அடிக்கடி ஞாபக மறதி ஏற்படுகிறதா? நீங்கள் சாப்பிடும் சிப்ஸ் பாக்கெட் தான் காரணமாம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
தினமும் வெறும் 50 கிராம், உதாரணமாக ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் அல்லது ஒரு சிறிய சிப்ஸ் பாக்கெட் போன்ற பதப்படுத்தப்பட்ட உணவை தவிர்த்தால் கூட, மறது நோய் ஆபத்து 3% குறைகிறது.
Published : January 14, 2026 at 11:04 AM IST
இன்றைய உலகில், நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பதில் காட்டும் கவனத்தை விட, எவ்வளவு சீக்கிரம் சாப்பிட்டு முடிக்கிறோம் என்பதிலேயே அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம். நாவிற்கு ருசி என்று நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், மெல்ல மெல்ல நம் நினைவாற்றலை அழிக்கும் "டிமென்ஷியா" (Dementia) எனப்படும் மறதி நோய்க்கு அடித்தளமிடுகின்றன.
சமீபத்திய ஆய்வுகள் கூறுவது என்னவென்றால், நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவில் வெறும் 10% பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைக் குறைத்து, அதற்குப் பதில் இயற்கை உணவுகளை சேர்த்தாலே மூளை சம்பந்தப்பட்ட நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் என்பதாகும்.
இளமைக்காலத்தில் நாம் பழகும் தவறான உணவுமுறை, முதுமையில் நம்மை அடையாளம் தெரியாத ஒருவராக மாற்றிவிடும் அபாயம் உள்ளது. இந்தியாவில் டிமென்ஷியா ஒரு வளர்ந்து வரும் பொது சுகாதார சவாலாக உள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய பெரியவர்களில் 7.4 சதவீதம் பேர், அதாவது கிட்டத்தட்ட 9 மில்லியன் மக்கள், தற்போது இந்தியாவில் டிமென்ஷியாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என World Dementia Council தெரிவிக்கிறது.
மூளையை பாதிக்கும் "ஆபத்தான" உணவுகள்: தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்பட்டு, நீண்ட நாள் கெடாமல் இருக்க ரசாயனங்கள் சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளே மூளையின் முதல் எதிரிகள் என்கிறது These Popular Foods May Add to Dementia Risk என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு.
- பர்கர், பீட்சா, மற்றும் எண்ணெயில் பொரித்த சிக்கன் போன்றவற்றில் அதிகப்படியான உப்பும், கெட்ட கொழுப்பும் உள்ளன. இவை மூளைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்கின்றன.
- சோடா மற்றும் பாக்கெட் ஜூஸ் வகைகளில் உள்ள சர்க்கரை, மூளையில் வீக்கத்தை (Inflammation) உண்டாக்கி நினைவாற்றலை குறைக்கும்.
- பிஸ்கட், சிப்ஸ், மற்றும் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் போன்றவற்றில் சுவைக்காக சேர்க்கப்படும் அஜினோமோட்டோ மற்றும் பிரிசர்வேட்டிவ்கள் மூளைச் செல்களைச் சிதைக்கக்கூடும்.
- பேக் செய்யப்பட்ட பிரட் வகைகள் மற்றும் இனிப்பு ஊட்டப்பட்ட காலை உணவு தானியங்கள் மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல.
UK Biobank நடத்திய ஆய்வில் 72,000-க்கும் மேற்பட்ட பெரியவர்கள் 10 ஆண்டுகள் கண்காணிக்கப்பட்டனர். இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் பல தகவல்களை வெளிகொண்டு வந்துள்ளது.
தினசரி உணவில் 25%-க்கும் மேல் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுபவர்களுக்கு மறதி நோய் ஏற்படும் அபாயம் மிக அதிகம்.
பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை 10% குறைத்து, அதற்கு பதில் முழு தானியங்களையோ அல்லது பழங்களையோ சேர்த்தால், நோய் பாதிப்பு 19% குறைகிறது.
தினமும் வெறும் 50 கிராம் (உதாரணமாக ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் அல்லது ஒரு சிறிய சிப்ஸ் பாக்கெட்) பதப்படுத்தப்பட்ட உணவைத் தவிர்த்தால் கூட, 3% ஆபத்து குறைகிறது.
மூளையைப் பாதுகாக்கும் உணவுகள்: மறதி நோயை தடுத்து, மூளையைச் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவும் உணவுகள் எவை என்று பார்ப்போம்.
பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்: இவற்றில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் மூளைச் செல்கள் வயதாவதைத் தடுக்கின்றன.
மீன் உணவுகள் (ஓமேகா-3): பொரிக்காத மீன் உணவுகளில் உள்ள ஓமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் மூளைச் செல்களுக்குப் பாதுகாப்பு கவசம் போன்றது.
முழு தானியங்கள்: நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள தினை, ராகி, கம்பு போன்ற உணவுகள் ரத்தச் சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்தி மூளையைத் தெளிவாக வைத்திருக்க உதவும்.
நல்ல கொழுப்புகள்: பாதாம், முந்திரி, நிலக்கடலை மற்றும் ஆலிவ் எண்ணெய் போன்றவை மூளைக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கின்றன.
நினைவாற்றலைத் தக்கவைக்க நாம் பெரிய தியாகங்கள் செய்ய தேவையில்லை. கடையில் விற்கும் சிப்ஸிற்குப் பதில் ஒரு ஆப்பிள், சோடா பானத்திற்குப் பதில் மோர் அல்லது இளநீர், பொரித்த உணவுகளுக்குப் பதில் வேகவைத்த உணவுகள் என சிறிய மாற்றங்களை செய்தாலே போதும் என்கிறது ஆய்வு.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.