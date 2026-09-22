ETV Bharat / health

பெண்களுக்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க தோன்றுவது ஏன்?

ஆண்களை விட பெண்களுக்கு சிறுநீர் பாதை குறுகியது என்பதால், அவர்களுக்கு 'சிறுநீர் பாதைக் தொற்று' (UTI) வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

நீண்ட தூரப் பயணங்களின் போது, "அதுக்குள்ள மறுபடியும் வண்டியை நிறுத்தணுமா?" என்ற கேள்வி பல குடும்பங்களில் தவறாமல் கேட்கப்படும் ஒரு விஷயம். குறிப்பாக, பெண்களை நோக்கித்தான் இந்த கேள்வி பெரும்பாலும் கேட்கப்படுகிறது.

ஆனால், பெண்கள் ஏன் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய உணர்வை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதன் பின்னணியில் நமது உடலின் கட்டமைப்பு, ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் சிறுவயதில் இருந்தே நாம் பழகிய சமூகப் பழக்கவழக்கங்கள் எனப் பல சுவாரஸ்யமான காரணங்கள் அடங்கியுள்ளன. இதை பற்றி விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சிறுநீர்ப்பையின் வடிவமைப்பு

நமது சிறுநீர்ப்பை என்பது ரப்பர் பலூன் போல சுருங்கி விரியும் தன்மை கொண்ட ஒரு தசை பையாகும். இதன் அற்புதமான நெகிழ்வுத்தன்மைக்கு இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள் காரணமாக அமைகின்றன,

  • டிட்ரூசர் தசை (Detrusor Muscle): சிறுநீர்ப்பையின் சுவரில் அமைந்துள்ள இந்த தசை, சிறுநீர் நிரம்பும்போது உடனடியாக மூளைக்கு "நிரம்பிவிட்டது" என்ற அவசர சமிக்ஞையை அனுப்பாமல், சிறுநீர்ப்பை நன்றாக விரிவடைவதற்கு உதவி செய்கிறது. சிறுநீர் கழிக்கும் நேரத்தில், இது வலுவாக சுருங்கி சிறுநீரை வெளியேற்றுகிறது.
  • டிரான்சிஷனல் எபிதீலியம் (Transitional Epithelium): சிறுநீர்ப்பையின் உள் அடுக்காக இருக்கும் இந்த திசு, ஒரு காகித மடிப்பு போல விரிவடையும் ஆற்றல் கொண்டது. சிறுநீர் நிரம்பும்போது இது தட்டையாக விரிந்து, சிறுநீரில் உள்ள நச்சு பொருட்கள் உடலின் பிற திசுக்களை பாதிக்காதவாறு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக செயல்படுகிறது.

இந்த சிறப்பான அமைப்பினால், ஒரு மனிதனின் வாழ்நாள் முழுவதும் சிறுநீர்ப்பை தன் பலத்தை இழக்காமல் பல ஆயிரம் முறை சுருங்கி விரியும் திறன் பெற்றுள்ளது.

ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

உடற்கூறியல் அமைப்பின்படி பார்த்தால், ஆண்-பெண் இருவருக்குமே சிறுநீர்ப்பையின் கொள்ளளவு ஏறக்குறைய ஒன்றுதான். இரு பாலருக்குமே சுமார் 400 முதல் 600 மில்லி லிட்டர் வரை சிறுநீரை சேமித்து வைக்கும் திறன் சிறுநீர்ப்பைக்கு உண்டு. ஆனால், சிறுநீர்ப்பையை சுற்றி அமைந்துள்ள உறுப்புகளின் அமைப்பில்தான் வேறுபாடு தொடங்குகிறது.

ஆண்களுக்கு சிறுநீர்ப்பையானது புரோஸ்டேட் சுரப்பிக்கு மேலேயும், மலக்குடலுக்கு முன்னாலும் அமைந்துள்ளது. ஆனால், பெண்களுக்கு இடுப்புப் பகுதியில் கருப்பை மற்றும் யோனி ஆகிய உறுப்புகளுடன் இடத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய சூழல் உள்ளது. கர்ப்ப காலத்தில், கருப்பையில் குழந்தை வளரும்போது சிறுநீர்ப்பை அதிக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறது. அதனால் தான் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கும் உணர்வு ஏற்படுகிறது.

கர்ப்ப காலம் இல்லாத சாதாரண நாட்களிலும்கூட, பெண்களுக்கு இடுப்பு பகுதியில் உள்ள உறுப்புகளின் நெருக்கடி காரணமாக, சிறுநீர்ப்பை பாதியளவு நிரம்பும்போதே "சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும்" என்ற உணர்வு மூளைக்கு சீக்கிரமாகவே சென்றுவிடுகிறது. ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் இடுப்பு தளத் தசைகளின் (Pelvic Floor Muscles) தன்மையும் இதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.

இடுப்பு தள தசைகளும் சிறுநீர் பாதை தொற்றும்

சிறுநீர்ப்பை, கருப்பை மற்றும் குடல் ஆகியவற்றை தாங்கி பிடிக்கும் இடுப்பு தள தசைகள் பெண்களின் வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பிரசவம், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அல்லது வயது முதிர்வு காரணமாக இந்த பகுதியில் உள்ள தசைகள் பலவீனமடையும் போது, சிறுநீரை கட்டுப்படுத்தும் திறன் குறைகிறது.

இதற்கு 'எக்ஸ்டர்னல் யூரித்ரல் ஸ்பிங்க்டர்' (External Urethral Sphincter) என்ற தசை வளையம் உதவுகிறது. இது சிறுநீர்ப்பையின் நுழைவு வாயில் போல செயல்பட்டு, நாம் சரியான இடத்திற்கு செல்லும் வரை சிறுநீரை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. உடற்பயிற்சி மூலம் இந்த தசையை வலுப்படுத்த முடியும்.

மேலும், ஆண்களை விட பெண்களுக்கு சிறுநீர் பாதை குறுகியது என்பதால், அவர்களுக்கு 'சிறுநீர் பாதைக் தொற்று' (UTI) வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். தொற்று குணமான பிறகும் கூட, சிறுநீர்ப்பை சில காலம் அதிக உணர்திறன் கொண்டதாகவே இருக்கும். இதனாலும் பெண்களுக்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றும்.

ஆய்வு என்ன சொல்கிறது? சமூக பழக்கவழக்கங்களின் தாக்கம்

உடலியல் காரணம் ஒருபுறம் என்றால், நாம் வளர்க்கப்படும் விதமும் பழக்கவழக்கங்களும் கூட இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

சிறுவயதில் இருந்தே பெண்ணிடம் "வெளியே கிளம்புவதற்கு முன் ஒருமுறை கழிப்பறைக்கு சென்று வா" என்றும், "பொதுக் கழிப்பறைகளைப் பயன்படுத்தாதே" என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இதனால் சிறுநீர்ப்பை முழுமையாக நிரம்புவதற்கு முன்பே சிறுநீர் கழிக்கும் பழக்கம் அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. நாளடைவில், சிறுநீர்ப்பை தனது முழு கொள்ளளவிற்கு விரிவடையும் திறனை பயன்படுத்தாமல், சிறிய அளவிலேயே சிறுநீரை வெளியேற்றும் பழக்கத்திற்குத் தன் மூளையைப் பழக்கப்படுத்திக் கொள்கிறது.

சிறுநீர்ப்பை பயிற்சி (Bladder Training):

பிரிட்டனின் 'தேசிய சுகாதார அமைப்பு' (NHS) மற்றும் 'பிரிட்டிஷ் சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் சங்கம்' நடத்திய ஆய்வுகளின்படி, சிறுநீர்ப்பையை மீண்டும் பழையபடி அதிக அளவு சிறுநீரை தாங்கும் வகையில் பழக்கப்படுத்த முடியும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுநீர் கழிக்கும் நேர இடைவெளியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்துவதன் மூலம், மூளைக்கும் சிறுநீர்ப்பைக்கும் இடையே உள்ள சமிக்ஞை தொடர்பை சீரமைக்க முடியும். இடுப்புத் தளத் தசைகளுக்கான பயிற்சிகளுடன் சேர்த்து இந்த சிறுநீர்ப்பைப் பயிற்சியை செய்யும்போது, 'அதிக சுறுசுறுப்பான சிறுநீர்ப்பை' (Overactive Bladder) பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மீண்டும் தங்கள் சிறுநீர்ப்பையைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் என்று அந்த ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

ஆய்வு:

https://www.baus.org.uk/patients/information_leaflets/44/bladder_training

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681805.2019.1641551?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org

இதையும் படிங்க:

ஞாபக மறதிக்கு முற்றுப்புள்ளி: நினைவாற்றலை அதிகரிக்க 5 சூப்பர் டிப்ஸ்!

ஆண்களை விட பெண்களுக்கு உடல் எடை குறைய தாமதமாகுவது ஏன்? 5 காரணங்கள் இதோ!

TAGGED:

FREQUENT URINATION IN WOMEN
அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க காரணம்
FREQUENT URINATION IN WOMEN CAUSES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.