ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்ற 6 வகை அரிசிகள் - உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்?

எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான மெக்னீசியம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு தேவையான மாங்கனீசு சிவப்பு அரிசியில் அதிக அளவில் உள்ளது.

Published : May 12, 2026 at 10:55 AM IST

நமது அன்றாட உணவில் அரிசி என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டது. காலையில் டிபன் முதல் மதியம் சாப்பாடு வரை ஏதோ ஒரு வகையில் அரிசி உணவை நாம் சேர்த்து கொள்கிறோம். ஆனால், நாம் வழக்கமாக சாப்பிடும் வெள்ளை அரிசி மட்டும் தான் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் கிடையாது.

கருப்பு, சிவப்பு, பழுப்பு எனப் பல வண்ணங்களில் அரிசி வகைகள் கிடைக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் ஒரு தனித்துவமான சுவையையும் மருத்துவ குணங்களையும் கொண்டது. குறிப்பாக, செரிமான கோளாறுகள் இருப்பவர்களுக்கும், இதய ஆரோக்கியத்தை பேண நினைப்பவர்களுக்கும் சரியான அரிசியை தேர்ந்தெடுப்பது மிக முக்கியம்.

பளபளப்பாக இருக்கும் வெள்ளை அரிசியை விட, தவிடு நீக்கப்படாத முழு தானிய அரிசிகளில் நார்ச்சத்து மற்றும் உயிர்ச்சத்துக்கள் அதிகம் என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை. இப்படியிருக்க, உங்கள் குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தை மனதில் வைத்து, எந்த வகை அரிசி யாருக்கு செட் ஆகும் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க.

பழுப்பு அரிசி:

பழுப்பு அரிசி எனப்படும் கைக்குத்தல் அரிசி இன்று பலரது வீடுகளிலும் இடம்பிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. இந்த அரிசியின் மேல் உள்ள தவிடு மற்றும் முளைப்பகுதி நீக்கப்படாததால், இதில் நார்ச்சத்து, ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் அப்படியே இருக்கும். இது செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சட்டென்று உயராமல் பார்த்து கொள்கிறது.

பி.எம்.ஜே ஓபன் (BMJ Open) இதழில் வெளியான ஒரு ஆய்வின்படி, பழுப்பு அரிசியை தொடர்ந்து சாப்பிடுபவர்களுக்கு டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு 11 சதவீதம் குறைவாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், இதய நோய்கள் வராமலும் பாதுகாக்கிறது.

கருப்பு அரிசி:

கருப்பு அரிசி பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமாக இருந்தாலும், இதில் உள்ள சத்துக்கள் மிகவும் அதிகம். பழங்காலத்தில் அரசர்கள் மட்டுமே சாப்பிட்டதால் இது ஒரு தனித்துவமான அரிசியாக கருதப்படுகிறது. இதில் உள்ள ஆந்தோசயனின் எனும் சத்து தான் இதற்கு அடர் கருப்பு நிறத்தை தருகிறது.

இது உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களை குறைக்கவும், கொழுப்பை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. செரிமானம் சீராக நடக்க உதவுவதோடு, ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைப்பதில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் ஆற்றல் இந்த அரிசிக்கு இருப்பதாக ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

சிவப்பு அரிசி:

சிவப்பு அரிசி நம் ஊர் கிராமங்களில் ஒரு காலத்தில் மிகவும் பிரபலம். இதன் சிவப்பு நிறத்திற்கு அதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் தான் காரணம். எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான மெக்னீசியம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு தேவையான மாங்கனீசு இதில் அதிக அளவில் உள்ளது.

உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கும், சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்களுக்கும் சிவப்பு அரிசி ஒரு சிறந்த தேர்வு. இதை சாப்பிடும்போது வயிறு நிறைந்த உணர்வு நீண்ட நேரம் இருக்கும் என்பதால், அடிக்கடி பசி எடுப்பதை தடுத்து எடையை குறைக்க உதவுகிறது.

காட்டு அரிசி:

காட்டு அரிசி என்பது உண்மையில் அரிசி வகையை சார்ந்தது அல்ல, இது ஒரு வகை நீர்வாழ் புல் வகையை சேர்ந்தது. இது மற்ற அரிசிகளை விடப் புரதச்சத்து அதிகம் கொண்டது மற்றும் கலோரி அளவு குறைவு. உடல் எடையை சரியாகப் பராமரிக்க விரும்புபவர்களுக்கு சிறந்தது. இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது. இதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கவும், கொழுப்பை குறைக்கவும் இது ஒரு நல்ல உணவாக அமையும்.

வெள்ளை அரிசி:

வெள்ளை அரிசி என்பது தவிடு மற்றும் முளைப்பகுதி நீக்கப்பட்ட ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட உணவாகும். இதில் நார்ச்சத்து குறைவு என்பதால், இதை சாப்பிட்டவுடன் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு வேகமாக உயரும். இருப்பினும், செரிமானப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் அல்லது குடல் புண் உள்ளவர்களுக்கு வெள்ளை அரிசி எளிதில் செரிமானம் ஆகும் என்பதால் மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

இதில் வைட்டமின் பி மற்றும் இரும்புச்சத்து போன்றவற்றை சேர்த்து விற்பனை செய்தாலும், முழு தானிய அரிசிக்கு இணையாக இது வராது. இருப்பினும், காய்கறிகளுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடும்போது இது ஒரு சமச்சீர் உணவாக மாறும்.

புழுங்கல் அரிசி:

புழுங்கல் அரிசி என்பது நெல்லை உமியோடு சேர்த்து பாதி வேகவைத்து, பிறகு அரைக்கப்படும் ஒரு முறையாகும். இந்த செயல்முறையினால் நெல்லின் உமியில் உள்ள சத்துக்கள் அரிசிக்குள் சென்றுவிடுகின்றன. இது சாதாரண வெள்ளை அரிசியை விட அதிக நார்ச்சத்தும், குறைந்த சர்க்கரை அளவும் கொண்டது.

ரத்த சர்க்கரையை சீராக வைக்க நினைப்பவர்களுக்கும், கைக்குத்தல் அரிசியின் சுவை பிடிக்காதவர்களுக்கும் புழுங்கல் அரிசி ஒரு நல்ல மாற்றாக இருக்கும். இது எளிதில் செரிமானமாகும் அதே வேளையில் உடலுக்கு தேவையான சக்தியையும் கொடுக்கிறது.

அரிசியை சமைக்கும் போது சில விஷயங்களை கவனித்தால் அதன் முழு பலனையும் பெறலாம். அரிசியை சமைப்பதற்கு முன் நன்றாக கழுவி, சிறிது நேரம் ஊறவைத்து சமைப்பது அதன் தரத்தை மேம்படுத்தும். மேலும், அரிசியுடன் சிறிது தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து சமைப்பது சர்க்கரை உறிஞ்சப்படும் வேகத்தை குறைக்க உதவும் என்று சொல்லப்படுகிறது. உங்கள் உடலின் தேவைக்கு ஏற்ப, சரியான அரிசி வகையை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுவது அவசியம்.

