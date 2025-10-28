இவர்களுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தும் சியா விதைகள்! யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது?
உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு சியா விதைகள் நன்மை பயக்கும் என்றாலும், ஹைபோடென்ஷன் உள்ளவர்கள் தங்கள் உணவில் சியா விதைகளைச் சேர்ப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
Published : October 28, 2025 at 10:28 AM IST
சியா விதைகள் ஊட்டச்சத்து நன்மைகள் நிறைந்த ஒரு சூப்பர்ஃபுட் ஆகும். அவை தாவர அடிப்படையிலான புரதம், கால்சியம், நார்ச்சத்து, ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளின் வளமான மூலமாகும்.
சியா விதைகளை உட்கொள்வது இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் மற்றும் செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கும் என்பதை பெரும்பாலானோர் அறிந்திருந்தாலும், இவற்றை அதிகமாக உட்கொள்வது, சில குறிப்பிட்ட உடல்நலப் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு நிலைமையை மோசமாக்கும் என்கிறார் இரைப்பை குடல் நிபுணர் டாக்டர் சுபம் வத்யா. அந்த வகையில், சியா விதைகளை யார் சாப்பிடக்கூடாது மற்றும் நன்மைகளை பெற எப்படி முறையாக சாப்பிடுவது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சியா விதை நன்மைகள்:
சியா விதைகள் சத்தானவை மற்றும் ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்க உதவும் என பல ஆய்வுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன் கூடவே, பல நாள்பட்ட நோய்களை எதிர்த்துப் போராடும் திறனையும் கொண்டுள்ளன. மேலும், ரத்த உறைதலைக் குறைப்பதன் மூலம் இதய ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகின்றன. நார்ச்சத்தின் சிறந்த மூலமாக இருப்பதால், அவை செரிமானத்தை மேம்படுத்துகின்றன, மலச்சிக்கலைத் தடுக்கின்றன மற்றும் குடல் பாக்டீரியாவை வளர்க்கின்றன.
அவை நிலையான ரத்த சர்க்கரை அளவைப் பராமரிப்பதிலும் இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்துவதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சியா விதைகளை தவறாமல் உட்கொள்வது வகை 2 நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்தவும் தடுக்கவும் உதவும்.
இதன் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் சருமத்தை ஊட்டமளித்து நீரேற்றமாக வைத்திருக்கின்றன. தேசிய சுகாதார நிறுவனம் தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு, காலை உணவுகளில் சியா விதைகளைச் சேர்ப்பது அவற்றின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பை அதிகரிக்க உதவும் என்கிறது. இது சில வகையான புற்றுநோய்களைத் தடுக்கவும், அதிகப்படியான உடல் கொழுப்பைக் குறைக்கவும் உதவும். சியா விதைகளில் கால்சியம் நிறைந்துள்ளது, இது எலும்பு வலிமை மற்றும் அடர்த்தியை பராமரிப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
யாரெல்லாம் தவிர்க்கணும்?
குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள்: சியா விதைகளின் ஒமேகா-3 அமிலங்கள் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு இது நன்மை பயக்கும் என்றாலும், ஹைபோடென்ஷன் உள்ளவர்கள் தங்கள் உணவில் சியா விதைகளைச் சேர்ப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
இல்லையெனில், ரத்த அழுத்தம் ஆபத்தான அளவில் குறைந்து தலைச்சுற்றல், மயக்கம் மற்றும் சோர்வை ஏற்படுத்தும். எனவே, தினமும் சியா விதைகளை உட்கொள்பவர்கள் தங்கள் ரத்த அழுத்தத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்கிறார் டாக்டர் வாஸ்த்யா.
சியா விதைகளில் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது, இது செரிமான பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு
நன்மை பயக்கும். அதிகமாக சாப்பிடுவது வயிற்று வலி, வீக்கம், வாயு, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற செரிமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். தற்போது செரிமான பிரச்சனைகளை அனுபவிக்கும் மக்கள் சியா விதைகளை சாப்பிடுவது அவர்களின் அசௌகரியத்தை மோசமாக்கும். எனவே, இதுபோன்ற பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் தங்கள் உணவில் இருந்து சியா விதைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
சிறுநீரக பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள்: சியா விதைகளில் பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் மற்றும் ஆக்சலேட்டுகள் நிறைந்துள்ளன. இது எலும்பு ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும் இதய செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவும். இருப்பினும், நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் அல்லது எந்த வகையான சிறுநீரக பிரச்சனையும் உள்ளவர்கள் சியா விதைகளை சாப்பிடக்கூடாது. இது சிறுநீரகங்கள் அவற்றில் உள்ள தாதுக்களை செயலாக்குவதை கடினமாக்கும். இது சிறுநீரகங்களின் செயல்பாட்டை மேலும் பாதிக்கும்.
சியா விதைகளை சாப்பிடும்போது மனதில் கொள்ள வேண்டியவை: சியா விதைகளை உணவில் சேர்க்கும்போது சில விஷயங்களை மனதில் கொள்வது முக்கியம் என்கிறார் டாக்டர் வத்ஸ்யா.
- எந்த உடல் நலப் பிரச்சனை இல்லாதவர்கள் கூட சியா விதைளை மிதமாக சாப்பிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- சியா விதைகளை நன்கு ஊறவைத்த பின்னர் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- தினசரி ஒன்று அல்லது இரண்டு டீஸ்பூன் சியா விதைகளை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது.
