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பழைய அரிசி Vs புதிய அரிசி l எது உடம்புக்கு நல்லது? சமையலுக்கு எது பெஸ்ட்?

அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக, புதிய அரிசியை சேமித்து வைக்கும் போது பூச்சிகள், வண்டுகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் தாக்குதல் எளிதில் ஏற்படும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 31, 2026 at 7:00 AM IST

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கடைக்கு சென்று எது வாங்கினாலும் "இது புதுசா வந்த ஸ்டாக்கா?" என்று கேட்பதுதான் நம் எல்லோரின் வழக்கம். மீன், காய்கறி, பழங்கள் முதல் தின்பண்டங்கள் வரை எல்லாமே புதுசாக இருந்தால் தான் சுவையும் சத்தும் அதிகம் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

ஆனால், நம் சமையலறையில் ஒரே ஒரு பொருளுக்கு மட்டும் இந்த விதி அப்படியே தலைகீழாக மாறுகிறது. அதுதான் நம் தினசரி உணவான அரிசி. மளிகை கடைக்கு சென்று "பழைய அரிசி இருக்கா?" என்று கேட்டு வாங்குவது ஏதோ நேற்று இன்று வந்த பழக்கமல்ல. தலைமுறை தலைமுறையாக நம் வீடுகளில் பின்பற்றி வரும் ஒரு நடைமுறை.

பொதுவாக புதிய பொருட்கள் தரும் நன்மைகளை விட, அறுவடை செய்யப்பட்டு மாதக்கணக்கில் பக்குவமாக சேமித்து வைக்கப்பட்ட பழைய அரிசிதான் சமைப்பதற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் சிறந்தது என்பதில் நம் முன்னோர்கள் தெளிவாக இருந்திருக்கிறார்கள்.

அப்படி என்னதான் இருக்கிறது இந்த பழைய அரிசியில்? புதிய அரிசியை விட பழைய அரிசி எந்தெந்த விதங்களில் வேறுபடுகிறது? சமையல் பதம், சுவை, செரிமானம் மற்றும் சர்க்கரை கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் பழைய அரிசி ஏன் முதல் இடத்தில் நிற்கிறது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சமையல் பதமும் அரிசியின் தன்மையும்

அரிசியின் தரம் மற்றும் சமையல் பதத்தை தீர்மானிப்பதில் அதில் உள்ள ஈரப்பதம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

  • புதிய அரிசி: புதிதாக அறுவடை செய்யப்பட்டு மில்லில் தீட்டப்படும் அரிசியில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும். மேலும், அதில் உள்ள மாவுச்சத்து (Starch) மிகவும் மென்மையாகவும், பிசுபிசுப்பு தன்மையுடனும் இருக்கும். இதனால் புதிய அரிசியை சமைக்கும் போது, சாதம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு கொழகொழவென்று களி போல மாறிவிடும்.
  • பழைய அரிசி: அரிசியை பல மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் சேமித்து வைக்கும் போது, அதில் உள்ள ஈரப்பதம் இயற்கையாகவே குறைகிறது. இதனால் சமைத்த பிறகு சாதம் குழையாமல், ஒவ்வொரு அரிசியும் உதிரி உதிரியாக பிரிந்து வரும். மேலும், அரிசி வெந்தவுடன் நன்றாக மலர்ந்து, அளவில் பெரிதாக காணப்படும்.

இதன் காரணமாகவே பிரியாணி, புலாவ், ஃப்ரைட் ரைஸ் போன்ற சிறப்பு உணவுகளுக்கும், ஹோட்டல்கள் மற்றும் விசேஷ வீட்டு சமையல்களுக்கும் பழைய அரிசியையே முதன்மையாக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.

சுவை மற்றும் மணத்தில் ஏற்படும் வேதியியல் மாற்றங்கள்

அரிசி சேமித்து வைக்கப்படும் காலத்தில், அதில் சில இயற்கையான வேதியியல் மாற்றங்கள் படிப்படியாக நிகழ்கின்றன. இந்த மாற்றங்கள் அரிசியின் சுவையையும் மணத்தையும் பல மடங்கு உயர்த்துகின்றன.

  • புதிய அரிசியின் சுவை: புதிய அரிசியில் சமைக்கப்படும் சாதம் சற்று சுவையற்றதாகவோ அல்லது லேசான சப்பையான தன்மையுடனோ இருக்கும்.
  • பழைய அரிசியின் சிறப்பு: பழைய அரிசியில் சாதம் வேகும் போதே ஒரு தனித்துவமான நறுமணம் வீடு முழுவதும் வீசும். சாதத்தின் சுவையும் சாப்பிடுவதற்கு மிகவும் பிரமாதமாக இருக்கும். எந்த குழம்போடு சேர்த்து சாப்பிட்டாலும், உணவின் சுவையை முழுமையாக வெளிக்கொண்டு வரும் ஆற்றல் பழைய அரிசிக்கு உண்டு.

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற ஆரோக்கிய நன்மைகள்

பழைய அரிசி வெறும் சுவைக்காக மட்டும் முன்னிலைப்படுத்தப்படவில்லை. அதில் ஏராளமான மருத்துவ நன்மைகளும் அடங்கியுள்ளன என ஊட்டச்சத்து வல்லுநர்கள் உறுதிப்படுத்துகிறார்கள்.

  • ரெசிஸ்டண்ட் ஸ்டார்ச் (Resistant Starch): அரிசி பழைமையடையும் போது, அதில் 'ரெசிஸ்டண்ட் ஸ்டார்ச்' என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட கார்போஹைட்ரேட் வகை அதிகரிக்கிறது. இது நம் உடலின் செரிமான மண்டலத்தில் எளிதில் உடைக்கப்படுவதில்லை.
  • ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: உணவுக்கு பின் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென உயர்வதைத் தடுப்பதில் பழைய அரிசி பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. இந்த மாவுச்சத்து மெதுவாகவே செரிமானமாவதால், குளுக்கோஸ் ரத்தத்தில் சிறுக சிறுகவே கலக்கிறது. எனவே, சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த நினைப்பவர்களுக்கும் பழைய அரிசி சிறந்த தேர்வாகும்.
  • எளிதான செரிமானம்: பழைய அரிசியில் சமைக்கப்பட்ட சாதம் வயிற்றுக்கு எந்தவிதமான கனத்தையும் தராது. சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு உப்பசம் ஆகாமல், எளிதில் செரிமானமாகி உடலுக்கு நல்ல ஆற்றலை தரும்.

நீண்ட நாட்கள் கெட்டுப்போகாமல் இருக்கும் திறன்

உணவுப் பொருட்களை பாதுகாப்பதில் ஈரப்பதம் தான் பெரிய சவாலாக இருக்கும்.

  • புதிய அரிசி: அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக, புதிய அரிசியை சேமித்து வைக்கும் போது பூச்சிகள், வண்டுகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் தாக்குதல் எளிதில் ஏற்படும்.
  • பழைய அரிசி: அரிசி பழையதாக மாற மாற அதில் உள்ள ஈரப்பதம் முற்றிலுமாக வற்றி விடுவதால், வண்டுகள் தொல்லையோ அல்லது பூஞ்சை காளான்கள் பிடிக்கும் அபாயமோ இருக்காது. இதனால் நீண்ட நாட்களுக்கு எந்த சேதமும் இன்றி பத்திரமாக வைத்திருக்க முடியும்.

சர்வதேச உணவு அறிவியல் ஆய்வுகள் சொல்வது என்ன?

'அப்ளைடு ஃபூட் சயின்ஸ்' மற்றும் உணவுத் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பன்னாட்டு ஆய்வுகளின் படி, பழைய அரிசியில் ஈரப்பதம் குறைவாக இருப்பதால் சமைக்கும் போது அது அதிக அளவு தண்ணீரை உறிஞ்சி நன்றாக விரிகிறது. இதனால் குறைந்த அளவு அரிசியை கொண்டு அதிகமான சாதத்தை பெற முடியும். இது உணவு வீணாகுவதை குறைப்பதுடன், ஊட்டச்சத்துக்களையும் முழுமையாக உடலுக்கு அளிக்கிறது.

சுவை, நறுமணம், சமைக்கும் பதம், செரிமான எளிமை மற்றும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என அனைத்து அம்சங்களிலும் ஆராய்ந்து பார்த்தால், பழைய அரிசியே தங்கத்திற்கு சமம் சிறந்தது என்கின்றன ஆய்வுகள்.

ஆய்வு:

https://masujournal.org/store_file/archive/40-3-3-113-114.pdf

https://bbrc.in/comparative-studies-on-cooking-qualities-of-aged-brown-and-polished-rice-oryza-sativa/

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