோக்கியம் குறித்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கும், சரியான சிகிச்சையை பெறுவதற்கும் தகுதியான மருத்துவரை அணுகுவதே பாதுகாப்பானது. இயந்திரங்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்கலாமே தவிர, அவை நம் உயிரைக் காக்கும் மருத்துவர்களுக்கு மாற்றாக முடியாது என்பதை தெளிவுப்படுத்துகிறது ஆய்வு.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.