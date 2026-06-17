மறைந்திருக்கும் நோய் பாதிப்புகள்: ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய உதவும் 5 முக்கிய பரிசோதனைகள்!
ரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகமாக இருப்பது வெளியில் தெரிவதில்லை. இதை கண்டறிய மொத்த கொலஸ்ட்ரால், நல்ல கொழுப்பு, கெட்ட கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் போன்ற பரிசோதனைகள் அவசியம்.
Published : June 17, 2026 at 3:42 PM IST
உடலில் எந்தவொரு வலியோ அல்லது அசௌகரியமோ இல்லாதவரை நாம் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாகவே நினைத்து கொள்கிறோம். ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான தீவிரமான நோய்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் எந்தவிதமான வெளிப்படையான அறிகுறிகளையும் காட்டுவதில்லை. சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம் மற்றும் மாரடைப்பு போன்ற பாதிப்புகள் உடலில் மெதுவாகத்தான் உருவாகின்றன.
நாம் நலமாக இருக்கிறோம் என்று அசட்டையாக இருந்துவிட்டு, நோய் முற்றிய பிறகு சிகிச்சை பெறுவதை விட, முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுப்பதே புத்திசாலித்தனம். இதற்காகத்தான் முறையான மருத்துவ பரிசோதனைகள் அவசியமாகின்றன.
வயது, குடும்பப் பின்னணி மற்றும் வாழ்வியல் முறைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைகள் மாறினாலும், அனைத்து பெரியவர்களும் தங்களின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்காக கண்டிப்பாக செய்துகொள்ள வேண்டிய ஐந்து முக்கியமான பரிசோதனைகளை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ரத்த அழுத்த பரிசோதனை:
ரத்த கொதிப்பு அல்லது உயர் ரத்த அழுத்தம் என்பதை மருத்துவ உலகம் சைலண்ட் கில்லர் என்று அழைக்கிறது. ஏனெனில், ரத்த அழுத்தம் ஆபத்தான அளவிற்கு அதிகரிக்கும் போது கூட பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு எந்த அறிகுறியும் தெரிவதில்லை. மன அழுத்தம், உடல் பருமன், சத்தான உணவுகளை தவிர்ப்பது, உடற்பயிற்சி இல்லாமை மற்றும் புகைபிடித்தல் போன்ற காரணங்களால் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
முப்பது வயதை கடந்த அனைவரும் தங்களின் ரத்த அழுத்தத்தை சீரான இடைவெளியில் பரிசோதிப்பது நல்லது. இதனை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவதன் மூலம் மாரடைப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்புகள் போன்ற பெரிய ஆபத்துகளில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். உணவில் உப்பை குறைப்பது, எடையை கட்டுக்குள் வைப்பது போன்ற எளிய வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மூலமே இதை குணப்படுத்தலாம்.
சர்க்கரை நோய் சுயவிவர பரிசோதனை
உலகளவில் மிக வேகமாக அதிகரித்து வரும் ஒரு பாதிப்பு சர்க்கரை நோய். பலருக்கு தங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் அல்லது அதற்கு முந்தைய நிலை இருப்பது ஆரம்பத்தில் தெரியாமலேயே போய்விடுகிறது. வெறுவயிற்றில் எடுக்கும் ரத்த பரிசோதனை, மூன்று மாத சராசரி சர்க்கரை அளவு மற்றும் இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் போன்ற சோதனைகள் இதில் அடங்கும்.
ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு நீண்ட காலம் அதிகமாக இருந்தால் அது இதயம், கண்கள், சிறுநீரகம் மற்றும் நரம்புகளை படிப்படியாக பாதிக்கும். குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் சர்க்கரை நோய் இருந்தாலோ அல்லது உடல் உழைப்பு குறைவான வாழ்க்கை முறை கொண்டவர்களோ இப்பரிசோதனையை தவறாமல் செய்ய வேண்டும். சரியான நேரத்தில் இதை கண்டறிந்தால் முறையான உணவுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலமே சர்க்கரை நோய வராமல் தடுத்துவிட முடியும்.
விரிவான கொழுப்பு பரிசோதனை
மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற இதய நோய்களுக்கான முக்கிய காரணி கொழுப்பு. ரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகமாக இருப்பது வெளியில் தெரிவதில்லை. இதை கண்டறிய மொத்த கொலஸ்ட்ரால், நல்ல கொழுப்பு, கெட்ட கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் போன்ற பரிசோதனைகள் அவசியம். தமனிகளில் கொழுப்பு படிந்து ரத்த ஓட்டத்தை தடுக்கும் போதுதான் மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது.
உடல் பருமன் உள்ளவர்கள், புகைபிடிப்பவர்கள் மற்றும் குடும்பத்தில் இதய நோய் பின்னணி உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த கொழுப்பு பரிசோதனையை செய்ய வேண்டும். பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் உணவை மாற்றுவது, மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு மருந்துகளை எடுப்பது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
வைட்டமின் டி மற்றும் பி12 பரிசோதனை
தற்போது பெரும்பாலான மக்களுக்கு வைட்டமின் டி மற்றும் வைட்டமின் பி12 குறைபாடுகள் பரவலாக காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக வீட்டிற்குள்ளேயே நீண்ட நேரம் வேலை செய்பவர்கள், போதிய சூரிய ஒளி படாதவர்கள் மற்றும் சமச்சீரற்ற உணவுப் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுகிறது. உடல் சோர்வு, தசை பலவீனம், கவனக்குறைவு, மனநிலை மாற்றம் மற்றும் கைகால்களில் மரத்துப்போன உணர்வு போன்றவை இதன் அறிகுறிகளாகும்.
இவற்றை சாதாரண சோர்வு என்று அலட்சியப்படுத்த கூடாது. முறையான பரிசோதனை மூலம் குறைபாட்டை அறிந்து, அதற்கேற்ப சத்தான உணவுகள் மற்றும் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மாத்திரைகளை எடுத்து கொள்வதன் மூலம் எலும்புகள், நரம்புகள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தலாம்.
ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்ற பரிசோதனை
நம் உடலில் உள்ள முக்கிய உறுப்புகளான கல்லீரல், சிறுநீரகம் மற்றும் தைராய்டு சுரப்பி போன்றவை சரியாக வேலை செய்கின்றனவா என்பதை தெரிந்துகொள்ள ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றப் பரிசோதனை உதவுகிறது. இதில் முழுமையான ரத்த அணுக்கள் பரிசோதனை, கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாட்டு தேர்வுகள், தைராய்டு பரிசோதனை ஆகியவை அடங்கும்.
ரத்த சோகை மற்றும் உடலின் வீக்கத்தை கண்டறியும் சோதனைகளும் இதில் செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஒட்டுமொத்த பரிசோதனை நம் உடலின் தற்போதைய ஆரோக்கிய நிலை என்ன என்பதை நமக்கு தெளிவாக காட்டிவிடும். இதன் மூலம் ஏதேனும் உறுப்புகளில் பாதிப்பு தொடங்கினால், அதை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து எளிமையாக குணப்படுத்தலாம்.
ஆய்வு:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK436014/
https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/why-your-annual-check-up-is-still-important-to-your-health