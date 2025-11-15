கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்த குட் நியூஸ்! கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோயை நிர்வகிக்க WHO-வின் வழிகாட்டுதல்!
ஒவ்வொரு கர்ப்பிணி பெண்ணின் நிலைக்கும் ஏற்ப உணவு முறை, உடல் செயல்பாடு மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவீட்டு இலக்குகள் குறித்த தனிப்பட்ட ஆலோசனையை வழங்க வேண்டும் என உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்துகிறது.
Published : November 15, 2025 at 11:06 AM IST
உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO), கர்ப்ப காலத்தில் நீரிழிவு நோயை (Gestational Diabetes and Pre-existing Diabetes) திறம்பட கையாள்வதற்காக, தனது முதலாவது உலகளாவிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வழிகாட்டுதல்கள், உலகளவில் சுமார் ஆறு கர்ப்பிணிப் பெண்களில் ஒருவரை அதாவது, ஆண்டுக்கு 21 மில்லியன் பெண்களை பாதிக்கும் கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோயை எதிர்கொள்வதற்கான புது வழிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.
ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அவரது ரத்த குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரிப்பது கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது குழந்தையின் உறுப்புகள், குறிப்பாக இதயம் எவ்வாறு உருவாகிறது மற்றும் செயல்படுகிறது என்பதை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. அதிகப்படியான ரத்த சர்க்கரை அளவு, குழந்தையின் இதய சுவர்களை கடினமாக்கலாம். இது இதயத்தின் இயல்பான செயல்பாட்டை சீர்குலைக்கிறது.
குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோயின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருப்பதால், இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் அனைவருக்கும் சமமான உயர்தரமான சுகாதார சேவைகளை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன என்கிறது உலக சுகாதார அமைப்பு.
கர்ப்பகால நீரிழிவு நோயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் ஆபத்துகள்
கர்ப்ப காலத்தில் நீரிழிவு நோயை சரியாக நிர்வகிக்கத் தவறினால், தாய் மற்றும் சேய் இருவருக்கும் ஆபத்தான விளைவுகள் ஏற்படலாம். உடனடி ஆபத்துகளில் ப்ரீக்ளாம்ப்சியா (Pre-eclampsia) எனப்படும் கர்ப்பகால உயர் ரத்த அழுத்தம், கருவில் சிசுவின் மரணம் (Stillbirth) மற்றும் பிறப்பு காயங்கள் (Birth Injuries) ஆகியவை அடங்கும். மேலும், இது நீண்ட கால விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.
அதாவது, தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் வகை 2 நீரிழிவு நோய் (Type 2 Diabetes) மற்றும் இதயம் சார்ந்த நோய்கள் (Cardiometabolic Diseases) ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. இந்த வழிகாட்டுதல்கள் தாய்வழி ஆரோக்கியத்தை வலுப்படுத்தவும், தொற்றாத நோய்களை (NCDs) எதிர்த்துப் போராடவும் ஒரு முக்கியப் படியாகக் கருதப்படுகிறது.
உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள 27 முக்கிய பரிந்துரைகள், கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய்க்கான சிகிச்சையை வழக்கமான மகப்பேறுக்கு முந்தைய சேவைகளில் ஒருங்கிணைக்க வலியுறுத்துகின்றன.
தனிப்பட்ட கவனிப்பு : ஒவ்வொரு பெண்ணின் நிலைக்கும் ஏற்ப உணவு முறை (Diet), உடல் செயல்பாடு (Physical Activity) மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவீட்டு இலக்குகள் (Blood Sugar Targets) குறித்த தனிப்பட்ட ஆலோசனையை வழங்குதல்.
சரியான கண்காணிப்பு: நீரிழிவு நோய் உள்ள அனைத்துப் பெண்களுக்கும் மருத்துவமனை வருகைகளின் போதும், வீட்டிலும் ரத்த குளுக்கோஸ் அளவை தொடர்ந்து பரிசோதனை செய்வதை உறுதி செய்தல்.
தனிப்பட்ட சிகிச்சை நெறிமுறைகள் : மருந்துச் சிகிச்சை தேவைப்படும்போது, வகை 1, வகை 2 மற்றும் கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் ஆகியவற்றுக்குத் தனித்துவமான மருந்துகளை பரிந்துரைத்தல்.
சிறப்பு ஆதரவு: நீரிழிவு நோய் ஏற்கனவே உள்ள பெண்களுக்கு, பல்துறை சார்ந்த நிபுணர்களின் கவனிப்பு மற்றும் சிறப்பு ஆதரவு அவசியம். இதில் நீரிழிவு மருத்துவர்கள், மகப்பேறு மருத்துவர்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் அடங்குவர். இந்த வழிகாட்டுதல்கள், நீரிழிவு நோய்க்கான அத்தியாவசிய மருந்துகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை அனைவரும் சமமாக அணுகுவதை உறுதி செய்வதன் மூலம், உலகளாவிய சுகாதார சமத்துவத்தை மேம்படுத்த முயல்கின்றன என்பதை வலியுறுத்துகிறது.
