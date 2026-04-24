பெண்களை குறிவைக்கும் நீரிழிவு நோய் - ரத்த சர்க்கரையை தாண்டி ஒளிந்திருக்கும் ஆபத்துகள்!
கர்ப்ப காலத்தில் சர்க்கரை பாதிப்பு வந்த பெண்களுக்கு, பிற்காலத்தில் டைப் 2 நீரிழிவு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் என தெரியவந்துள்ளது.
Published : April 24, 2026 at 3:22 PM IST
பொதுவாக உடல்நலம் என்று வரும்போது ஆண்கள், பெண்கள் இருவருக்குமே பாதிப்புகள் ஒன்றுதான் என்ற எண்ணம் நமக்கு உண்டு. ஆனால், நீரிழிவு நோயைப் பொறுத்தவரை இது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கசப்பான உண்மையைச் சுமந்து நிற்கிறது. இந்தியாவில் ஆண்களை விடப் பெண்கள் இந்த நோயினால் அடையும் பாதிப்புகள் மிக அதிகம் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பது என்பது வெறும் ஆரம்பம் மட்டுமே, அதன் பின்னால் இருக்கும் இதய நோய், சிறுநீரகப் பாதிப்பு மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் பெண்களின் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டு விடுகின்றன. புள்ளிவிவரங்களை விடவும், ஒரு பெண்ணின் அன்றாட வாழ்வியலை இந்த நோய் எப்படி சிதைக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்வதுதான் இன்றைய அவசிய தேவையாக இருக்கிறது.
பெண்களுக்கு ஏன் அதிக பாதிப்பு
உலகளாவிய கணக்கெடுப்பின்படி ஆண்கள்தான் அதிக அளவில் நீரிழிவால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால், ஒருமுறை இந்த நோய் வந்துவிட்டால், அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் பெண்களைத்தான் மிகக் கடுமையாக தாக்குகின்றன. நீரிழிவு இல்லாத ஆண்களை விட, நீரிழிவு உள்ள ஆண்களுக்கு இதய பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு 50 சதவீதம் அதிகம்.
ஆனால், பெண்களின் நிலையை ஆராய்ந்தால் அது அச்சமூட்டுகிறது. நீரிழிவு பாதிப்புள்ள பெண்களுக்கு இதய பாதிப்பு வரும் வாய்ப்பு 150 சதவீதம் அதிகம். அதாவது, ஆண்களை விட மூன்று மடங்கு கூடுதல் அபாயத்தை பெண்கள் எதிர்கொள்கிறார்கள்.
பெண்களின் உடல் அமைப்பு மற்றும் வாழ்க்கை சுழற்சியில் ஹார்மோன்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. பருவமடைதல் தொடங்கி, மாதவிடாய், கர்ப்ப காலம் மற்றும் மாதவிடாய் நிற்றல் என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உடலில் பெரிய அளவில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.
இந்த ஹார்மோன்கள் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை ஒழுங்குபடுத்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. இந்த சமநிலை குறையும்போது, பெண்களுக்கு வளரிளம் பருவத்திலேயே வளர்சிதை மாற்ற பிரச்சனைகள் உருவாகி நீரிழிவுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
பெண்களுக்கே உரிய பிரத்யேக காரணிகள்
உடல் பருமன், போதிய உடற்பயிற்சி இன்மை, மன அழுத்தம் போன்றவை நீரிழிவுக்கு பொதுவான காரணங்களாக இருந்தாலும், பெண்களுக்கு மட்டுமே உரிய சில முக்கியமான உடல்நலச் சிக்கல்கள் இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. இதில் முதன்மையானது கர்ப்ப கால நீரிழிவு.
கர்ப்ப காலத்தில் தற்காலிகமாக பெண்களுக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கலாம். குழந்தை பிறந்த பிறகு இது சரியாகப் போய்விடும் என்று பலர் அலட்சியமாக இருந்துவிடுகிறார்கள். ஆனால், கர்ப்ப காலத்தில் சர்க்கரை பாதிப்பு வந்த பெண்களுக்கு, பிற்காலத்தில் டைப் 2 நீரிழிவு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் என்கின்றன ஆய்வுகள்.
அடுத்ததாக, இன்றைய இளம் பெண்களிடையே பரவலாக காணப்படும் பி.சி.ஓ.எஸ் எனப்படும் கருப்பை நீர்க்கட்டி பாதிப்பு. இது உடலில் இன்சுலின் எதிர்ப்புத் தன்மையை உருவாக்குகிறது. அதாவது உடல் இன்சுலினைச் சரியாக பயன்படுத்த முடியாத நிலையை உருவாக்குவதால், மிக எளிதாக நீரிழிவு நோய் உடலுக்குள் நுழைந்துவிடுகிறது.
இறுதியாக மாதவிடாய் நிற்றல் காலம். இந்தப் பருவத்தில் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு குறைகிறது. இதனால் சர்க்கரை அளவு சீரற்றதாக மாறுவதுடன், உடல் எடையும் சட்டென்று அதிகரிக்கிறது. இது பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்குப் பெரும் சவாலாக அமைகிறது.
இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் சந்திக்கும் சவால்கள்
நீரிழிவு நோய் ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தையும் நேரடியாக பாதிக்கிறது. ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது மாதவிடாய் சுழற்சி சீரற்றுப் போகிறது. அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு அல்லது தாமதமான மாதவிடாய் போன்ற பிரச்சனைகளை பெண்கள் சந்திக்கிறார்கள்.
குறிப்பாக, குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிடும் பெண்களுக்குக் கட்டுப்பாடற்ற சர்க்கரை அளவு பெரிய தடையாக இருக்கிறது. இது கருச்சிதைவு, பிறப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் கர்ப்ப காலத்தில் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது. இதனால்தான் கர்ப்பத்திற்கு திட்டமிடும் முன்பே சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைப்பது தாய்க்கும் சேய்க்கும் நல்லது என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
மற்றொரு புறம், சர்க்கரை நோய் உள்ள பெண்களுக்கு தொற்றுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம். குறிப்பாக, சிறுநீரகப் பாதை மற்றும் பிறப்புறுப்புகளில் அடிக்கடி தொற்று ஏற்படுகிறது. ரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரை கிருமிகள் வளர்வதற்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்குகிறது. இது போன்ற தொற்றுகளை ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்காவிட்டால், அது காலப்போக்கில் சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டையே முடக்கும் அளவுக்குக் கொண்டு போய்விடும்.
வாழ்க்கை முறையில் கொண்டு வர வேண்டிய மாற்றங்கள்
நீரிழிவை தடுப்பதிலும் கட்டுப்படுத்துவதிலும் மருந்து மாத்திரைகளை விடவும் நாம் அன்றாடம் பின்பற்றும் வாழ்வியல் முறைகளே அதிகப் பலன் தருகின்றன. உணவு முறை, உடல் உழைப்பு மற்றும் முறையான பரிசோதனை ஆகிய மூன்று விஷயங்களை சரியாகக் கையாண்டால், இந்த நோயின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க முடியும்.
உணவு முறையில் நாம் பாரம்பரிய உணவுகளுக்கு திரும்புவது அவசியம். மாவுச்சத்து மிகுந்த வெள்ளை அரிசி உணவுகளை குறைத்துவிட்டு, நார்ச்சத்துள்ள காய்கறிகளான கீரை மற்றும் வெள்ளரிக்காய் போன்றவற்றை அதிகம் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ராகி, சோளம், ஓட்ஸ் போன்ற முழு தானியங்கள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த பயறு வகைகள், முட்டை, மீன் ஆகியவை உடலுக்குத் தேவையான வலிமையைத் தருகின்றன.
பழங்களை பொறுத்தவரை ஆப்பிள், கொய்யா, பப்பாளி ஆகியவற்றை மிதமான அளவில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். பாதாம், வால்நட் போன்ற கொட்டை வகைகளும் ஆரோக்கியத்திற்குத் துணைபுரியும். அதே நேரத்தில் இனிப்பு பானங்கள், மைதா மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைக் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும்.
உடல் உழைப்பு என்பது வெறும் கடமைக்காக செய்வதல்ல, அது நம் உடலின் இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்க உதவும் ஒரு கருவி. ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிடங்கள் என வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியம். அது வேகமான நடைப்பயிற்சியாகவோ, சைக்கிள் ஓட்டுதல் அல்லது யோகாவோ இருக்கலாம். இது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை செல்கள் மூலம் எரிக்கப்பட உதவுகிறது.
தவறவிட கூடாத பரிசோதனைகள்
சர்க்கரை நோய் ஒரு சைலண்ட் கில்லர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது உடலுக்குள் இருக்கும்போது பெரிய அறிகுறிகளை காட்டாமல் மற்ற உறுப்புகளை சிதைக்க தொடங்கும். எனவே, சீரான இடைவெளியில் ரத்த பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியம். வெறும் வயிற்றில் எடுக்கப்படும் சர்க்கரை பரிசோதனை மற்றும் ஹெச்பிஏ1சி (HbA1c) பரிசோதனை மூலம் கடந்த மூன்று மாத காலச் சர்க்கரை அளவைத் துல்லியமாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பெண்கள் குடும்பத்தின் முதுகெலும்பாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தில் காட்டும் அக்கறை, அந்த முழு குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும். எனவே, சர்க்கரை நோய் குறித்த விழிப்புணர்வோடு இருப்பதுடன், முறையான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியை வாழ்வின் அங்கமாக்கிக் கொள்வது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அவசியம்.
ஆய்வு:
