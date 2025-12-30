பெண்கள் ஏன் வயதுக்கேற்ப குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்தை பெற வேண்டும்? ஆய்வு சொல்வது என்ன?
Published : December 30, 2025 at 12:17 PM IST
மாதவிடாய் தொடக்கம் முதல், கர்ப்ப காலம், தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் மற்றும் மாதவிடாய் நிறுத்தம் (Menopause) என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பெண்களின் உடல் மிகப்பெரிய ஹார்மோன் மாற்றங்களையும் உடல் ரீதியான மாற்றங்களையும் சந்திக்கிறது.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்திய குடும்பங்களில் பெண்கள் பெரும்பாலும் மற்றவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் காட்டும் அக்கறையை தன் ஆரோக்கியத்தில் காட்டுவதில்லை. ஒரு பெண்ணின் ஊட்டச்சத்து தேவை என்பது வெறும் பசியை போக்குவது மட்டுமல்ல, அது அவர்களின் எலும்புகளின் வலிமை, வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியம் மற்றும் மனநிலை சீராக இருப்பதற்கான அடிப்படை தேவையாகும் என்கிறது NCBI ஆய்வு.
வயது ஏற ஏற, உடலின் உறிஞ்சும் திறன் குறைவதால், சாதாரண உணவை தாண்டி குறிப்பிட்ட சத்துக்களை தேர்ந்தெடுத்து உட்கொள்வது அவசியமாகிறது. பெண்களின் வாழ்வின் வெவ்வேறு நிலைகளில் ஊட்டச்சத்து தேவை அதிகமாகிறது மற்றும் மாறுகிறது என Women’s health: optimal nutrition throughout the lifecycle என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், பெண்களின் ஊட்டச்சத்து தேவைகள் ஏன் மாறுகின்றன என்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள் மற்றும் அவசியமான சத்துக்கள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
எலும்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் கால்சியம்: பெண்களுக்கு 30 வயதிற்குப் பிறகு எலும்புகளின் அடர்த்தி (Bone Density) குறைய தொடங்குகிறது. குறிப்பாக மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கு பிறகு, ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறைவதால் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் (Osteoporosis) எனப்படும் எலும்பு முறிவு நோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம்.
இதற்கு கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் D அவசியம். பால் பொருட்கள், கீரைகள், மற்றும் சிறுதானியங்களை உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம் இவற்றை பெறலாம். வைட்டமின் D சத்து கால்சியத்தை உடல் உறிஞ்ச உதவுகிறது.
ரத்த சோகை மற்றும் இரும்புச்சத்து: மாதவிடாய் சுழற்சியின் காரணமாக பெண்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ரத்தத்தை இழக்கிறார்கள். இதனால் இரும்புச்சத்து குறைபாடு மற்றும் ரத்த சோகை ஏற்படுவது இந்தியாவில் மிகவும் அதிகம். கீரைகள், பேரீச்சம்பழம், பருப்பு வகைகள் மற்றும் இறைச்சி போன்றவற்றை அடிக்கடி சாப்பிடுவது இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதை தடுக்கும். இரும்புச்சத்தை உடல் உறிஞ்ச வைட்டமின் C (எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய்) அவசியம்.
வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் புரதம்: வயதாகும்போது தசை வலிமை குறைய தொடங்கும் (Sarcopenia). இது வளர்சிதை மாற்றத்தை மந்தமாக்கி உடல் எடை அதிகரிக்க காரணமாகிறது. முட்டை, கொண்டைக்கடலை, பன்னீர் மற்றும் சோயா போன்ற தரமான புரதத்தை சேர்ப்பது தசை வலிமையை தக்கவைக்க உதவும்.
இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒமேகா-3: மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கு பிறகு பெண்களுக்கு இதய நோய் பாதிப்புகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இவற்றை தடுக்க ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அவசியமாகிறது. இவை வால்நட்ஸ், சியா விதைகள் மற்றும் மீன்களில் அதிகமுள்ளது. இது மூளை ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது.
ஹார்மோன் சமநிலை மற்றும் நார்ச்சத்து: செரிமான கோளாறுகள் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மையை சீர்செய்ய நார்ச்சத்து மிக முக்கியம். இது ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
மேலும் சில டிப்ஸ்:
- நாள் முழுவதும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவும்.
- அதிக உப்பு மற்றும் சர்க்கரை கலந்த உணவுகள் எலும்புகளிலிருந்து கால்சியத்தை வெளியேற்றும்.
- சீரான இடைவெளியில் வைட்டமின் B12 மற்றும் வைட்டமின் D அளவுகளைப் பரிசோதிப்பது நல்லது.
பெண்கள் தங்கள் ஊட்டச்சத்தில் காட்டும் கவனம், அவர்கள் சார்ந்திருக்கும் முழு குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும். சரியான நேரத்தில், சரியான சத்துக்களை உட்கொள்வதன் மூலம் சோர்வில்லாத, வலிமையான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்வை அனைத்து வயதிலும் பெண்கள் பெற முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்