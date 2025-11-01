சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு ஜிங்க் நிறைந்த உணவுகள் இதோ!
100 கிராம் சோயாபீன்ஸில் 4.2 மில்லிகிராம் துத்தநாகம் உள்ளது. உடலில் ஜிங்க் குறைபாட்டை தடுக்க உதவும் சைவ உணவுகள் சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Published : November 1, 2025 at 5:20 PM IST
துத்தநாகம் (Zinc) நம் உடலுக்கு அத்தியாவசியமான ஒரு கனிமச்சத்தாகும். இது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை வலுப்படுத்துவதோடு, காயங்கள் ஆறுவதற்கும், சரும ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் உதவுகிறது. உடலின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு சரியாகச் செயல்பட அவசியமாகும். மேலும், இது செல் பிரிதல், செல் வளர்ச்சி, காயம் குணமடைவது, மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உடைத்தல் போன்ற செயல்பாடுகளில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வாசனை மற்றும் சுவையை அறியவும் துத்தநாகம் அவசியமாகும்.
ஜிங்க் ஆதரவால், உடல் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி மூலம் நோய்களை எதிர்த்துப் போராட முடியும். மேலும், துத்தநாகம் தலையிடுவதால் காயங்கள் குணமடையும் செயல்முறை வேகமடைகிறது. இந்தக் கனிமத்தின் காரணமாக சருமம், முடி மற்றும் நகங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.
குழந்தைகளின் சரியான வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும், மனித உடல் தனது சுவை மற்றும் வாசனை உணர்வுகளை இயக்கவும் துத்தநாகம் தேவைப்படுகிறது. இது இறைச்சி மற்றும் கடல் உணவுகளில் அதிகம் இருப்பதாக பலரும் நினைக்கின்றனர். ஆனால், தாவர அடிப்படையிலான உணவுகளிலும் துத்தநாகம் நிறைந்துள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சோயாபீன்ஸ்: துத்தநாகம் அதிகம் உள்ள சைவ உணவுகளில் சோயாபீன்ஸ் முதலிடத்தில் உள்ளது. 100 கிராம் சோயாபீன்ஸில் 4.2 மில்லிகிராம் துத்தநாகம் உள்ளது. சோயா பீன்ஸ், டோஃபு (Tofu), சோயா பால் போன்ற வழிகளில் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். சோயாப் பொருட்களைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது துத்தநாகத்துடன் சேர்த்து தாவர அடிப்படையிலான புரதத்தையும் வழங்குகிறது, இது உடலுக்கு நன்மை பயக்கும்.
பருப்பு வகைகள்: பருப்பு வகைகள் உடனடி ஆற்றலை வழங்குவதோடு, சத்தான மதிப்பையும் வழங்குகிறது. சமைத்த பருப்பு வகைகளில் உள்ள துத்தநாகத்தின் அளவு 100 கிராமுக்கு 3.7 மில்லிகிராம் ஆகும். இது துத்தநாகத்தை மட்டுமல்லாமல், ரத்த ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் இரும்பு மற்றும் ஃபோலேட் சத்துக்களையும் வழங்குகிறது. இந்த உணவுகளில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து செரிமான ஒழுங்குமுறையையும், ஒட்டுமொத்த இரைப்பை குடல் ஆரோக்கியத்தையும் பராமரிக்க உதவுகிறது.
பருப்பு வகைகளில் உள்ள ஃபைடேட்டுகள் (Phytates), துத்தநாகம் உள்ளிட்ட பிற கனிமங்களை உறிஞ்சுவதைக் குறைக்கலாம். இருப்பினும், ஊறவைத்தல், முளைக்கட்டுதல் போன்ற முறைகள் ஃபைடேட் அளவைக் குறைக்க உதவும். மேலும், இது துத்தநாகத்தை உறிஞ்சுவதை அதிகரிக்கும்.
கொண்டைக்கடலை: 100 கிராம் சமைத்த கொண்டைக்கடலையில் 3.5 மில்லிகிராம் துத்தநாகம் உள்ளது. இதனை முளைக்கட்டி, வேகவைத்து அல்லது சாலட்டுகளில் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். கொண்டைக்கடலையில் உள்ள புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து ஆகியவை இணைந்து நீடித்த ஆற்றலை வழங்குவதோடு, வயிறு நிரம்பிய உணர்வை தரும். இந்த உணவு ரத்தச் சர்க்கரை அளவை திறம்பட கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
பூசணி விதைகள்: கால் கப் பூசணி விதைகளில் 2.7 மில்லிகிராம் ஜிங்க் உள்ளது. இந்த விதைகளை சாலடுகள் அல்லது தயிரின் மேல் தூவி சாப்பிடலாம் அல்லது தனியாகவும் சாப்பிடலாம். பூசணி விதைகளில் இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும் நன்மை பயக்கும் மெக்னீசியம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. இந்த விதைகள் தூக்கத்தின் அளவையும் மேம்படுத்துகின்றன.
முந்திரிப் பருப்பு: கால் கப் முந்திரிப் பருப்பில் 1.9 மில்லிகிராம் துத்தநாகம் உள்ளது.முந்திரியில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், துத்தநாகத்தை வழங்குவதுடன் மூளை மற்றும் தோல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை பயக்கும். வழக்கமான உணவின் ஒரு பகுதியாக முந்திரியை உட்கொள்வது நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை வலுப்படுத்த உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த ஆற்றல் நன்மைகளையும் வழங்குகிறது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.