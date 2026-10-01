சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தணுமா? தினமும் காலையில் 'இதை' ஊறவைத்து குடிங்க!
காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஊறவைத்த வெந்தய நீரை குடிக்கும்போது, மலச்சிக்கல், நெஞ்செரிச்சல், அசிடிட்டி மற்றும் வயிறு உப்பசம் போன்ற பிரச்சனைகளில் இருந்து நிவாரணம் பெறலாம்.
Published : October 1, 2026 at 7:00 AM IST
நம் வீடுகளில் மிக எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வெந்தயம். ஆனால், அதன் மருத்துவ குணங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தால், அது தரும் நன்மைகள் எக்கச்சக்கம். பாட்டி வைத்தியம் முதல் நவீன அறிவியல் ஆய்வுகள் வரை வெந்தயத்தின் மகத்துவத்தை பற்றி பேசாத நாட்களே இல்லை.
அளவில் மிக சிறியதாக இருக்கும் இந்த வெந்தயத்தில், நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்துள்ளன. பழங்காலம் தொட்டே பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் வெந்தயம் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதில் வைட்டமின் ஏ, பி, சி, கே ஆகிய வைட்டமின்களும், நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து, மாங்கனீசு, மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற முக்கிய தாதுக்களும் ஏராளமாக உள்ளன. வெந்தயத்தை அப்படியே உட்கொள்வதை விட, இரவில் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, மறுநாள் காலையில் அந்த நீரை குடித்து, ஊறிய வெந்தயத்தையும் மென்று சாப்பிடுவதன் மூலம் அதன் முழுமையான நன்மைகளையும் நம் உடலால் எளிதில் ஜீரணிக்க முடியும்.
இப்படியிருக்க, தினமும் வெறும் வயிற்றில் ஊறவைத்த வெந்தய நீரை குடிப்பதால் நம் உடலுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த வழி
இன்றைய காலகட்டத்தில் பலருக்கும் பெரிய சவாலாக இருப்பது உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைப்பதுதான். ஊறவைத்த வெந்தய நீர் நம் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை வேகப்படுத்தி, தேவையில்லாத கொழுப்பை கரைக்க உதவுகிறது.
தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் இந்த நீரை குடிக்கும்போது, அதில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து வயிற்றை நிறைவாக வைத்திருக்க செய்கிறது. இதனால் தேவையில்லாத பசி உணர்வு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, நொறுக்கு தீனிகள் சாப்பிடும் எண்ணம் குறைகிறது. சரியான உணவு பழக்கம் மற்றும் மிதமான உடற்பயிற்சியோடு இந்த வெந்தய நீரையும் தொடர்ந்து எடுத்து வந்தால், ஆரோக்கியமான முறையில் உடல் எடையை குறைக்க முடியும்.
செரிமான மண்டலத்தை சீராக்கும் மருந்து
செரிமான பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு வெந்தயம் ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். வெந்தயத்தில் நிறைந்துள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் குடலின் இயக்கத்தை சீராக்குகின்றன. காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஊறவைத்த வெந்தய நீரை குடிக்கும்போது, மலச்சிக்கல், நெஞ்செரிச்சல், அசிடிட்டி மற்றும் வயிறு உப்பசம் போன்ற அன்றாடப் பிரச்சனைகளில் இருந்து உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்கிறது.
மேலும், இது குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து, வயிற்றை எப்போதும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும்
சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கும், சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளவர்களுக்கும் வெந்தய நீர் ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே கூறலாம். வெந்தயம் உணவில் உள்ள சர்க்கரை ரத்தத்தில் கலக்கும் வேகத்தை குறைக்கிறது. அதே நேரத்தில், உடலில் இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரித்து, இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்குகிறது. தினமும் காலையில் வெந்தய நீரை தொடர்ந்து குடித்து வரும்போது, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென உயராமல் சீராக பராமரிக்கப்படுகிறது.
சருமம் மற்றும் கூந்தல் ஆரோக்கியம்
வெந்தயத்தில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களும் உடலிலுள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகின்றன. ரத்த சுத்திகரிப்பு இயல்பாக நடப்பதால், முகப்பரு, கரும்புள்ளிகள் குறைந்து சருமத்திற்கு இயற்கையான பொலிவு கிடைக்கிறது. மேலும், உடலின் வெப்பத்தை தணித்து, முடி உதிர்வை கட்டுப்படுத்தவும், பொடுகு தொல்லையை போக்கவும் வெந்தய நீர் உதவுகிறது.
ஹார்மோன் சமநிலை
பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஹார்மோன் கோளாறுகளை சரிசெய்வதில் வெந்தயம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் கடும் வயிற்று வலி மற்றும் அசௌகரியங்களை குறைக்க இது உதவுகிறது. மேலும், தற்காலத்தில் பல பெண்களை பாதிக்கும் பிசிஓடி/பிஎம்ஓஎஸ் (PMOS) பிரச்சனையின் அறிகுறிகளை கட்டுப்படுத்தவும், ஹார்மோன் சுரப்பை சீராக்கவும் ஊறவைத்த வெந்தய நீர் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
சீரான ரத்த ஓட்டம்
உடலில் தேங்கும் கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக் (LDL) குறைத்து, நல்ல கொலஸ்ட்ராலின் (HDL) அளவை உயர்த்தும் ஆற்றல் வெந்தயத்திற்கு உண்டு. இது ரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிவதை தடுத்து, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது. இதனால் ரத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் இருப்பதுடன், நீண்ட காலத்தில் இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயமும் கணிசமாக குறைகிறது.
தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஊறவைத்த வெந்தய நீரை குடிப்பதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றி கொண்டால், பெரிய செலவில்லாமல் நம் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும்.