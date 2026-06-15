நோ சுகர் டயட் ஆரோக்கியமானதா? சமச்சீர் உணவின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் புதிய ஆய்வு!
வெறும் சர்க்கரை குறைப்பை மட்டும் வலியுறுத்தாமல், நோயாளிகளின் குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மனதில் வைத்தே டயட் முறைகளை உருவாக்க ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
Published : June 15, 2026 at 12:47 PM IST
உடல் எடையை குறைக்கவும், எந்நேரமும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும் சர்க்கரையை உணவிலிருந்து முற்றிலும் தவிர்ப்பதே ஒரே வழி என்று இன்று நம்மில் பலரும் தீவிரமாக நம்பி, அதை பின்பற்றி வருகிறோம். காலை காபியில் சர்க்கரையை தவிர்ப்பது, இனிப்புகளை தொடாமல் இருப்பது, டயட் என்ற பெயரில் சர்க்கரையை அறவே ஒதுக்குவது எனப் பலரும் ஒரு புதிய உணவு முறையை கையாண்டு வருகின்றனர்.
சர்க்கரை என்றாலே உடலுக்கு ஆகாத ஒரு பொருள், அதுதான் அனைத்து உடல்நலப் பாதிப்புகளுக்கும் காரணம் என்று பயந்து ஒதுங்கும் நிலை இன்று பரவலாக காணப்படுகிறது. ஆனால், சர்க்கரையை இப்படி முழுமையாகப் புறக்கணிப்பது நமது குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதிப்பதோடு உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தையும் சீர்குலைக்கும் என்று சிகாகோவில் நடைபெற்ற 'எண்டோ 2026' (ENDO 2026) என்ற எண்டோகிரைன் சொசைட்டியின் வருடாந்திர மருத்துவ மாநாட்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
சர்க்கரை இல்லாத உணவு முறை: உடலில் என்ன நடக்கிறது?
நமது அன்றாட வாழ்வில் உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள், டயட் ஆலோசகர்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் இருக்கும் உடல்நலம் சார்ந்த பதிவர்கள் எனப் பலரும் கூறும் ஒரே பொதுவான கருத்து, "சர்க்கரையை தொடவே கூடாது" என்பதுதான். சர்க்கரையை தவிர்த்தால் சர்க்கரை நோய் வராது, உடல் ஒல்லியாகும் என்று நாமும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.
ஆனால், கொழுப்பு குறைந்த உணவுகளை சாப்பிடும்போது, அதிலிருந்து சர்க்கரையை (Sucrose) முற்றிலுமாக நீக்கிவிட்டால், அது நமது உடலுக்குள் தேவையற்ற குடல் அழற்சியையும், வளர்சிதை மாற்ற குறைபாடுகளையும் ஏற்படுத்தும் என்று குவைத்தில் உள்ள தாஸ்மான் நீரிழிவு நிறுவனத்தின் முதன்மை விஞ்ஞானியும், நோய் எதிர்ப்புத் திறன் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் துறையின் தலைவருமான டாக்டர் ரஷீத் அகமது தெரிவித்துள்ளார். சர்க்கரையை முழுமையாக நீக்குவது ஆரோக்கியத்திற்கு பதிலாக வேறு சில உடல்நலப் பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் என்பதை இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
எலிகளிடம் நடத்தப்பட்ட 16 வார கால ஆய்வு
இந்த உண்மை எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள ஆய்வாளர்கள் மேற்கொண்ட சோதனையை நாம் பார்க்க வேண்டும். விஞ்ஞானிகள் ஆய்வகத்தில் உள்ள எலிகளை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்து 16 வாரங்கள் தொடர்ந்து கவனித்து வந்தனர்.
- முதல் குழு: இந்த எலிகளுக்கு வழக்கமான, சர்க்கரை கலந்த கொழுப்பு குறைந்த உணவு (Sucrose-containing low-fat diet) வழங்கப்பட்டது.
- இரண்டாவது குழு: இந்த எலிகளுக்கு சர்க்கரையே இல்லாத கொழுப்பு குறைந்த உணவு (Sucrose-free low-fat diet) வழங்கப்பட்டது.
இந்த 16 வார கால ஆய்வில் எலிகளின் உடலில் ஏற்படும் குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மை, இன்சுலின் உணர்திறன், ரத்தத்தில் சுழலும் வளர்சிதை மாற்ற ஹார்மோன்கள், குடல் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் கல்லீரல், குடல் பகுதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் துல்லியமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டன.
ஆய்வின் முடிவுகள் காட்டும் பாதிப்புகள்
ஆய்வின் முடிவில், சர்க்கரை இல்லாத உணவை சாப்பிட்ட எலிகளின் உடல் எடை, சர்க்கரை சாப்பிட்ட எலிகளின் எடையை ஒத்தே இருந்தது. அதாவது சர்க்கரையை நிறுத்தியதால் எடை குறையவில்லை. மாறாக, சர்க்கரை இல்லாத உணவை உட்கொண்ட எலிகளுக்கு உடலில் குளுக்கோஸ் அளவு மாறுபட்டு, இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் (Insulin Resistance) உருவானது. எளிமையாக சொன்னால், சர்க்கரை சாப்பிடாத எலிகளின் உடலிலேயே சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான ஆரம்பகட்ட அறிகுறிகள் தென்பட்டன.
உடலின் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் இன்சுலின் ஹார்மோன் சரியாக வேலை செய்யாத நிலை இதனால் ஏற்பட்டது. இதன் மூலம், சர்க்கரையை முற்றிலும் தவிர்ப்பது நாம் நினைப்பது போல உடலுக்கு நன்மை பயக்கவில்லை என்பது தெளிவாகிறது.
குடல் ஆரோக்கியமும் கல்லீரல் மாற்றமும்
நம் உடலின் செரிமானத்திற்கும், ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் நம் குடலில் வாழும் 'நல்ல பாக்டீரியாக்கள்' (Gut Microbiome) மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சர்க்கரையை முழுமையாக தவிர்த்த எலிகளுக்கு இந்த நல்ல பாக்டீரியாக்களின் சமநிலை குலைந்தது கண்டறியப்பட்டது. இதனால் குடலில் வீக்கமும், கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல் போன்ற தேவையற்ற பாதிப்புகளும் ஏற்பட்டன.
உணவிலிருந்து சர்க்கரையை முழுமையாக நீக்கும்போது குடலில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளின் சூழல் மாறி, அது உடலின் உள் உறுப்புகளில் அழற்சியை ஏற்படுத்துகிறது என்று டாக்டர் ரஷீத் அகமது விளக்குகிறார். நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சமநிலையைப் பராமரிக்க, உணவில் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் அளவு சீராக இருப்பது அவசியம் என்பதை இது காட்டுகிறது.
நமது அன்றாட வாழ்வோடு இந்த ஆய்வு எவ்வாறு பொருந்துகிறது?
"காலை எழுந்தவுடன் குடிக்கும் காபியில் சர்க்கரையை தவிர்ப்பதுதான் ஆரோக்கியம்" என்று நம்மில் பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், உடலின் ஆரோக்கியம் என்பது ஏதோ ஒரு பொருளை முழுமையாக நிறுத்துவதால் மட்டும் கிடைத்துவிடாது. நாம் சாப்பிடும் உணவில் கட்டுப்பாடும், சரியான அளவும் இருப்பதே முக்கியம். கொழுப்பு குறைந்த உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடும்போது, அதில் சர்க்கரையே இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது நல்லதல்ல என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்கு தெளிவாகப் புரிய வைக்கிறது.
எதிர்காலத்தில் மருத்துவர்கள் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் உணவு முறைகளை பரிந்துரைக்கும் போது, வெறும் சர்க்கரை குறைப்பை மட்டும் வலியுறுத்தாமல், நோயாளிகளின் குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மனதில் வைத்தே டயட் முறைகளை உருவாக்க இந்த ஆய்வு உதவும் என்று தாஸ்மான் நீரிழிவு நிறுவனத்தின் செயல் இயக்குநர் டாக்டர் ஃபைசல் ஹமத் அல்-ரஃபாயி தெரிவித்துள்ளார்.
உணவில் சமநிலையே உண்மையான ஆரோக்கியம்
இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், நாம் மீண்டும் பழையபடி சர்க்கரை நிறைந்த குளிர்பானங்களையும், இனிப்புகளையும் தாராளமாகச் சாப்பிடலாம் என்று பொருள்படாது. அதிகப்படியான சர்க்கரை நுகர்வு எப்போதும் ஆபத்தானதுதான், அது பல்வேறு வாழ்க்கை முறை நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
அதே நேரத்தில், சர்க்கரையை நம் உணவிலிருந்து 100 சதவீதம் முற்றிலுமாக நீக்குவதும் உடலுக்கு பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. தீவிரமான தவிர்ப்பு முறைகளுக்குப் பதிலாக, நம் உடலின் தற்போதைய ஆரோக்கிய நிலையைப் புரிந்து கொண்டு, அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களும் சரியான அளவில் கலந்த சமச்சீரான உணவு முறையைக் கையாள்வதே ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு சிறந்த வழியாகும்.
ஆய்வு:
https://www.endocrine.org/news-and-advocacy/news-room/2026/ahmad-press-release-endo-2026