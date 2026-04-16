கோடை வெயிலை சமாளிக்க வெள்ளரி Vs எலுமிச்சை நீர்: எது சிறந்தது?

தண்ணீரில் வெள்ளரி துண்டுகளை போட்டு வைக்கும்போது, அதில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் தண்ணீரில் கலக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 16, 2026 at 1:24 PM IST

கோடை காலம் தொடங்கிவிட்டாலே நம் அனைவருக்குமே தண்ணீர் குடிப்பது ஒரு சவாலான காரியமாக மாறிவிடும். தாகத்திற்காக தண்ணீர் குடிப்போம், ஆனால் சிறிது நேரத்திலேயே மீண்டும் நாக்கு வறண்டு போவது போல இருக்கும். வெறும் தண்ணீரையே குடித்து கொண்டிருப்பது சில நேரங்களில் சலிப்பை ஏற்படுத்தலாம்.

இதனால் பலரும் கடைகளில் விற்கப்படும் குளிர்பானங்களை நோக்கி செல்கிறோம். ஆனால், நம் வீட்டிலேயே தண்ணீரில் சில இயற்கையான பொருட்களை சேர்த்து குடிப்பதன் மூலம் உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தையும் புத்துணர்ச்சியையும் பெற முடியும் என்பது நம்மில் பலருக்குத் தெரிவதில்லை.

குறிப்பாக, வெள்ளரிக்காய் மற்றும் எலுமிச்சை பழம் இந்த இரண்டுமே கோடைகாலத்திற்கு ஏற்ற சிறந்த தேர்வுகள். இவை வெறும் தாகத்தை தீர்ப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், வெயிலினால் உடல் சந்திக்கும் சோர்வு மற்றும் எரிச்சலை குறைக்கவும் உதவுகின்றன. இந்த இரண்டில் எது நமக்கு அதிக நன்மைகளைத் தரும், எதை எப்போது குடிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..

இன்பியூஸ்ட் நீரின் அவசியம்:

கோடையில் வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டும்போது, நம் உடல் வியர்வை வழியாக அதிகப்படியான நீரை இழக்கிறது. இது உடல் சோர்வு, தலைவலி மற்றும் கவனக்குறைவு போன்ற பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும். வெறும் தண்ணீர் குடிப்பதை விட, அதில் காய்கறிகளையோ அல்லது பழங்களையோ ஊறவைத்து குடிக்கும்போது (Infused Water), அந்தப் பொருட்களில் உள்ள சத்துக்களும் தண்ணீரோடு சேர்ந்து நமக்குக் கிடைக்கின்றன.

இது தண்ணீரின் சுவையை அதிகரிப்பதோடு, நம்மை தாகத்திற்கு அதிகமாக தண்ணீர் குடிக்கவும் தூண்டுகிறது. குறிப்பாக வெள்ளரி மற்றும் எலுமிச்சை ஆகியவை தண்ணீருடன் சேரும்போது, அவை உடலின் வெப்பத்தை குறைத்து நீர்ச்சத்தை நீண்ட நேரம் பராமரிக்க உதவுகின்றன.

குளிர்ச்சி தரும் வெள்ளரி நீர்

வெள்ளரிக்காயில் இயற்கையிலேயே அதிகப்படியான நீர்ச்சத்து உள்ளது. தண்ணீரில் வெள்ளரி துண்டுகளை போட்டு வைக்கும்போது, அதில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் தண்ணீரில் கலக்கின்றன. இது உடலுக்கு இயற்கையான குளிர்ச்சியைத் தருகிறது. வெயிலில் நீண்ட நேரம் அலைபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த பானமாகும் என்கிறது NIH ஆய்வு.

கோடையில் சிலருக்கு உடல் சூடு காரணமாக செரிமான பிரச்சனைகள் அல்லது வயிற்றில் எரிச்சல் ஏற்படும். வெள்ளரி நீர் வயிற்றை சாந்தப்படுத்தி செரிமானத்தை சீராக்க உதவுகிறது. இதில் உள்ள வைட்டமின் K மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் தோலின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், உடலைத் தூய்மைப்படுத்தவும் துணையாக இருக்கின்றன.

புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் எலுமிச்சை நீர்

எலுமிச்சை நீர் என்பது நம் ஊர்களில் காலம் காலமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பானம். தண்ணீரில் எலுமிச்சை சாற்றைக் கலந்து குடிக்கும்போது அது ஒரு உடனடி புத்துணர்ச்சியை தருகிறது. எலுமிச்சையில் உள்ள வைட்டமின் C உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதோடு, கோடையில் ஏற்படும் தொற்று நோய்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.

கோடை காலத்தில் நீர்ச்சத்து குறைபாட்டினால் சிறுநீரக கற்கள் உருவாக வாய்ப்பு அதிகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எலுமிச்சை நீர் குடிப்பது இத்தகைய பாதிப்புகளை தடுக்க உதவும். தண்ணீரின் சுவை பிடிக்காதவர்கள் எலுமிச்சை சேர்த்து குடிக்கும்போது, அது அவர்களை தூண்டி அதிகப்படியான தண்ணீரை உட்கொள்ள வைக்கிறது.

எதை எப்போது குடிக்கலாம்?

வெள்ளரி நீர் மற்றும் எலுமிச்சை நீர் ஆகிய இரண்டுமே சிறந்தவை என்றாலும், உங்கள் உடலின் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் அவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். உங்களுக்கு கடுமையான வெயில் காரணமாக உடல் சூடு அதிகமாக இருக்கிறது அல்லது வயிறு சம்பந்தமான எரிச்சல் இருக்கிறது என்றால் வெள்ளரி நீர் மிகச் சிறந்தது. இது மிகவும் மென்மையானது மற்றும் குளிர்ச்சியானது.

அதேபோல் உங்களுக்கு உடனடி ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அல்லது காலையில் எழுந்தவுடன் புத்துணர்ச்சியாக உணர விரும்புகிறீர்கள் என்றால் எலுமிச்சை நீர் ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கும். ஆனால், சிலருக்கு எலுமிச்சையில் உள்ள அமிலத்தன்மை காரணமாக நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படலாம், அவர்கள் வெள்ளரி நீரைப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது.

தயாரிக்கும் முறை?

ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் பாதியாக நறுக்கப்பட்ட வெள்ளரிக்காய் துண்டுகள் அல்லது ஒரு எலுமிச்சை பழத்தின் மெல்லிய துண்டுகளை சேர்த்து, குறைந்தது 2 முதல் 4 மணி நேரம் அப்படியே ஊற விட வேண்டும். இரவு நேரத்திலேயே இதனை தயார் செய்து வைத்துக்கொண்டால், மறுநாள் காலை முழுவதும் அந்த தண்ணீரைப் பயன்படுத்தலாம்.

இதில் கூடுதல் சுவைக்காகவும் குளிர்ச்சிக்காகவும் சில புதினா இலைகளையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். ஒருமுறை செய்த துண்டுகளிலேயே இரண்டு அல்லது மூன்று முறை தண்ணீர் ஊற்றிப் பயன்படுத்த முடியும். இதில் சர்க்கரை சேர்ப்பதைத் தவிர்ப்பது மிக முக்கியம், ஏனெனில் சர்க்கரை மீண்டும் தாகத்தை உண்டாக்கும். இப்படி எளிமையான முறையில் ஆரோக்கியமான பானங்களை நாமே தயார் செய்து கோடை வெயிலை சமாளிக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

