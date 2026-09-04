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குழந்தைகள் தூக்கத்தில் குறட்டை விடுவது சாதாரணமானதா? கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்!

தூக்கம் தொடர்ந்து தடைபடும் போது, அது குழந்தையின் மனநிலையை மட்டும் பாதிப்பதில்லை. உடலின் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்புகளிலும், சர்க்கரை அளவை சீராக வைக்கும் வளர்சிதை மாற்றங்களிலும் சீர்குலைவை ஏற்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 4, 2026 at 7:00 AM IST

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நாள் முழுதும் ஓடி ஆடி விளையாடிவிட்டு, இரவில் களைப்பில் தூங்கும் குழந்தை லேசாக குறட்டை விடும்போது, "பாப்பாவிற்கு ரொம்ப அசதி போலிருக்கிறது, அதான் குறட்டை விடுறான்" என்றுதான் பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் நினைப்பார்கள்.

இன்னும் சிலர், "குழந்தைக்கு லேசாக மூக்கு அடைத்து சளி பிடித்திருக்கிறது, அதனால் தான் இந்த சத்தம்" என்று நினைத்துக்கொண்டு அதை அப்படியே விட்டுவிடுவார்கள். ஆனால், இந்த அசதியும் சளியும்தான் உண்மையான காரணமா? நிச்சயமாக இல்லை.

குழந்தைகள் இரவில் தொடர்ந்து உரத்த குரலில் குறட்டை விடுவது அவர்களின் மூச்சுக்குழாயில் காற்று செல்வது தடைபடுவதால் ஏற்படும் 'தடங்கல் தூக்க மூச்சுத்திணறல்' (Obstructive Sleep Apnea) என்ற பிரச்சனையின் முக்கிய அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

சளி பிடித்தால் இரண்டொரு நாளில் சரியாகிவிடும், ஆனால் இந்த குறட்டை பிரச்சனை தொடர்ந்து வாரக்கணக்கில் நீடிக்கும். இதை வெறும் சாதாரண விஷயம் என நினைத்து அலட்சியப்படுத்தினால், அது பகல் நேர நடத்தை, படிப்பு, கவனத்திறன் மற்றும் உடலின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை பாதிக்கும்.

குறட்டைக்கும் சுவாச தடைக்கும் என்ன தொடர்பு?

குழந்தைகள் இரவில் தூங்கும்போது அவர்களின் தொண்டை மற்றும் மூக்கின் பின்பகுதியில் உள்ள தசைகள் இயல்பாகவே தளர்கின்றன. ஆனால், இந்த மூச்சுத்திணறல் பிரச்சனை உள்ள குழந்தைகளுக்கு, காற்று உள்ளே சென்று வரும் பாதையானது மிக குறுகலாகிவிடுகிறது அல்லது அடைபடுகிறது. இதனால், நுரையீரலுக்கு தேவையான காற்றை உள்ளே இழுக்க குழந்தை கடும் போராட்டத்தை சந்திக்க வேண்டியதாகிறது.

இந்த சமயத்தில் பெற்றோர் சில குறிப்பிட்ட மாற்றங்களை கவனிக்கலாம்:

  • குழந்தை தன் வாயை அகல திறந்து அதன் வழியாக மூச்சு விடுவது.
  • தூக்கத்தில் அமைதியின்றி அங்கும் இங்கும் புரண்டு படுப்பது.
  • திடீரென மூச்சு திணறி, பெருமூச்சுடன் அல்லது ஒருவித சத்தத்துடன் திடுக்கிட்டு காற்றை இழுப்பது.
  • மூச்சை உள்ளே இழுப்பதற்காக குழந்தையின் மார்புப் பகுதியும் வயிற்றுப் பகுதியும் கடுமையாக எழும்பித் தாழ்வது.

இவை அனைத்தும் குழந்தையின் உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் தடையின்றி கிடைக்காமல் போராடுகிறது என்பதற்கான எச்சரிக்கை அறிகுறிகளாகும்.

பகல் நேரத்தில் தென்படும் வித்தியாசமான மாற்றங்கள்

இரவில் தூக்கம் கலைந்துகொண்டே இருப்பதால், அதன் தாக்கம் குழந்தையின் பகல் நேர குணாதிசயங்களில் மிக தெளிவாக தெரியும். பெரியவர்களை போல குழந்தைகள் சோர்வாக முடங்கிப்போக மாட்டார்கள். மாறாக, அவர்களின் நடத்தை முற்றிலும் வேறுவிதமாக இருக்கும்.

  • அதிகப்படியான கோபமும் எரிச்சலும்: சிறிய விஷயங்களுக்கும் சலிப்படைவது, அதிக உணர்ச்சிவசப்பட்டு அடம் பிடிப்பது.
  • கவனச்சிதறலும் அமைதியின்மையும்: எந்த ஒரு வேலையிலும் அல்லது படிப்பிலும் கவனத்தை செலுத்த முடியாமல் போவது. ஒரே இடத்தில் அடங்கி உட்கார முடியாமல் அதிகப்படியான சுறுசுறுப்பை (Hyperactivity) வெளிப்படுத்துவது.
  • படிப்பில் பின்னடைவு: பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் நடத்துவதை கவனிக்க முடியாமல் போவதுடன், மனப்பாடம் செய்வதிலும் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதிலும் சிரமம் ஏற்படுவது.

இவை பல நேரங்களில் ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) என்று சொல்லப்படும் கவனக்குறைவு கோளாறின் அறிகுறிகளை போலவே இருக்கும். இதனால் பெற்றோர் தவறாகப் புரிந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

உடலியல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்படும் நீண்டகால பாதிப்புகள்

தூக்கம் தொடர்ந்து தடைபடும் போது, அது குழந்தையின் மனநிலையை மட்டும் பாதிப்பதில்லை. உடலின் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்புகளிலும், சர்க்கரை அளவை சீராக வைக்கும் வளர்சிதை மாற்றங்களிலும் (Metabolism) சீர்குலைவை ஏற்படுத்துகிறது. இது நீண்ட கால அடிப்படையில் குழந்தையின் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும்.

இதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

  • டான்சில்ஸ் மற்றும் அடினாய்ட்ஸ் சதைகளின் வளர்ச்சி: சிறு குழந்தைகளில் இந்த சுவாச அடைப்பிற்கு மிக முக்கியமான காரணம், தொண்டையின் பின்புறம் உள்ள 'டான்சில்ஸ்' (Tonsils) மற்றும் மூக்கின் பின்புறம் உள்ள 'அடினாய்ட்ஸ்' (Adenoids) சதைகள் வீக்கமடைவதுதான். குழந்தையின் சுவாச பாதை ஏற்கனவே சிறியதாக இருப்பதால், இந்த சதைகள் வீங்கும்போது காற்று செல்ல வழி இல்லாமல் அடைத்து கொள்கிறது.
  • உடல் பருமன்: தற்போதைய காலகட்டத்தில் சிறுவயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் உடல் பருமன், சுவாச பாதையை சுற்றி கொழுப்பு படிவுகளை உருவாக்கி அடைப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
  • ஒவ்வாமை மற்றும் பிற நோய்கள்: மூக்கு ஒவ்வாமை (Allergic Rhinitis), ஆஸ்துமா, குறைப்பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் மற்றும் மரபணு சார்ந்த பாதிப்பு உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்தப் பிரச்சனை வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம்.

என்ன செய்வது?

உங்கள் குழந்தையிடம் தொடர்ச்சியான குறட்டை அல்லது மூச்சுத்திணறல் அறிகுறிகளை கண்டால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

  • இரவு நேர தூக்கப் பரிசோதனை (Polysomnography): இதுவே நோயை துல்லியமாக கண்டறியும் முதன்மை பரிசோதனையாகும். இதில் குழந்தையை மருத்துவமனையில் இரவில் தூங்கவைத்து, அவர்களின் மூளை செயல்பாடு, சுவாசத்தின் அளவு, ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு மற்றும் இதயத் துடிப்பு ஆகியவற்றை கருவிகள் மூலம் கண்காணிப்பார்கள்.
  • வீடியோ பதிவு: குழந்தை தூங்கும்போது மூச்சு விடச் சிரமப்படுவதை செல்போனில் சிறிய வீடியோவாகப் பதிவு செய்து மருத்துவரிடம் காண்பிப்பது, பிரச்சனையின் தீவிரத்தை புரிந்துகொள்ள அவருக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2645256/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37976758/

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