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கட்டி Vs தூள் பெருங்காயம்: எது நல்லது? ஒரிஜினல் பெருங்காயத்தை கண்டுபிடிக்க 3 டிப்ஸ்!

தூள் பெருங்காயம் தயாரிக்கும் போது அதில் ஜவ்வரிசி மாவு, கோதுமை மாவு அல்லது மைதா மாவு போன்ற ஸ்டார்ச் பொருட்களை 50% முதல் 60% வரை கலக்கிறார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 31, 2026 at 5:08 PM IST

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நமது வீடுகளில் சமையலறை பக்கம் போனால், அந்த சிறிய வெள்ளை டப்பாவை பார்க்காதவர்களே இருக்க முடியாது. சமையல் மேடையிலோ அல்லது அஞ்சறை பெட்டிக்கு பக்கத்திலோ அசைக்க முடியாத ஒரு இடத்தை பிடித்து வைத்திருக்கும் அந்த பெருங்காயத்தூள் டப்பாவிற்கும் நமக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாக ஒரு பெரிய பிணைப்பே உண்டு.

ரசமோ, சாம்பாரோ தாளிக்கும் போது அந்த டப்பாவை இரண்டு தட்டு தட்டிப் போடுவது நமது அன்றாட பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது. ஆனால், சமீபத்தில் சந்தையில் விற்கப்படும் சில முன்னணி பிராண்டுகளின் பெருங்காயத்தூள்களில் கலப்படம் இருப்பதாக தடைகள் விதிக்கப்பட்டது, நாம் இத்தனை காலம் நம்பிக்கையோடு பயன்படுத்தி வந்த பெருங்காயம் உண்மையிலேயே பாதுகாப்பானதுதானா என்ற பெரிய கேள்வியையும் அதிர்ச்சியையும் நமக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உண்மையில், நாம் அவசரத்திற்கு பயன்படுத்தும் தூள் பெருங்காயத்தை விட, நமது பாட்டிகள் காலத்தில் பயன்படுத்திய கட்டிப் பெருங்காயம்தான் உடலுக்கு முழுமையான ஆரோக்கியத்தை தரும். இங்கே ஒரு சுவாரசியமான வரலாற்று உண்மையும் உண்டு. 1918ம் ஆண்டில் உலகையே அச்சுறுத்திய 'ஸ்பானிஷ் ஃபுளூ' (Spanish Flu) என்ற கொடிய காய்ச்சல் பரவியபோது, அதை குணப்படுத்தவும் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் மருத்துவர்களால் பெருங்காயம் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

தூள் பெருங்காயம் Vs கட்டிப் பெருங்காயம்: எது சிறந்தது?

தூள் பெருங்காயம்:

இன்றைய அவசர உலகத்திற்கு பயன்பாட்டுக்கு மிக எளிதாக இருப்பது தூள் பெருங்காயம் தான். ஆனால், இயற்கையாக கிடைக்கும் பெருங்காய பிசின் மிக காரமான மணம் கொண்டது. அதை நேரடியாக தூளாக்க முடியாது. எனவே, தூள் பெருங்காயம் தயாரிக்கும் போது அதில் ஜவ்வரிசி மாவு, கோதுமை மாவு அல்லது மைதா மாவு போன்ற ஸ்டார்ச் பொருட்களை 50% முதல் 60% வரை கலக்கிறார்கள்.

அதனால் தான் அதை கூட்டு பெருங்காயப்பொடி என்கிறார்கள். சில நேரங்களில் பிசுபிசுப்பு தன்மைக்காக செயற்கை பிசின்களும், மணத்திற்காக செயற்கை வாசனை திரவியங்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன. இதனால் இதன் இயற்கை மருத்துவ குணம் பெருமளவு குறைந்துவிடுகிறது.

கட்டி பெருங்காயம்:

மரத்தின் வேர் மற்றும் தண்டுகளில் இருந்து வடியும் இயற்கை பிசினை அப்படியே காயவைத்து எடுப்பதுதான் கட்டிப் பெருங்காயம். இதில் எந்தவிதமான மாவுகளோ அல்லது ரசாயனங்களோ சேர்க்கப்படுவதில்லை.

பால் பெருங்காயம்: கட்டிப் பெருங்காயத்திலேயே மிக உயர்தரமானது 'பால் பெருங்காயம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. 'ஃபெருலா' (Ferula) என்ற தாவரத்தின் வேரிலிருந்து வடியும் பா போன்ற திரவம் உறைந்து உருவாவதுதான் இது. இதன் நறுமணமும், மருத்துவ குணமும் மற்ற பெருங்காயங்களை விடப் பல மடங்கு அதிகம். சிறிதளவு பயன்படுத்தினாலே நல்ல மணத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தரும். இவை நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும், விலையும் அதிகம்.

கட்டிப் பெருங்காயத்தின் நன்மைகள்

  • வயிற்றில் ஏற்படும் வாயுத்தொல்லை, உப்புசம், மற்றும் வயிற்றுப் பிடிப்பு போன்ற பிரச்சனைகளுக்குக் கட்டிப் பெருங்காயம் ஒரு உடனடி நிவாரணி.
  • இதில் செயற்கை கலப்படங்கள் இல்லாததால், இதிலுள்ள 'ஃபெருலிக் அமிலம்' (Ferulic acid) என்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் முழுமையாக நமது உடலுக்குக் கிடைக்கிறது.
  • கட்டிப் பெருங்காயத்தை மிகச் சிறிய அளவில் தட்டிப் பயன்படுத்தினாலே போதும். பல மாதங்கள் வரை கெட்டுப்போகாமல் இதன் மணம் அப்படியே இருக்கும்.

சுத்தமான கட்டிப் பெருங்காயத்தை கண்டறிவது எப்படி?

சந்தையில் கட்டி பெருங்காயத்திலும் கலப்படங்கள் வரத் தொடங்கிவிட்டதால், நாம் வாங்குவது அசல் பால் பெருங்காயம்தானா என்பதை வீட்லேயே மிக எளிதாக சில சோதனைகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம்:

  1. ஒரு சிறிய துண்டு கட்டிப் பெருங்காயத்தை எடுத்து ஒரு டம்ளர் சுத்தமான தண்ணீரில் போட்டு நன்றாக கலக்குங்கள். அது உண்மையான பால் பெருங்காயமாக இருந்தால், தண்ணீர் மெல்ல மெல்ல அடர்ந்த 'பால் போன்ற வெள்ளை நிறமாக' மாறும். மாறாக, தண்ணீர் வேறு நிறத்தில் மாறினால் அது கலப்படம் செய்யப்பட்டது.
  2. ஒரு சிறிய பெருங்காய துண்டை நெருப்பில் காட்டினால், அது தூய்மையான நெய் அல்லது மெழுகு போல சீராக எரிய வேண்டும். கரியாக கருகிப்போனாலோ அல்லது ரசாயன நெடி வந்தாலோ அதில் செயற்கை பிசின் கலந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம்.
  3. அசல் கட்டி பெருங்காயம் லேசான மஞ்சள் அல்லது வெளிர் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். தொட்டுப் பார்த்தால் லேசான பிசுபிசுப்பு தன்மையுடன், மூக்கை துளைக்கும் இயற்கை நறுமணம் இருக்கும்.

நாம் உண்ணும் உணவே மருந்து என்பது நமது பாரம்பரியக் கோட்பாடு. வசதிக்காகவும் அவசரத்திற்காகவும் கலப்படங்கள் நிறைந்த தூள் பெருங்காயத்தை நாடுவதை விட, ஆரோக்கியம் தரும் சுத்தமான கட்டிப் பெருங்காயத்தைப் (பால் பெருங்காயம்) பார்த்து வாங்கிப் பயன்படுத்துவதே பாதுகாப்பானது.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3459456/

https://www.sdstate.edu/south-dakota-agricultural-heritage-museum/south-dakota-agricultural-heritage-museumblog/asafetida

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