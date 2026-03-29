மருத்துவ உலகின் 'முதல் ஆசிரியர்களாக' மாறும் மனிதர்கள் - உடல் தானம் ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்?
புற்றுநோய் அல்லது நரம்பு மண்டல பாதிப்பு போன்ற நோய்கள் உடலை எப்படியெல்லாம் சிதைத்துள்ளன என்பதை ஆராய்ந்து, புதிய மருந்துகளைக் கண்டறிய தானம் செய்யப்பட்ட உடல் உதவுகிறது.
Published : March 29, 2026 at 5:05 PM IST
- சிந்து.தி
"ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு" என்கிறார் வள்ளுவர்.
ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் பிறருக்கு கொடுத்து உதவும் புகழை விட, மேலான செல்வம் வேறொன்றுமில்லை என்பது இதன் பொருள். அந்த புகழுக்கெல்லாம் உச்சமாக, தான் மறைந்த பிறகும் தன் உடலை மண்ணுக்கோ நெருப்புக்கோ இரையாக்காமல், மருத்துவ உலகிற்கு அர்ப்பணிப்பதுதான் 'உடல் தானம்' எனும் மாபெரும் அறம்.
மறைந்தும் மறையாத வாழ்வு
இன்று நம்மில் பலருக்கு உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு பெருகி வருகிறது. அதே போல் விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்தவர்களின் இதயம், சிறுநீரகம், கண்கள் போன்றவை மற்றவர்களுக்கு பொருத்தப்பட்டு, அவர்கள் மூலம் அந்த மனிதர்கள் வாழ்வதை நாம் அறிவோம்.
ஆனால், 'முழு உடல் தானம்' (Body Donation) என்பது இதையெல்லாம் தாண்டிய ஒரு படி. சமீபத்தில், தமிழக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் முதுபெரும் தலைவர் நல்லக்கண்ணு அவர்கள், தனது மறைவிற்கு பிறகு தனது உடலை சென்னை மருத்துவ கல்லூரிக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று முன்னரே உறுதியெடுத்து, அதன்படியே அவரது உடல் அவரது மறைவிற்கு பின் தானமாக வழங்கப்பட்டது. ஒரு தலைவர் எடுத்த அந்த முடிவு, பொதுமக்களிடையே உடல் தானம் குறித்த பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. அதற்கான பதில்களை விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு...
உடல் தானம் ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்?
உடல் தானத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்துப் பேசும், மீளுருவாக்க மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளரும் (Regenerative Medicine Researcher) 'Stem Rx' மருத்துவமனையின் நிறுவனருமான டாக்டர் பிரதீப் மகாஜன், "புத்தகங்களில் இருக்கும் வரைபடங்களோ அல்லது கணினி மாதிரிகளோ (Computer models) ஒருபோதும் உண்மையான மனித உடலுக்கு ஈடாகாது. ஒரு மனித உடல் வழங்கும் கற்றல் அனுபவத்தை எந்தவொரு தொழில்நுட்பத்தாலும் மாற்றீடு செய்ய முடியாது" என்கிறார்.
மருத்துவக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு நுழையும் ஒரு மாணவனுக்கு முதல் ஆசிரியர் ஒரு மனித உடல் தான். இது குறித்து டாக்டர் பிரதீப் மேலும் கூறுகையில், "உடல் உறுப்புகளுக்கு இடையேயான உண்மையான இடைவெளி, திசுக்களின் தன்மை மற்றும் ஒவ்வொரு மனித உடலிலும் இருக்கும் தனித்துவமான மாற்றங்களை மாணவர்கள் புரிந்துகொள்ள இதுவே வழி.
இது வருங்கால அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்குத் தேவையான துல்லியமான அறிவையும், தன்னம்பிக்கையையும் வழங்குகிறது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஒரு சிறந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் உருவாகக் காரணம், யாரோ ஒரு மாமனிதர் தானமாக வழங்கிய அந்த உடல் தான்" என நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிடுகிறார்.
தானம் செய்யப்பட்ட உடல் எங்கு கொண்டு செல்லப்படும்?
ஒருவர் உடல் தானம் செய்ய விரும்பி, அவர் மறைந்த பிறகு அவரது குடும்பத்தினர் அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்குத் தகவல் தெரிவிப்பார்கள். அந்த உடல் உடனடியாக மருத்துவக் கல்லூரியின் 'உடற்கூறியல் துறைக்கு' (Anatomy Department) கொண்டு செல்லப்படும். அங்கு 'பார்மலின்' (Formalin) போன்ற வேதிப்பொருட்கள் மூலம் உடல் அழுகாமல் பதப்படுத்தப்படும்.
எதற்காக உடல் தானம் செய்ய வேண்டும்?
அறிவியல் வளர்ச்சிக்காக தன் உடலை தானமாக அளிப்பது என்பது ஒரு விலைமதிப்பற்ற கொடையாகும். இந்த உடல்கள் மருத்துவ மற்றும் செவிலிய மாணவர்களின் கல்விக்கும், அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் புதிய நவீன சிகிச்சை முறைகளைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் பெரிதும் உதவுகின்றன.
மேலும், மருத்துவக் கருவிகளை வடிவமைக்கவும், வருங்கால நோய்களுக்கான தீர்வுகளைக் கண்டறியும் ஆராய்ச்சிகளுக்கும் இதுவே அடிப்படை. இத்தகைய உன்னதமான உடல் தானம் என்பது அளவிட முடியாத மதிப்பும் மரியாதையும் கொண்ட ஒரு சமூகப் பங்களிப்பாகும் என JIPMER தளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
உடலை வைத்து என்ன செய்வார்கள்?
மருத்துவ ரீதியாக ஒரு தானம் செய்யப்பட்ட உடல் மூன்று முக்கிய தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது,
- உடற்கூறியல் கல்வி: மாணவர்கள் மனித உடலின் பாகங்களை நேரில் பார்த்துப் பயில.
- அறுவை சிகிச்சை பயிற்சி : நிபுணத்துவம் பெற்ற மருத்துவர்கள் கூட சிக்கலான புதிய சிகிச்சைகளைச் செய்யும் முன் இந்த உடல்களில் (Cadavers) பயிற்சி செய்து பார்ப்பார்கள். இது உயிருள்ள மனிதர்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கும்போது பிழைகளைக் குறைத்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் என்கிறார் டாக்டர் பிரதீப் மகாஜன்.
- நோய் ஆராய்ச்சி: புற்றுநோய் அல்லது நரம்பு மண்டல பாதிப்பு போன்ற நோய்கள் உடலை எப்படியெல்லாம் சிதைத்துள்ளன என்பதை ஆராய்ந்து, புதிய மருந்துகளைக் கண்டறிய இது உதவுகிறது.
"அமைதி ஆசிரியர்களுக்கு" அளிக்கப்படும் மரியாதை
பலரது மனதில் இருக்கும் ஒரு தயக்கம், "ஆய்வு முடிந்த பிறகு என் உடலை என்ன செய்வார்கள்?" என்பதுதான். இது குறித்து டாக்டர் பிரதீப் மகாஜன் தெளிவுபடுத்துகையில், "தானம் செய்யப்பட்ட உடல்கள் கண்ணியக்குறைவாக நடத்தப்படும் என்பது வெறும் வதந்தி மட்டுமே.
மருத்துவத் துறையினர் மிகவும் கடுமையான அறநெறிகளைப் (Ethical standards) பின்பற்றுகிறார்கள். ஒவ்வொரு உடலும் மாணவர்களின் 'முதல் ஆசிரியராகப்' போற்றப்படுகிறது. ஆய்வுப் பணிகள் முடிந்த பிறகு, அந்தந்த மருத்துவக் கல்லூரியின் விதிமுறைப்படி உடல் எஞ்சிய பாகங்கள் மிகுந்த மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்படுகின்றன அல்லது அடக்கம் செய்யப்படுகின்றன.
சில நேரங்களில் குடும்பத்தினரிடம் அஸ்தி ஒப்படைக்கப்படும். ஆண்டுதோறும் இந்தத் தியாகத்தைச் செய்தவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக 'நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளும்' நடத்தப்படுகின்றன" என்கிறார்.
உடல் தானத்திற்குத் தகுதிகள் உண்டா?
யார் வேண்டுமானாலும் உடல் தானம் செய்யலாமா? என்ற கேள்விக்கு டாக்டர் பிரதீப் மகாஜன் விளக்குகையில், "வயது ஒரு தடையல்ல, முதியவர்களும் உடல் தானம் செய்யலாம். ஆனால், எச்.ஐ.வி (HIV), ஹெபடைடிஸ் அல்லது காசநோய் போன்ற தொற்று நோய்கள் உள்ளவர்கள், விபத்து அல்லது தீக்காயங்களால் சிதைந்த உடல்கள், மற்றும் பிரேதப் பரிசோதனை (Post-mortem) செய்ய வேண்டிய சட்டப் சிக்கல் உள்ள உடல்கள் தானமாக ஏற்கப்படாது.
அதேபோல் அதிகப்படியான உடல் எடை சில நேரங்களில் நடைமுறைச் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம். மற்றபடி உடல் தானம் என்பது ஒரு மனிதன் மறைவுக்குப் பின் சமூகத்திற்குச் செய்யும் ஆகச்சிறந்த பங்களிப்பாகும்" என்கிறார்.
தமிழகமும் உடல் தானமும்: ஒரு முன்னோடிப் பார்வை
இந்தியாவிலேயே உறுப்பு தானத்தில் தமிழ்நாடு முதலிடம் வகிக்கிறது. சமீபகாலமாக, விபத்தில் உயிரிழப்பவர்களின் உடல்களுக்கு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்குகள் செய்யப்படும் எனத் தமிழக அரசு அறிவித்தது, இந்த விழிப்புணர்வைப் பெரும் உயரத்திற்குக் கொண்டு சென்றுள்ளது.
உறுப்பு தானம் மற்றும் மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் 'சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருதை' தொடர்ந்து ஆறு முறை வென்ற முதல் மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என தமிழக அரசின் TRANSTAN தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சரத்குமார் முதல் கமல்ஹாசன் வரை..
நடிகர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் தனது உடலைத் தானம் செய்வதாகப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவித்து, இதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார். இதே போல், நடிகர் சரத்குமார், மாதவன் அவரைத் தொடர்ந்து பல திரைக்கலைஞர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் இதில் இணைந்துள்ளனர். இந்திய அளவில் பார்த்தால், முன்னாள் மேற்கு வங்க முதல்வர் ஜோதி பாசு, மறைந்த தலைவர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் போன்றவர்கள் உடல் தானம் குறித்து பேசியும், செய்தும் காட்டியிருக்கிறார்கள்.
உடல் தானம் செய்வது எப்படி?
உடல் தானம் செய்ய விரும்புபவர்கள் அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும். இதற்கான படிவத்தை தமிழக அரசின் ORDERS REGARDING DONATION OF BODY AFTER DEATH – PROCEDURE FOR DONATION என்ற தளத்தில் பதிவிறக்கி கொள்ளலாம். இதில் மிக முக்கியமான விஷயம், உங்களின் இந்த முடிவை உங்கள் குடும்பத்தினரிடம் விரிவாகப் பேசி அவர்களின் சம்மதத்தைப் பெறுவதுதான். ஏனெனில், ஒருவர் மறைந்த பிறகு அவரது உடலை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு குடும்பத்தினருக்கே உண்டு.
|இதையும் படிங்க: விஜயின் ரீமேக் பட நடிகரின் மகளுக்கு 'இடுப்பு எலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு': அப்படி என்றால் என்ன?
