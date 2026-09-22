கால் பாதங்களில் வீக்கமா? உங்கள் உடல் தரும் ரெட் சிக்னல் இதோ!
தோல் மற்றும் முடி போலவே, பாதங்களும் நமது உடலின் உள்கட்டமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வெளிப்படுத்தும் கண்ணாடியாக செயல்படுகின்றன.
Published : September 22, 2026 at 4:12 PM IST
நமது உடலின் வெளிப்புற தோற்றம், தோல், முடி மற்றும் நகங்கள் மூலமாக ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தின் நிலையை ஓரளவிற்கு அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால், நாம் அனைவரும் அன்றாட வாழ்வில் அதிகம் கவனிக்க தவறுகின்ற ஒரு முக்கியமான உடல் உறுப்பு நமது பாதங்களாகும்.
பாதங்கள் என்பது வெறும் நடப்பதற்கான உறுப்பு மட்டுமல்ல, அவை மூளையிலிருந்து வரும் நரம்பு மண்டலத்துடனும், இதயத்திலிருந்து ரத்தத்தை எடுத்துசெல்லும் ரத்த நாளங்களுடனும் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
எனவே, பாதங்களில் ஏற்படும் சிறு மாற்றங்கள், நிறமாற்றம், தடிப்புகள் அல்லது தொடு உணர்வில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் போன்றவை நமது இதய நோய், நரம்பு மண்டலப் பிரச்சனைகள் மற்றும் தொற்றுநோய்களை முன்கூட்டியே சுட்டிக்காட்டும் எச்சரிக்கை மணிகளாக அமைகின்றன.
பாதங்களின் வெளிப்புறத் தோற்றம் மற்றும் செயல்பாடுகள் நமது ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி என்ன சொல்கின்றன என்பதையும், அது குறித்து மருத்துவ ஆய்வுகள் மற்றும் பரிசோதனைகள் விளக்கும் முக்கிய தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
பாதங்கள் உணர்த்தும் நோய்களின் அறிகுறிகள்
தோல் மற்றும் முடி போலவே, பாதங்களும் நமது உடலின் உள்கட்டமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வெளிப்படுத்தும் கண்ணாடியாக செயல்படுகின்றன. இதயத்தில் இருந்து வெளிப்படும் ரத்த நாளங்கள் உடலின் கடைக்கோடி பகுதியான பாதங்கள் வரை செல்கின்றன.
அதேபோல, மூளையின் நரம்பு பாதைகளும் பாதங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், பல்வேறு நோய்களின் அறிகுறிகள் முதன்முதலில் பாதங்களிலேயே வெளிப்படுகின்றன.
கைகள், பாதங்கள் மற்றும் வாய் நோய்
வைரஸ் தொற்றுகள் உடலின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை பாதிக்கும் இயல்புடையவை. 'காக்ஸ்சாக்கி' (Coxsackie) என்ற வைரஸால் ஏற்படும் HFM நோய், முக்கியமாக பாதங்கள், கைகள் மற்றும் வாய் பகுதிகளில் சிவப்பு நிற தடிப்புகளையும், கொப்புளங்களையும் ஏற்படுத்துகிறது.
இது பெரும்பாலும் குழந்தைகளிடம் காணப்படும் ஒரு தொற்றுநோயாகும். பாதங்களில் திடீரென உருவாகும் தடிப்புகள் இந்த வைரஸ் தொற்றின் முக்கிய அறிகுறியாகும். இது கால்நடைகளை பாதிக்கும் 'கோமாரி' (Foot and Mouth) நோயிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது.
ரத்த ஓட்ட மண்டலமும் 'நீல விரல் நோய்க்குறியும்'
இதயத்திலிருந்து செல்லும் ரத்த நாளங்கள் பாதங்களை அடையும் போது, மரத்தின் கிளையை போல மிக சிறிய நுண் நாளங்களாக பிரிகின்றன. குளிர்ந்த நாட்களில் பாதங்கள் சில்லென்று இருப்பது இயல்பானது. ஆனால், பாதங்களின் நிறம் நீல நிறமாக மாறுவதோ அல்லது கடுமையான வலி ஏற்படுவதோ இயல்பானதல்ல.
ரத்த நாளங்களில் உருவாகும் சிறிய கொழுப்பு திரள்கள் சிறிய ரத்த நாள அடைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் பாத திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜன் செல்ல முடியாமல், பாத விரல்கள் நீல நிறமாக மாறி கடுமையான வலியை உண்டாக்குகின்றன.
இது 'புளூ-டோ சிண்ட்ரோம்' (Blue-toe syndrome) அல்லது 'டிராஷ் ஃபுட்' (Trash foot) என்று அழைக்கப்படுகிறது. தீவிரமான நிகழ்வுகளில், இது திசுக்களின் அழிவிற்கும் வழிவகுக்கும். இதய ரத்த நாளங்கள் தடிப்பது அல்லது பலவீனமடைவது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கான அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு இந்த நிலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், பாதங்களில் வலியற்ற சிவப்பு வீக்கங்கள் அல்லது வலி நிறைந்த வீக்கங்கள் தோன்றினால், அது 'பாக்டீரியல் எண்டோகார்டிடிஸ்' எனப்படும் இதய தொற்றின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
நரம்பு மண்டல பாதிப்பு
நரம்பு மண்டலத்தில் ஏற்படும் கோளாறுகளையும் பாத விரல்களின் அசைவு மூலம் கண்டறிய முடியும். மருத்துவர்கள் பாதத்தின் அடியை ஒரு கூர்மையற்ற கருவியால் தொட்டு பரிசோதிக்கும் முறைக்கு 'பிளான்டார் ரிஃப்ளெக்ஸ்' என்று பெயர்.
இயல்பான எதிர்வினை: பாதத்தின் அடியில் தொடும்போது, விரல்கள் கீழ்நோக்கி மடங்க வேண்டும்.
பாபின்ஸ்கி அறிகுறி: பெருவிரல் மேல்நோக்கி சென்று, மற்ற விரல்கள் விரிந்தால் அது 'பாபின்ஸ்கி அறிகுறி' எனப்படும். நரம்பு மண்டலம் முழுமையாக வளர்ச்சியடையாத குழந்தைகளுக்கு இது இயல்பானது. ஆனால், பெரியவர்களுக்கு இந்த அறிகுறி தென்பட்டால், அது மூளைவாதம் அல்லது 'மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ்' போன்ற தீவிர நரம்பு மண்டல பாதிப்பை குறிக்கிறது.
இதுமட்டுமின்றி, சர்க்கரை நோய், சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் தைராய்டு கோளாறுகள் போன்ற பல நோய்களின் அறிகுறிகளும் பாதங்களிலேயே முதலில் தெரியவருகின்றன. எனவே, பாதங்களில் திடீரென ஏற்படும் நிறமாற்றம், வீக்கம், தடிப்புகள் அல்லது வலியை அலட்சியப்படுத்தாமல், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி பரிசோதித்து கொள்வது ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் அவசியமாகும்.
ஆய்வு:
https://dermnetnz.org/topics/blue-toe-syndrome
https://www.nhs.uk/conditions/hand-foot-mouth-disease/?src=conditionswidget