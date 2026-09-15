சிவப்பு VS வெள்ளை டிராகன் பழம்: எந்த பழத்தில் நன்மைகள் அதிகம்?
சிவப்பு பழத்தோடு ஒப்பிடும்போது, வெள்ளை டிராகன் பழத்தில் இயற்கை சர்க்கரையின் அளவும் கலோரியும் மிக குறைவு. அதனால், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க நினைப்பவர்களுக்கும், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
Published : September 15, 2026 at 7:00 AM IST
முன்பெல்லாம் நாம் அடிக்கடி வாங்கி சாப்பிடும் பழங்களின் பட்டியலில் வாழைப்பழமும் ஆப்பிளும் தான் முதலிடத்தில் இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த வரிசையில் புதிதாக இன்னொன்றும் சேர்ந்திருக்கிறது, அதுதான் டிராகன் பழம்.
இன்றைக்கு சிறிய பழக்கடைகளில் இருந்து சூப்பர் மார்க்கெட் வரை எங்கு பார்த்தாலும் டிராகன் பழங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. நாமும் அதை வாங்கிப் பழகிவிட்டோம். அந்த அளவிற்கு அது நம் அன்றாட வீடுகளுக்குள் ஒரு முக்கிய உணவாகவே மாறிவிட்டது.
பொதுவாக நம்ம ஊர் கடைகளில் டிராகன் பழத்தை வாங்கும் போது இரண்டு வகைகளை பார்த்திருப்போம். ஒன்று உள்ளே வெள்ளையாக இருக்கும், இன்னொன்று அடர் பிங்க் அல்லது சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். நாமும் அதை வாங்கி சாப்பிட்டிருப்போம். ஆனால், "ஏன் இது ரெண்டு கலர்ல இருக்கு? ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்? இதில் ஏதேனும் தனித்தனி நன்மைகள் இருக்கா?" என்றெல்லாம் எப்போதாவது யோசித்திருப்போம்.
ஆனால், அதற்கான பதிலை பெரிதாகத் தேடாமலேயே விட்டிருப்போம். வெளிப்புற தோற்றத்தில் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும், இந்த இரண்டு வகை பழங்களுக்கும் இடையே சுவையிலும் நமக்கு கிடைக்கும் சத்துகளிலும் சில முக்கியமான வித்தியாசங்கள் உள்ளன. அவற்றின் நன்மைகளையும் வித்தியாசங்களையும் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை டிராகன் பழம்: சத்துகளும் நன்மைகளும்
டிராகன் பழத்தில் உள்ளே இருக்கும் சின்ன சின்ன கருப்பு விதைகள் இரண்டு வகையிலுமே ஒன்றுதான். ஆனால், பழத்தின் நிறத்தை பொறுத்து அது உடலுக்குத் தரும் நன்மைகள் மாறுபடுகின்றன.
சிவப்பு டிராகன் பழம்
சிவப்பு நிற டிராகன் பழம் சாப்பிடுவதற்கு நல்ல இனிப்பாகவும், சுவையாகவும் இருக்கும்.
- இதன் அடர் சிவப்பு நிறத்திற்கு 'பெட்டாசயனின்' (Betacyanin) என்ற சத்துதான் காரணம். இது உடலில் உள்ள கெட்ட அணுக்களை அழித்து, செல்கள் சேதமடையாமல் பாதுகாக்கிறது. இதனால் சருமத்தில் சுருக்கங்கள் வராமல், எப்போதும் பொலிவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
- ரத்தத்தில் இரும்புச்சத்து குறைபாடு அல்லது ரத்த சோகையால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு சிவப்பு டிராகன் பழம் ஒரு நல்ல உணவு. இது ரத்தத்தில் இரும்புச்சத்தின் அளவை வேகமாக உயர்த்த உதவுகிறது.
- இதில் உள்ள வைட்டமின் சி, வைட்டமின் ஈ மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். மேலும், கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைத்து ரத்த நாளங்களை ஆரோக்கியமாக வைப்பதன் மூலம் இதயத்தின் செயல்பாட்டை சீராக்குகிறது.
வெள்ளை டிராகன் பழம்
வெள்ளை நிற சதைப்பற்று கொண்ட டிராகன் பழம் சாப்பிடுவதற்கு லேசான இனிப்புடன், மிருதுவான சுவையில் இருக்கும்.
- சிவப்பு பழத்தோடு ஒப்பிடும்போது, வெள்ளை டிராகன் பழத்தில் இயற்கை சர்க்கரையின் அளவும் கலோரியும் மிகக் குறைவு. அதனால், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க நினைப்பவர்களுக்கும், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
- இதில் கலோரி குறைவாகவும், நார்ச்சத்தும் தண்ணீரும் அதிகமாகவும் உள்ளது. இது தேவையில்லாத பசியை கட்டுப்படுத்தி, உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
- அதிகப்படியான நார்ச்சத்து இதில் இருப்பதால், மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வராமல் தடுத்து குடலை சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்கிறது. மேலும், ரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக வைக்கவும் இது உதவுகிறது.
யாருக்கு எது சிறந்தது?
இந்த இரண்டு பழங்களிலுமே உடலுக்குத் தேவையான ஏதோ ஒரு நன்மை ஒளிந்திருக்கிறது.
- உங்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், ரத்த சோகையை சரி செய்யவும், சருமத்தை பொலிவாக வைக்கவும் நினைத்தால், உங்களுக்கு சிவப்பு டிராகன் பழம் தான் சிறந்தது.
- அதுவே நீங்கள் உடல் எடையை குறைக்க டயட்டில் இருக்கிறீர்கள் அல்லது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க வேண்டும் என்றால், உங்களுக்கு வெள்ளை டிராகன் பழம் தான் மிக சரியான தேர்வு.
- சாத்தியமாகும் போது இந்த இரண்டு வகை பழங்களையுமே உங்களின் உணவில் அவ்வப்போது மாற்றி மாற்றி சேர்த்துக் கொள்வது உடலுக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துகளையும் முழுமையாக பெற வழிவகுக்கும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9861186/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088915752500184X
https://www.researchgate.net/publication/359310541_Antioxidants_Properties_and_Health_Benefits_of_Dragon_Fruit
https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/dragon-fruit-how-to-enjoy-this-antioxidant-rich-fruit