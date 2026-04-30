பார்வையை திருடும் நீரிழிவு: 'டயபெடிக் ரெட்டினோபதி' பாதிப்பிலிருந்து கண்களை காப்பது எப்படி?
By Anubha Jain
Published : April 30, 2026 at 10:15 AM IST
இந்தியாவில் சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சுகாதார சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. சுமார் 10 கோடிக்கும் அதிகமானோர் இந்த நோயுடன் வாழ்ந்து வரும் நிலையில், அதைவிட கூடுதல் எண்ணிக்கையிலான மக்கள் 'ப்ரீ-டயாபெடிக்' எனப்படும் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளனர். சர்க்கரை நோய் வந்தாலே ரத்த அழுத்தம் அல்லது சிறுநீரக பாதிப்பு வரும் என்று அஞ்சும் நாம், அது மெல்ல மெல்ல நமது பார்வையைப் பறிக்கும் என்பதை உணர்வதில்லை.
குறிப்பாக, நீரிழிவு நோயாளிகளில் கணிசமானோரை பாதிக்கும் 'டயபெடிக் ரெட்டினோபதி' (Diabetice Retinopathy) என்பது ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறிகளையும் காட்டாமல், பார்வை முழுமையாக போகும் நிலையில் மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது.
பார்வையை சிதைக்கும் விழித்திரை பாதிப்பு
இது குறித்து, பெங்களூரு நாராயணா நேத்ராலயா கண் மருத்துவமனையின் மூத்த நிபுணர் டாக்டர் சைத்ரா ஜெயதேவ் கூறுகையில், "நமது கண்களின் பின்புறம் ஒளியை உணரும் 'ரெட்டினா' எனப்படும் விழித்திரை உள்ளது. சர்க்கரை நோய் உடலில் இருக்கும்போது, அது அங்கிருக்கும் மிக மெல்லிய ரத்த நாளங்களை மெல்ல மெல்ல சிதைக்க தொடங்குகிறது.
இந்த நாளங்கள் பலவீனமடைந்து வீங்குவதாலோ அல்லது அவற்றில் கசிவு ஏற்படுவதாலோ பார்வை மங்க தொடங்குகிறது. சில நேரங்களில் புதிய ரத்த நாளங்கள் அங்கே உருவாகி ரத்த கசிவை உண்டாக்கும். இதுதான் 'டயபெடிக் ரெட்டினோபதி' என்று அழைக்கப்படுகிறது" என்கிறார்.
பொதுவாக படிக்க முடியாமல் போவது, முகங்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம், பார்வையில் திடீரென கருப்பு புள்ளிகள் அல்லது மிதக்கும் உருவங்கள் தோன்றுவது போன்றவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகள். ஆனால், ஒரு நோயாளிக்கு அறிகுறிகள் தெரியும் முன்பே இந்த பாதிப்பு தொடங்கிவிடுகிறது என்பதுதான் இதில் ஒளிந்திருக்கும் ஆபத்து.
'சைலண்ட் கில்லர்' ஏன்?
டயபெடிக் ரெட்டினோபதியை 'சைலண்ட் கில்லர்' என்று மருத்துவர்கள் அழைக்க காரணம் உண்டு. விழித்திரையின் மையப்பகுதி பாதிக்கப்படும் வரை ஒருவருக்கு பார்வையில் பெரிய மாற்றம் தெரியாது. ஆனால், விழித்திரையின் ஓரப்பகுதிகளில் பாதிப்பு பல காலத்திற்கு முன்பே தொடங்கியிருக்கும். இதனால், நோயாளி தனது பார்வை நன்றாக இருக்கிறது என்று நினைத்து மருத்துவரை சந்திக்க தாமதிக்கிறார்.
ஒருமுறை விழித்திரை சேதமடைந்துவிட்டால், அதனை மீண்டும் பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வருவது சாத்தியமில்லை என எச்சரிக்கும் மருத்துவர் ஜெயதேவ், முறையான சிகிச்சைகள் மூலம் அந்தப் பாதிப்பு மேலும் அதிகரிக்காமல் தடுத்து, எஞ்சியிருக்கும் பார்வையை மட்டுமே பாதுகாக்க முடியும் என்கிறார். எனவே, பார்வை நன்றாக இருக்கும்போதே பரிசோதனை செய்வது மட்டுமே இதற்கான ஒரே தீர்வு.
யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு அதிகம்?
சர்க்கரை நோய் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் கண்களில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குறிப்பாக, டைப் 1, டைப் 2 அல்லது கர்ப்ப காலத்தில் வரும் சர்க்கரை நோய் என எந்த வகையாக இருந்தாலும் கண்கள் பாதிக்கப்படலாம். இதில் மிக முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு எத்தனை ஆண்டுகளாகச் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது என்பதுதான்.
ஒருவருக்கு 20 முதல் 30 ஆண்டுகளாக சர்க்கரை நோய் இருந்தால், அவர் எவ்வளவு கட்டுக்கோப்பாக ரத்த சர்க்கரை அளவை வைத்திருந்தாலும், ஏதோ ஒரு சிறிய அளவிலாவது விழித்திரை பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். அதேபோல், மிகச் சிறிய வயதிலேயே சர்க்கரை நோய் வருபவர்களுக்கு, அவர்கள் நீண்ட காலம் அந்த நோயுடன் வாழ வேண்டியிருப்பதால், விழித்திரை பாதிப்பிற்கான வாய்ப்பு மற்றவர்களை விடப் பல மடங்கு அதிகம்.
கூடுதல் ஆபத்தை உண்டாக்கும் காரணிகள்
சர்க்கரை நோயுடன் மற்ற உடல்நல பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது விழித்திரை பாதிப்பு மிக வேகமாக தீவிரமடைகிறது. குறிப்பாக, ரத்த கொதிப்பு (Hypertension) மற்றும் அதிக கொலஸ்ட்ரால் இருப்பவர்களுக்கு விழித்திரை நாளங்கள் மிக விரைவில் பலவீனமடைகின்றன.
கர்ப்ப காலமும் ஒரு முக்கியமான கட்டமாகும். கர்ப்ப காலத்தில் சர்க்கரை நோய் இருக்கும் பெண்களுக்கு விழித்திரை பாதிப்பு மிக வேகமாக பரவும் என்பதால், அவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். அதேபோல், மருந்துகளை சரியாக எடுத்து கொள்ளாமல் இருப்பது, முறையற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சியின்மை ஆகியவை விழித்திரையை சிதைக்கின்றன.
மருத்துவப் பரிசோதனைகளும் புதிய தொழில்நுட்பங்களும்
இன்றைய மருத்துவ உலகில் கண்களைப் பரிசோதனை செய்வது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. முன்னரெல்லாம் கண்களில் சொட்டு மருந்து ஊற்றி, கண் பாவையை விரிவடையச் செய்து மணிக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இப்போது 'வைட் ஃபீல்ட் இமேஜிங்' (Wide-field imaging) போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்கள் வந்துவிட்டன என்கிறார் மருத்துவர்.
சொட்டு மருந்து போடாமலேயே விழித்திரையை முழுமையாகப் புகைப்படம் எடுத்துப் பார்த்துவிட முடியும். மேலும், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பம் மூலம் அந்த புகைப்படங்களை ஆய்வு செய்து, பாதிப்பு இருக்கிறதா என்பதை துல்லியமாக கண்டறிய முடிகிறது. இதற்காக நாம் பெரிய மருத்துவமனைகளை தேடி செல்ல வேண்டியதில்லை, ஒவ்வொரு சர்க்கரை நோய் சிகிச்சை மையத்திலும் அடிப்படை கண் பரிசோதனையை கொண்டு வருவதே இப்போதைய அவசர தேவையாக உள்ளது.
பாதிப்பை குறைக்கும் சிகிச்சை முறைகள்
விழித்திரை பாதிப்பின் நிலையை பொறுத்து சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு கண்களில் சொட்டு மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்றன. பாதிப்பு சற்று அதிகமாகி வீக்கம் (Edema) ஏற்பட்டிருந்தால், கண்களுக்குள் போடப்படும் ஊசிகள் (Injections) மூலம் அந்த வீக்கத்தைக் குறைக்கலாம்.
புதிய ரத்த நாளங்கள் வளர்ந்து ரத்தக் கசிவு ஏற்படும் அபாயம் இருந்தால் 'லேசர்' (Laser) சிகிச்சையைப் பயன்படுத்தி அந்த நாளங்களை அகற்றலாம். மிகத் தீவிரமான நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும். இந்த சிகிச்சைகள் அனைத்தும் பார்வை இழப்பை தடுப்பதையே நோக்கமாக கொண்டவை. எவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டறியப்படுகிறதோ, அவ்வளவு எளிதாகப் பார்வையைப் பாதுகாக்க முடியும் என வலியுறுத்துகிறார்.
வாழ்க்கை முறை மாற்றமும் மருந்துகளும்
பல நோயாளிகள் சர்க்கரை நோய்க்கு வாழ்நாள் முழுவதும் மாத்திரை சாப்பிட வேண்டுமா என்று அஞ்சி, மருந்துகளைத் தவிர்க்கின்றனர். உணவுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி மட்டுமே போதும் என்று அவர்கள் தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால், உடல் போதுமான இன்சுலினைச் சுரக்காதபோது அல்லது இன்சுலினை ஏற்க மறுக்கும்போது மருத்துவச் சிகிச்சையைத் தவிர்ப்பது கண்களுக்குச் செய்யும் துரோகமாகும்.
வாழ்க்கை முறை மாற்றமும், முறையான மருத்துவச் சிகிச்சையும் இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே சர்க்கரை நோயின் தீவிரத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். மருந்துகளைத் தள்ளிப்போடுவது என்பது உங்கள் உடலின் முக்கிய உறுப்புகளைச் சிதைப்பதற்கு நாமே அனுமதி கொடுப்பது போன்றது.
விழிப்புணர்வு மற்றும் சமூகப் பொறுப்பு
இந்தியாவில் சிகிச்சைகள் உலக தரத்தில் இருந்தாலும், அது குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னும் கிராமப்புறங்களைச் சென்றடையவில்லை. சர்க்கரை நோய் என்பது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூடுவதோடு மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை, அது சிறுநீரகம், இதயம் மற்றும் கண்களை மெல்லக் கொல்லும் என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும். சர்க்கரை நோய் இருப்பதாகத் தெரிந்ததுமே ஒருமுறை முழுமையான கண் பரிசோதனை செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும்.
கண் பார்வை என்பது நமது வாழ்க்கை தரத்தை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான அம்சம். அந்த ஒளியைப் பாதுகாக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் பொறுப்பாகும். சர்க்கரை நோயுடன் வாழக் கற்றுக்கொள்ளும்போது, அதோடு சேர்ந்து வரும் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் விழிப்புணர்வையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.