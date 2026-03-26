வெயில் காலத்தில் ஏற்படும் தொற்றுகள்: எச்சரிக்கையாக இருக்க மருத்துவர் அறிவுரை!
வெயில் காலத்தில் வெளியே செல்லும்போது வெட்டி வைக்கப்பட்ட பழங்களையோ அல்லது சாலையோரங்களில் திறந்த நிலையில் இருக்கும் உணவுகளையோ சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
Published : March 26, 2026 at 3:42 PM IST
மழைக்காலம் அல்லது பனிக்காலம் வந்துவிட்டாலே காய்ச்சல், சளி என உடல்நல பிரச்சனைகள் வரிசை கட்டி வரும் என்று நாம் எச்சரிக்கையாக இருப்போம். ஆனால், வெயில் காலத்திலும் இது போன்ற பாதிப்புகள் அதிகம் ஏற்படும் என்பதுதான் உண்மை. மதிய வெயிலில் தாகத்திற்காக ஏதோ ஒரு கடையில் குடிக்கும் ஜூஸ் அல்லது குளிர்ச்சியான பானம், அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே நம் வயிற்றை பதம் பார்த்துவிடும்.
நம்மில் பெரும்பாலானோர் இது போன்ற நேரங்களில், "வெயில் சூட்டினால் வயிறு வலிக்கிறது" அல்லது "சூடு பிடித்துக்கொண்டது" என்று நினைத்து சாதாரண உடல் உபாதையாக இதனை தவிர்த்து விடுகிறோம். ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. நம் கவனக்குறைவால் நம் உடலுக்குள் செல்லும் கிருமிகள் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புதான் இது. கோடை காலத்தின் தொடக்கத்திலேயே நம் ஆரோக்கியத்தில் நாம் காட்டும் சிறிய அக்கறை, பெரிய நோய்களிலிருந்து நம்மை காக்கும்.
வெயில் காலத்தில் தொற்றுகள் அதிகரிப்பது ஏன்?
பொதுவாக வெயில் அதிகமாக இருக்கும்போது காற்றில் ஈரப்பதமும் அதிகமாக இருக்கும். இது பாக்டீரியா போன்ற நுண்கிருமிகள் மிக வேகமாக வளர்வதற்கு வசதியாக போய்விடுகிறது. நாம் சமைத்து வைத்த உணவு, சாதாரண நாட்களை விட கோடையில் சீக்கிரம் கெட்டு போவதற்கு இதுதான் காரணம்.
அதேபோல், வெயில் காலத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும்போது, கிடைக்கும் தண்ணீரை சேமித்து வைப்பதிலும், பயன்படுத்துவதிலும் தரம் குறைகிறது. இதனால் அசுத்தமான நீர் மூலமாக நோய்கள் பரவ வழிவகுக்கிறது.
ஹைதராபாத் யசோதா மருத்துவமனையின் மூத்த மருத்துவர் ஹரி கிஷன் இது குறித்து கூறும்போது, "கோடையில் வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்று வலி மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் வருவதற்கு முக்கிய காரணம் நாம் உண்ணும் உணவும் குடிக்கும் நீரும் தான்" என்கிறார். இது சாதாரண வயிற்று உபாதை தானே என்று அலட்சியமாக இல்லாமல், உடலுக்குள் கிருமி தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்துகொண்டு செயல்பட வேண்டும்.
சாப்பிடும் உணவில் கவனம்
வெயில் காலத்தில் வெளியே செல்லும்போது வெட்டி வைக்கப்பட்ட பழங்களையோ அல்லது சாலையோரங்களில் திறந்த நிலையில் இருக்கும் உணவுகளையோ சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். நீண்ட நேரம் வெயிலிலேயே இருக்கும் உணவுகளில் பாக்டீரியாக்கள் மிக விரைவாக தொற்றிக்கொள்ளும்.
அதேபோல் வீட்டிலும் சமைத்த உணவை சரியாக மூடி வைக்கவில்லை என்றாலோ அல்லது சமைப்பவர்கள் கைகளை சுத்தமாக கழுவாமல் சமைத்தாலோ உணவு நச்சாக மாற வாய்ப்புள்ளது. சாப்பிட்ட சில மணி நேரத்திலேயே உடல் ஒருவித அசெளகரியத்தை உணர்ந்தால் அது உணவு நச்சின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
டைபாய்டு காய்ச்சல்
அசுத்தமான உணவும் நீரும் ஏற்படுத்தும் அடுத்த பெரிய பாதிப்பு டைபாய்டு. இந்த பாதிப்பு சட்டென தெரியாது, மெல்ல மெல்ல தான் இதன் வீரியம் புரியும். விடாத காய்ச்சல், உடல் அப்படியே தளர்ந்து போவது, பசி எடுக்காமல் இருப்பது மற்றும் கடுமையான வயிற்று வலி ஆகியவை இதன் அடையாளங்கள்.
பலர் இதை சாதாரண களைப்பு என்று நினைத்து விட்டுவிடுகிறார்கள். ஆனால், ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்கவில்லை என்றால் இது பெரிய பாதிப்புகளை உண்டாக்கும். கோடையில் தண்ணீர் விநியோகத்தில் கிருமிகள் கலக்க வாய்ப்புள்ளதால் இந்த நோய் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரிக்கிறது.
தண்ணீர் மூலம் வரும் பாதிப்புகள்
தாகம் எடுக்கும்போது, கையில் கிடைக்கும் தண்ணீரை எல்லாம் குடிக்கிறோம். அதில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம். அசுத்தமான தண்ணீரில் காய்கறிகளை கழுவி சமைப்பதும், சுத்திகரிக்கப்படாத நீரை குடிப்பதும் கிருமிகளை நேரடியாக வயிற்றுக்குள் அனுப்பும். இது மஞ்சள் காமாலை போன்ற தீவிர நோய்களுக்கும் காரணமாகிறது.
டாக்டர் சொல்லும் சிம்பிள் டிப்ஸ்
இந்த கோடை நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக்கொள்ள மருத்துவர் ஹரி கிஷன் கூறும் சில டிப்ஸ் இதோ.
- எப்போதும் காய்ச்சி ஆறவைத்த தண்ணீரை மட்டுமே குடிப்பது நல்லது. வெளியே செல்லும்போது வீட்டிலிருந்தே தண்ணீர் எடுத்து செல்வது பாதுகாப்பானது.
- சாப்பிடுவதற்கு முன்பும், உணவு சமைப்பதற்கு முன்பும் கைகளை சோப்பு போட்டு நன்கு கழுவுவதை ஒரு பழக்கமாகவே வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
- முடிந்தவரை சூடாக சமைத்த உணவுகளை உடனே சாப்பிடுங்கள். மீந்து போன உணவுகளை நீண்ட நேரம் வெளியே வைக்காமல், சரியாக மூடி பிரிட்ஜில் வையுங்கள்.
- கடைகளில் ஏற்கனவே வெட்டி வைக்கப்பட்ட பழங்களை தொடவே வேண்டாம். நீங்களாகவே பழங்களை வாங்கி சுத்தமாகக் கழுவி பயன்படுத்தவும்.
- தாகம் எடுக்கும் வரை காத்திருக்காமல் அவ்வப்போது தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். இளநீர், மோர் மற்றும் பழச்சாறுகள் உடலுக்கு மிகவும் நல்லது.
