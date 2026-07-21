மழைக்காலத்தில் குழந்தைகள் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுவது ஏன்? குழந்தை நல மருத்துவர் எச்சரிக்கை!
வீட்டிலேயே சமைத்த சூடான, ப்ரஷ்ஷான உணவுகளையும், காய்ச்சி ஆறவைத்த குடிநீரையும் குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டும்.
Published : July 21, 2026 at 4:54 PM IST
வானத்தில் கருமேகங்கள் திரண்டு, பூமியில் மழைத்துளிகள் விழத் தொடங்கினாலே குழந்தைகளின் முகங்களில் அலாதியான மகிழ்ச்சி தொற்றிக்கொள்ளும். தெருவில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரில் காகித கப்பல் விடுவது, மழையில் நனைந்துகொண்டே நன்பர்களுடன் விளையாடுவது, வீட்டிற்கு வந்ததும் சூடான நொறுக்குத்தீனிகளை சுவைப்பது என குழந்தைகளுக்கு மழைக்காலம் என்பது முடிவில்லாத ஒரு கொண்டாட்டம்.
ஆனால், அதே மழைக்காலம் பெற்றோருக்கு கவலையையும் அச்சத்தையும் தரும் ஒரு காலக்கட்டமாக உருவெடுக்கிறது. மழைக்காலம் தொடங்கும்போதே காய்ச்சல், சளி, இருமல் மற்றும் மருத்துவமனை பயணங்களும் கூடவே தொடங்குவது பல வீடுகளில் வழக்கமான ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது.
இந்த சூழலில், குழந்தைகளின் இந்த தொடர் உடல்நல குறைவுக்கு காரணம் என்ன? மழைக்காலத்தில் பரவும் நோய்களிலிருந்து நம் குழந்தைகளை எப்படி பாதுகாப்பது? நோயெதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்த நாம் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் என்னென்ன? போன்ற கேள்விகளுக்கு நொய்டாவில் உள்ள மதர்ஹுட் மருத்துவமனையின் மூத்த குழந்தை நல மற்றும் பிறந்த குழந்தை சிறப்பு மருத்துவர் நிஷாந்த் பன்சால் அளிக்கும் மருத்துவ ஆலோசனைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை பார்ப்போம்.
மழைக்காலத்தில் குழந்தைகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது ஏன்?
"குழந்தை நல மருத்துவர்களுக்கு ஆண்டின் பிற நாட்களை விட மழைக்காலமே மிகவும் பிஸியான காலக்கட்டமாகும். இக்காலத்தில் தான் குழந்தைகள் தொற்றுகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். குழந்தைகளின் நோயெதிர்ப்பு மண்டலம் இன்னும் முழுமையாக வளர்ச்சியடையாமல் உருபெற்று வரும் நிலையில் இருப்பதால், பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் கொசுக்களால் ஏற்படும் நோய்கள் அவர்களை எளிதில் தாக்குகின்றன" என்கிறார் நிஷாந்த்.
மேலும், "அதிகப்படியான ஈரப்பதம், ஆங்காங்கே தேங்கும் கழிவுநீர், தூய்மையற்ற உணவு மற்றும் குடிநீர் ஆகியவை நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகள் பெருகுவதற்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்குகின்றன" என குறிப்பிடுகிறார்.
மழைக்காலத்தில் பரவும் முக்கிய நோய்கள்
மழைக்காலத்தில் ஏற்படும் சுகாதார கேடுகளால் குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.
- கொசுக்களால் பரவும் நோய்கள்: திறந்தவெளியில் தேங்கியிருக்கும் மழைநீர் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் மையமாக மாறுகிறது. இதனால் டெங்கு, மலேரியா மற்றும் சிகன்குனியா போன்ற காய்ச்சல்கள் வேக பரவலை எட்டுகின்றன.
- கழிவுநீரால் பரவும் தொற்றுகள்: கனமழையால் குடிநீரும் உணவும் மாசடைய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி, வயிற்று தொற்று மற்றும் லெப்டோஸ்பிரோசிஸ் (எலிக்காய்ச்சல்) போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
- சுவாசப் பிரச்சனைகள் மற்றும் அலர்ஜி: ஏற்கனவே ஆஸ்துமா அல்லது ஒவ்வாமை உள்ள குழந்தைகளுக்கு, இந்த ஈரப்பதமான வானிலை மூச்சுத்திணறலை அதிகப்படுத்தக்கூடும்.
- சரும தொற்றுகள்: ஈரமான ஆடைகளையோ அல்லது ஈரமான காலணிகளையோ அதிக நேரம் அணிந்திருப்பது பூஞ்சை காளான் சரும தொற்றுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- பள்ளிகளில் பரவும் தொற்றுகள்: வகுப்பறைகளில் குழந்தைகள் ஒன்றாக நேரத்தை செலவிடும்போது வைரஸ் காய்ச்சல், மெட்ராஸ் ஐ, தொண்டை வலி மற்றும் சளி போன்றவை ஒரு குழந்தையிடமிருந்து மற்றொரு குழந்தைக்கு மிக வேகமாக பரவுகின்றன.
- குழந்தைகள் மற்றும் தவழும் குழந்தைகள்: கையில் கிடைக்கும் பொருட்களையும் பொம்மைகளையும் வாயில் வைக்கும் பழக்கம் கொண்ட சிறு குழந்தைகளுக்கு கிருமித்தொற்று ஏற்படும் ஆபத்து மிக அதிகம்.
நோய்களிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்க எளிய பழக்கவழக்கங்கள்
மழைக்கால நோய்கள் பலவற்றை சில எளிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மூலம் தடுக்க முடியும் என்று டாக்டர் நிஷாந்த் பன்சால் உறுதியளிக்கிறார்.
- வெளிக்கடை உணவுகள், திறந்தவெளியில் விற்கப்படும் பலகாரங்கள் மற்றும் தெருவோரச் சிற்றுண்டிகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
- வீட்டிலேயே சமைத்த சூடான, ப்ரஷ்ஷான உணவுகளையும், காய்ச்சி ஆறவைத்த பாதுகாப்பான குடிநீரையும் குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டும்.
- சுகாதாரமற்ற இடங்களில் தயாரிக்கப்படும் ஐஸ் கட்டிகள் மற்றும் ஐஸ்கிரீம்களை இக்காலத்தில் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்.
- சாப்பிடுவதற்கு முன்பும், வெளியே விளையாடிவிட்டு வந்த பிறகும் சோப்பு போட்டு சரியாக கைகளை கழுவும் பழக்கத்தை குழந்தைகளுக்கு கற்று கொடுக்க வேண்டும்.
- பள்ளி அல்லது விளையாட்டு முடிந்து வீட்டிற்கு வந்ததும், ஈரமான ஆடைகள் மற்றும் காலணிகளை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும்.
- பள்ளிப் பைகள், ரெயின்கோட்டுகள் மற்றும் காலணிகளை எப்போதும் சுத்தமாகவும், நன்றாக காய்ந்த நிலையிலும் வைத்திருப்பது பூஞ்சை தொற்றை தடுக்கும்.
- குழந்தைகளுக்கு உடலை முழுமையாக மூடும் தளர்த்தியான நீண்ட கை ஆடைகளை அணிய செய்யலாம்.
- கொசுக்கள் அதிகமுள்ள இடங்களில் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பான கொசு விரட்டிகள் (Repellents) அல்லது கொசு வலைகளை பயன்படுத்தலாம்.
- வீட்டையும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளையும் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். பூந்தொட்டிகள், கூலர்கள் அல்லது வாலிகளில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- கிருமித்தொற்று எளிதில் பரவக்கூடிய இக்காலத்தில், தண்ணீர் பாட்டில்கள், டிபன் பாக்ஸ்கள் அல்லது கைக்குட்டைகளை பள்ளியில் மற்ற குழந்தைகளுடன் பகிர்ந்துகொள்வதை தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தலாம்.
- காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்கள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் குழந்தைகளின் நோயெதிர்ப்புச் சக்தியை உயர்த்தும்.
- அத்துடன், பருவகால நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகளை மருத்துவ ஆலோசனைப்படி தவறாமல் போட்டுக்கொள்வது கூடுதல் பாதுகாப்பைத் தரும்.
மருத்துவர் ஆலோசனை அவசியம்!
பெரும்பாலான பருவக்கால தொற்றுகள் முறையான ஓய்வு மற்றும் பராமரிப்பு மூலம் குணமாகிவிடும். ஆனால், பின்வரும் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் தாமதிக்காமல் உடனடியாக மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டும்:
தொடர்ச்சியான அதிக காய்ச்சல், மூச்சு விடுவதில் சிரமம் அல்லது மூச்சுத்திணறல், நிற்காமல் தொடரும் வாந்தி மற்றும் கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, அதிகப்படியான சோர்வு, மயக்க நிலை அல்லது சிறுநீர் கழிக்கும் அளவு பெருமளவு குறைதல், தாய்ப்பால் அல்லது உணவைச் சரியாக உட்கொள்ள முடியாமை.
முக்கியக் குறிப்பு: மூன்று மாதங்களுக்கும் குறைவான பிறந்த குழந்தைகளுக்குக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டால், அதை அவசர மருத்துவ நிலையாகக் கருதி உடனடியாக மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும். ஏனெனில், பெரிய குழந்தைகளை விடக் குழந்தைகளுக்கு நீர்ச்சத்து விரைவாக குறைந்துவிடும்.