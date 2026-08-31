எந்த சத்து மாத்திரையை எந்த நேரத்தில் சாப்பிடணும்? முழு பலனை பெற இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க!
ஆரோக்கியமான கொழுப்புச்சத்து உள்ள ஒரு வேளை உணவோடு வைட்டமின் D மாத்திரையை சேர்த்து சாப்பிடும்போதுதான் உடல் அதை முழுமையாக உறிஞ்சும்.
Published : August 31, 2026 at 11:16 AM IST
சாதாரண காய்ச்சல் அல்லது தலைவலி என்றால், "மருந்தை உணவுக்கு முன்னாடி சாப்பிடணுமா, இல்ல உணவுக்கு அப்புறம் சாப்பிடணுமா?" என்று மருத்துவரிடம் பத்து முறை கேட்டு தெரிந்துகொள்கிறோம். ஆனால், அதே நேரத்தில் சத்து மாத்திரை (Supplement) என்று வந்துவிட்டால், நம் இஷ்டத்திற்கு நமக்கு தோன்றும் நேரத்தில், விழுங்கிவிடுகிறோம்.
பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொன்னார் என்றோ, ரீல்ஸில் பார்த்தோம் என்றோ, உடலை தேற்ற ஏதோ ஒரு வைட்டமின் மாத்திரையை நாமாகவே வாங்கி சாப்பிடும் பழக்கம் இன்றைக்கு பலரிடமும் பெருகிவிட்டது. சத்து மாத்திரைகள் என்றால் அது வெறும் ஊட்டச்சத்து தானே, எப்போ சாப்பிட்டா என்ன என்ற அலட்சியமே இதற்கு காரணம்.
ஆனால், சத்து மாத்திரைகளை எப்போது சாப்பிட வேண்டும், எந்த உணவோடு சேர்த்து எடுக்க வேண்டும் என்பதில் துல்லியமான அறிவியல் இருக்கிறது. சரியான முறையில் எடுக்காத சத்து மாத்திரை உடலில் சேராமல் வீணாவதோடு, சில நேரங்களில் ஆபத்தாகவும் மாறக்கூடும்.
சத்து மாத்திரைகள் அனைவருக்கும் தேவையா?
சத்து மாத்திரைகளை தினமும் சாப்பிட்டால் நோய்கள் வராது, இளமையாகவும் நீண்ட நாட்களும் வாழலாம் என்று ஒரு பொதுவான நம்பிக்கை நிலவுகிறது. ஆனால், 84 மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளை ஒன்றிணைத்து ஆய்வு செய்ததில் ஒரு முக்கிய உண்மை தெரியவந்துள்ளது.
ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதர் தினமும் வைட்டமின் அல்லது தாது சத்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுவதால், அவருக்கு இதய நோய்களோ, புற்றுநோயோ அல்லது அகால மரணமோ தடுக்கப்படுவதில்லை. தேவையில்லாமல் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வது சில சமயங்களில் பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் என்கிறது ஆய்வு.
- தண்ணீரில் கரையும் வைட்டமின்கள்: வைட்டமின் B6 போன்றவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்கும்போது நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
- கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்: வைட்டமின் A போன்ற சத்துக்கள் அளவுக்கு அதிகமாகும்போது, அவை கல்லீரலிலும் உடலிலும் தங்கி நஞ்சாக மாறக்கூடும்.
சத்து மாத்திரைகள் எப்போது உண்மையிலேயே தேவை?
உடலில் குறிப்பிட்ட சத்து குறைபாடு இருக்கிறது என்று ரத்தப் பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவரின் வழிகாட்டல் மூலம் உறுதிசெய்யப்பட்டால் மட்டுமே சத்து மாத்திரைகள் தேவைப்படும்.
- கர்ப்ப காலம்: கர்ப்பத்திற்கு முன்பும், கர்ப்ப காலத்தின் தொடக்கத்திலும் பெண்களின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கும் ஃபாலிக் அமிலம் (Folic Acid) அவசியம்.
- சைவ உணவு உண்பவர்கள்: அசைவ உணவுகளை தவிர்ப்பவர்களுக்கு வைட்டமின் B12 குறைபாடு வர அதிக வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் B12 மாத்திரைகளை எடுக்கலாம்.
- சூரிய ஒளி குறைபாடு: போதிய வெயில் படாமல் எப்போதும் வீட்டிற்குள்ளேயே வேலை செய்பவர்களுக்கு வைட்டமின் D குறைபாடு ஏற்படும்.
சத்து மாத்திரையை எப்போது சாப்பிட வேண்டும் என்ற "நேரம்" என்பது கடிகாரத்தில் பொறுத்தது இல்லை. நாம் அதை எந்த உணவோடு அல்லது பானத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடுகிறோம் என்பதை பொறுத்தது.
இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள் (Iron Supplements)
ரத்த சோகை (Anaemia) உள்ளவர்கள் இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை எடுப்பார்கள். ஆனால், வெறும் உடல் சோர்வாக இருக்கிறது என்பதற்காக நாமாகவே இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிட கூடாது.
- காபி, டீ குடிப்பதை தவிர்க்கவும்: இரும்புச்சத்து மாத்திரை சாப்பிடும் நேரத்திலோ அல்லது அதை சுற்றியோ காபி அல்லது டீ குடித்தால், உடலில் இரும்புச்சத்து உறிஞ்சப்படும் அளவு 54% வரை குறைந்துவிடும்.
- காலை உணவும் உறிஞ்சுதலும்: இரும்புச்சத்து மாத்திரையை காலை உணவோடு சேர்த்து எடுக்கும்போது (ஆரஞ்சு ஜூஸ் குடித்தாலும்கூட) அதன் உறிஞ்சும் திறன் 66% வரை குறைகிறது.
- வைட்டமின் C உதவி: சிறிதளவு வைட்டமின் C (எலுமிச்சை சாறு போன்றவை) இரும்புச்சத்தை உடல் எளிதில் உறிஞ்ச 30% வரை உதவுகிறது.
- வெறும் வயிறு தான் சிறந்தது: இரும்புச்சத்து மாத்திரையை உணவிற்கு 30 நிமிடத்திற்கு முன்போ அல்லது சாப்பிட்டு 2 மணிநேரத்திற்குப் பிறகோ வெறும் வயிற்றில் எடுப்பதே சிறந்தது. ஆனால், வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும்போது வயிறு வலி, குமட்டல் அல்லது மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டால், உணவோடு சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.
வைட்டமின் D மாத்திரைகள்
வைட்டமின் D என்பது கொழுப்பில் கரையும் (Fat-soluble) ஒரு வைட்டமின். எனவே, இதை வெறும் வயிற்றில் தண்ணீரோடு சாப்பிடுவதால் எந்த பயனும் இல்லை.
ஆரோக்கியமான கொழுப்புச்சத்து உள்ள ஒரு வேளை உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போதுதான் உடல் அதை முழுமையாக உறிஞ்சும். காலை உணவா அல்லது இரவு உணவா என்பதை விட, நாம் சாப்பிடும் உணவில் சிறிதளவு நல்ல கொழுப்பு (நெய், தயிர், முட்டை அல்லது பருப்பு வகைகள்) இருக்கிறதா என்பதே முக்கியம்.
நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் வேறு சில மருந்துகள் (எடை குறைப்பு மருந்துகள் அல்லது வீக்கத்தைக் குறைக்கும் ஸ்டீராய்டு மருந்துகள்) வைட்டமின் D உறிஞ்சப்படுவதை தடுக்கலாம். எனவே, மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
வைட்டமின் B12 மாத்திரைகள்
ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் உற்பத்திக்கும், நரம்பு மண்டலத்தின் சீரான இயக்கத்திற்கும் வைட்டமின் B12 மிக முக்கியம்.
- சைவ உணவு மட்டுமே உண்பவர்களுக்கு உணவின் மூலம் B12 கிடைப்பது கடினம் என்பதால் சத்து மாத்திரைகள் தேவைப்படும்.
- சர்க்கரை நோய்க்கான மெட்ஃபார்மின் (Metformin) அல்லது அல்சருக்கான மருந்துகளைத் தொடர்ந்து எடுப்பவர்களுக்குக் காலப்போக்கில் B12 சத்து குறையலாம்.
- கடைகளில் வாங்கிச் சாப்பிடும் B12 மாத்திரைகளை, அந்தந்த மருந்து அட்டை அல்லது பாட்டிலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தலின்படி சாப்பிட்டாலே போதுமானது.
நாம் செய்ய வேண்டியது
ஏதேனும் ஒரு சத்து மாத்திரையை தொடங்குவதற்கு முன், "இது உண்மையிலேயே எனக்கு தேவையா?" என்று மருத்துவரிடம் அல்லது மருந்தாளுநரிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும்.
நீங்கள் ஏற்கனவே எடுக்கும் சத்து மாத்திரைகள், எனர்ஜி டிரிங்க்ஸ் அல்லது ஹெல்த் பவுடர்களில் ஒரே வைட்டமின் மீண்டும் மீண்டும் இருக்கிறதா என்பதை கவனியுங்கள். தேவைக்கு அதிகமான சத்து மாத்திரைகளை தவிர்த்து, சரியான காரணம் இருக்கும் பட்சத்தில் சரியான வழிகாட்டலோடு, சரியான உணவோடு அவற்றை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
ஆய்வு:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajh.26987
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8515119/