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ஸ்வீட் கார்ன் பிரியரா நீங்க? இதோ உங்களுக்கான குட் நியூஸ்!

ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்துள்ள இனிப்பு மக்காச்சோளம், நினைவாற்றல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை குணப்படுத்த உதவுகிறது. ரத்த சோகை உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த உணவாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 13, 2026 at 5:12 PM IST

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தமிழகத்தில் பரவலாக மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மாலை நேரங்களில் சாலை ஓரங்களிலும் கடைகளிலும் ஆவி பறக்க விற்கப்படும் இனிப்பு மக்காச்சோளத்தை (Sweet Corn) வாங்கி சாப்பிடுவதில் தனி சுகம் உண்டு. சுடச்சுட அவித்த சோளத்தில் மிளகுத்தூளும் எலுமிச்சை சாறும் தடவி சாப்பிடுவது அல்லது குளிரான தட்பவெப்பநிலைக்கு இதமாக ஸ்வீட் கார்ன் சூப் பருகுவது பலரது விருப்பமாக உள்ளது.

தற்காலத்தில் இது அனைத்து பருவ காலங்களிலும் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய உணவாக மாறியுள்ளது. இதனை அவித்தோ, சுட்டோ அல்லது பல்வேறு உணவு வகைகளில் சேர்த்தோ நாம் அன்றாடம் உட்கொள்ளலாம். இது சுவையாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் ஆகியவற்றை கொண்டிருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இப்படியிருக்க, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி சாப்பிடும் இந்த இனிப்பு மக்காச்சோளத்தில் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.

செரிமான ஆரோக்கியம்:

இனிப்பு மக்காச்சோளத்தில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து வயிற்றின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது. இது மலச்சிக்கல் மற்றும் மூல நோய் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் உடலை பாதுகாக்கிறது. குடலில் நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதில் இருந்து, பெருங்குடல் புற்றுநோயை தடுப்பது வரை இது பல வழிகளில் உதவுகிறது என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

உடலில் போதுமான அளவு நார்ச்சத்து சேர்வதால் இதய நோய்கள், நீரிழிவு நோய் மற்றும் சில வகையான புற்றுநோய்களின் அபாயம் குறைகிறது. இதில் கரையாத நார்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளதால், இது குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி மலச்சிக்கல் வராமல் தடுக்கிறது என்று 'கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக்' தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கண் பார்வை

இதில் உள்ள கரோட்டினாய்டுகள் கண்ணின் விழித்திரையை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. வயது முதிர்வின் காரணமாக கண்களில் ஏற்படும் பல்வேறு குறைபாடுகளை குறைக்க இவை உதவுகின்றன. கண்களில் ஏற்படும் வீக்கம் அல்லது எரிச்சலை குறைக்கும் அதிக ஆற்றல் இனிப்பு மக்காச்சோளத்திற்கு உண்டு என்று NIH ஆய்வில் குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும், விழித்திரை சிதைவு தொடர்பான நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை இது கணிசமாக குறைக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் ரத்த அழுத்தம்

இதிலுள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகிய தாதுக்கள் இதயத்தின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கின்றன. இவை உடலில் ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. இனிப்பு மக்காச்சோளத்தில் நியாசின் மற்றும் தியாமின் போன்ற வைட்டமின் பி கூறுகள் அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

நரம்பு மண்டலத்தின் முறையான ஆரோக்கியத்திற்கும், மூளையின் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டிற்கும் தியாமின் மிகவும் அவசியமானது. அதேபோல, நியாசின் உடலில் நல்ல கொழுப்பை (HDL) அதிகரிக்க உதவுகிறது. இதன் மூலம் இதயம் தொடர்பான நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைகின்றன.

ரத்த சோகை நீங்குதல் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

வலிமைமிக்க ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்துள்ள இனிப்பு மக்காச்சோளம், நினைவாற்றல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை குணப்படுத்த உதவுகிறது. ரத்த சோகை உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த உணவாகும். இது உடலில் ரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க பெரிதும் உதவுகிறது.

இதிலுள்ள வைட்டமின் ஏ மற்றும் வைட்டமின் சி உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கின்றன. மேலும், இதிலுள்ள ஃபோலேட் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மிகவும் நல்லது. கர்ப்பத்தில் இருக்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு இது இன்றியமையாதது என்பதால், பிறவி குறைபாடுகள் ஏற்படுவதை தடுக்கிறது.

உடல் எடை மேலாண்மை மற்றும் உடனடி ஆற்றல்

இதில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் (மாவுச்சத்து) அதிகமாக இருப்பதால், இதனை சாப்பிட்ட உடனே உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைக்கிறது. உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் தங்களது தினசரி உணவில் ஸ்வீட் கார்னை சேர்த்து கொள்ளலாம். இதிலுள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து காரணமாக, இதனை சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிறைந்த உணர்வு ஏற்படும் மற்றும் சீக்கிரத்தில் பசி எடுக்காது.

இதனை தவறாமல் உணவில் சேர்த்து கொள்வது இதய நோய்கள், டைப்-2 நீரிழிவு நோய் மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தை குறைத்து, செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது என்று 'சயின்ஸ்டைரக்ட்' (ScienceDirect) ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது.

எலும்பு உறுதி மற்றும் சிறுநீரக பாதுகாப்பு

எலும்புகளின் வலிமைக்கு தேவையான பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம் மற்றும் இரும்புச்சத்து ஆகிய அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களும் இதில் நிறைந்துள்ளன. குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சிக்கும், எலும்பு உருவாக்கத்திற்கும் இது பெரிதும் உதவுகிறது. மேலும், இது சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உருவாவதை தடுக்கவும் துணைபுரிகிறது.

ஆரோக்கியமான சருமம் மற்றும் கூந்தல் வளர்ச்சி

சருமத்தில் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து, சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க இது உதவுகிறது. உடலுக்கு தேவையான ஈரப்பதத்தை வழங்கி, சருமம் வறண்டு போகாமல் இது பாதுகாக்கிறது. இதிலுள்ள வைட்டமின் ஈ மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் சூரியனின் புற ஊதா கதிர்கள் மற்றும் மாசுகளிலிருந்து சருமத்தை பாதுகாக்கின்றன.

அதுமட்டுமின்றி, இதிலுள்ள பி-வைட்டமின்கள் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துக்கள் தலைமுடி உதிர்வதை குறைக்க உதவுகின்றன. தானியங்களில் உள்ள மாவுச்சத்தையும், காய்கறிகளில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களையும் ஒரே நேரத்தில் வழங்கும் இனிப்பு மக்காச்சோளத்தால் மனித உடலுக்கு எண்ணற்ற நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.

சோள எண்ணெய் மற்றும் மூலிகை டீ:

மற்ற சமையல் எண்ணெய்களைப் போலவே, தற்காலத்தில் இதிலிருந்து எடுக்கப்படும் சோள எண்ணெயின் பயன்பாடும் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும், ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் அதிகம் நிறைந்த சோளப் பூஞ்சுகளிலிருந்து (Corn silk - சோளத்தின் மேல் இருக்கும் நார் போன்ற பகுதி) தயாரிக்கப்படும் தேநீர் பொடிகளும் விற்பனைக்கு வருகின்றன.

இந்த சோள நாரில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் தேநீர், சிறுநீரகப் பாதை தொற்றுகளை குணப்படுத்தவும், சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், கொழுப்பை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9917234/#sec5-ijms-24-02462

https://www.ijcmas.com/9-7-2020/G.%20Swapna,%20et%20al.pdf

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இனிப்பு மக்காச்சோளம் நன்மைகள்
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