வெயில் காலத்தில் குறையும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி? மறைந்திருக்கும் காரணங்கள் இதோ!
Published : May 28, 2026 at 12:31 PM IST
பொதுவாக வெயில் காலம் என்றாலே அது ஆரோக்கியமான பருவம் என்றொரு பரவலான கருத்து உண்டு. மழை மற்றும் பனிக்காலத்தை போல சளி, இருமல் போன்ற தொற்றுகள் இந்த தட்பவெப்ப நிலையில் அதிகமாக இருக்காது என்பதால் பலரும் கோடையை எளிதாக கடந்துவிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், யதார்த்தத்தில் பலரும் இந்த மாதங்களில் கடுமையான சோர்வு, வயிற்றுப் போக்கு, தலைவலி, தூக்கமின்மை போன்ற ஏதோ ஒரு உடல்நலப் பிரச்சனையால் தொடர்ந்து அவதிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள். நம் உடல் ஒரே இரவில் தனது எதிர்ப்பு சக்தியை திடீரென்று இழந்துவிடுவதில்லை.
மாறாக, கோடையில் நிலவும் அதீத வெப்பம், போதிய நீர்ச்சத்து இல்லாமை, சீரற்ற உணவுப் பழக்கம் மற்றும் குளிர்சாதன வசதியை பயன்படுத்தும் முறை ஆகிய அன்றாட காரணிகளே உடலின் இயற்கையான பாதுகாப்பு மண்டலத்தை மெதுவாக பலவீனப்படுத்துகின்றன. நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் சில பழக்கவழக்கங்கள் எவ்வாறு நம் உடலை சோர்வடைய செய்கின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
உடல் வெப்பநிலையும் அதன் அழுத்தமும்
வெப்பநிலை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்போது, நம் உடல் தனது உள் வெப்பநிலையை குறைத்து சமநிலையில் வைத்திருக்க தொடர்ந்து போராட வேண்டியிருக்கிறது. இதன் காரணமாக அதிகப்படியான வியர்வை வெளியேறி, உடலில் உள்ள நீர்ம பொருட்கள் குறைகின்றன. இந்த தொடர்ச்சியான முயற்சி உடலுக்கு ஒருவிதமான உடலியல் அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது.
மிகக் குறைந்த அளவில் நீர்ச்சத்து குறைந்தால் கூட, அது ஒருவரின் ஆற்றல் அளவை குறைத்து, கவனச்சிதறலையும் செரிமான கோளாறுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. சயின்டிஃபிக் ரிப்போர்ட்ஸ் இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் வெப்ப அழுத்தம் மனிதர்களின் உடலில் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்திய அரசின் வெப்ப அலை வழிகாட்டுதல்களும், அதீத வெப்பம் உடலுக்கு பெரும் சோர்வை தரும் என்பதால் முறையான பாதுகாப்பு அவசியம் என்று எச்சரிக்கின்றன.
வயிற்று ஆரோக்கியமும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும்
கோடை காலம் வந்தாலே பலரின் உணவுப் பழக்கம் அறியாமலேயே மாறிவிடுகிறது. கனமான உணவுகளை உண்பது அசெளகரியத்தை ஏற்படுத்துவதால், குளிர்ந்த பானங்கள், பாக்கெட் ஜூஸ்கள் மற்றும் சாலையோரக் கடைகளில் கிடைக்கும் உணவுகளை நோக்கிப் பலரும் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். இதுவே அசிடிட்டி, உப்பசம் மற்றும் வயிற்று தொற்றுகளுக்கு காரணமாக அமைகிறது.
மனித உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் பெரும் பகுதி செரிமான மண்டலத்தோடு தொடர்புடையது என்பதால், வயிறு பாதிக்கப்படும்போது உடலின் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு திறனும் குறைகிறது. மேலும், அதிக வெப்பம் காரணமாக உணவுகள் மிக விரைவாகக் கெட்டு போகின்றன. தாகம் எடுத்த பிறகு தண்ணீர் குடிக்கலாம் என்று காத்திருப்பதும் உடலின் நீர்ச்சத்தைக் குறைத்து, உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டைத் தாமதப்படுத்துகிறது.
ஏசி அறைகளும் மாறிவரும் தட்பவெப்பமும்
கோடையில் நம்மில் பலரும் செய்யும் ஒரு பொதுவான விஷயம், கடுமையான வெயிலில் இருந்து வந்த உடனே மிகக் குளிர்ந்த ஏசி அறைக்குள் நுழைவது அல்லது ஏசியில் இருந்து நேரடியாக வெயிலுக்கு செல்வது ஆகும். இந்த திடீர் வெப்பநிலை மாற்றம் உடலை தொடர்ந்து குழப்பமடைய செய்கிறது.
இதனால் தொண்டை எரிச்சல், வறட்டு இருமல் மற்றும் மூக்கடைப்பு போன்றவை ஏற்படுகின்றன. குளிர்சாதன வசதி கொண்ட அறைகளில் உள்ள வறண்ட காற்று, நம் மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் உள்ள இயற்கையான ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிவிடுகிறது. பொதுவாக இந்த ஈரப்பதம் தான் தூசிகள் மற்றும் கிருமிகள் உடலுக்குள் நுழைவதைத் தடுக்கும் அரணாகச் செயல்படுகிறது. அது வறண்டு போகும்போது, நோய்த்தொற்றுகள் எளிதாக உடலுக்குள் ஊடுருவுகின்றன.
முறையற்ற தூக்கமும் உடல் சோர்வும்
கோடை காலத்தில் பல நகரங்களில் இரவு நேரங்களிலும் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையாமல் இருப்பதால், பலருக்கு தூக்கம் தடைபடுகிறது. போதிய தூக்கம் இல்லாதபோது உடல் தன்னை தானே பழுதுபார்த்து கொள்ளும் வாய்ப்பை இழக்கிறது. இது ஹார்மோன் சமநிலையை கெடுத்து, மன அழுத்தத்தை அதிகரித்து, உடல் சோர்விலிருந்து மீள்வதை தாமதப்படுத்துகிறது. பகல் நேர வெயில், இரவு நேரத் தூக்கமின்மை, உடலில் ஏற்படும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஆகிய அனைத்தும் ஒன்றாகச் சேரும்போது, அது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலைச் சத்தமில்லாமல் குறைத்துவிடுகிறது.
ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்கும் எளிய பழக்கங்கள்
உடல் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க விலையுயர்ந்த மருந்துகளோ அல்லது சத்து மாத்திரைகளோ தேவையில்லை என்று உள்நாட்டு ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. தாகத்திற்காக காத்திருக்காமல் நாள் முழுவதும் சீரான இடைவெளியில் தண்ணீர் குடிப்பது, தர்பூசணி, வெள்ளரிக்காய் போன்ற நீர்ச்சத்து மிகுந்த பழங்களை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது, வெளியில் சமைக்கப்பட்ட உணவுகளையும் சர்க்கரை மிகுந்த பானங்களையும் தவிர்ப்பது போன்ற எளிய வாழ்வியல் மாற்றங்களே உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும்.
அதேபோல், ஏசி அறையின் வெப்பநிலையை சீராக வைப்பதும், கடுமையான மதிய வெயிலில் நேரடியாக செல்வதைத் தவிர்ப்பதும் உடலின் அழுத்தத்தை குறைக்கும். உடலின் தேவையை உணர்ந்து செயல்படுவதே கோடைக் கால பாதிப்புகளில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும் சிறந்த வழியாகும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935125007467