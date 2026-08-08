சிறுநீர் மஞ்சள் நிறமாக வந்தால் நோயின் அறிகுறியா? சிறுநீரக மருத்துவர் விளக்கம்!
போக்குவரத்து நெரிசலில் மாட்டி தவிக்கும் போது எப்போதாவது சிறுநீரை அடக்குவதில் தவறில்லை. ஆனால், வேலைப்பளு காரணமாக தொடர்ந்து தினமும் சிறுநீரை அடக்கி வைக்கும் பழக்கம் இருந்தால், அது நிச்சயம் சிறுநீர்ப்பை கோளாறுகளுக்கும், தொற்றுகளுக்கும் வழிவகுக்கும்.
Published : August 8, 2026 at 7:01 AM IST
சிறுநீர் கழிக்கும் போது அது அடர் மஞ்சள் நிறமாக போனால், "இன்னைக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கம்மியா குடிச்சிட்டோம், அதான் இப்படி போகுது" என்று அசட்டையாக நினைத்து கடந்து செல்பவர்களே இங்கு அதிகம். இன்னும் சிலரோ, "ஐயோ! உடம்பில் ஏதோ பெரிய நோய் வந்துவிட்டது, சிறுநீரகம் பாழாகிவிட்டது" என்று அளவுக்கு அதிகமாக பயந்து நடுங்குவார்கள்.
இந்த இரண்டுமே தவறான அணுகுமுறைகள்தான். ஒருபுறம் அலட்சியமாக விட்டுவிடும் போது, அது உடலின் தீவிர நீரிழப்பையோ அல்லது உள்ளுக்குள் இருக்கும் நோயையோ கவனிக்காமல் விடக்கூடும். மறுபுறம், தேவையில்லாத பயம் மன அழுத்தத்தை தரும்.
உண்மையில், சிறுநீரின் நிறம் மாறுவதற்கு நாம் சாப்பிடும் உணவு, எடுத்துக்கொள்ளும் மாத்திரைகள் முதல் சிறுநீரக கோளாறுகள் வரை பல காரணங்கள் உண்டு. எதை நாம் சாதாரணமாக எடுத்து கொள்ளலாம், எப்போது உடனடியாக மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி சென்னை கிளீநிகல்ஸ் மருத்துவமனையின் சிறுநீரக சிறப்பு மருத்துவர் சங்கநிதி கூறுவதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மருத்துவர் கூறுவது என்ன?
"என்னுடைய புறநோயாளிகள் பிரிவிற்கு வாரந்தோறும் பலர் மிகவும் பதற்றத்துடன் வருவார்கள். 'டாக்டர், என் சிறுநீர் மிகவும் மஞ்சள் நிறமாக போகிறது' என்று கவலைப்படுவார்கள். ஆனால், சோதித்து பார்த்தால் 10-ல் 9 பேருக்கு எந்தவிதமான தீவிரமான நோயும் இருக்காது.
அவர்கள் குடித்த தண்ணீரின் அளவு, காலையில் சாப்பிட்ட உணவு அல்லது எடுத்துக்கொண்ட மாத்திரைகளே இதற்குக் காரணமாக இருக்கும். எனவே, மஞ்சள் நிறத்தைப் பார்த்தவுடனேயே அது சிறுநீரக நோய் என்று முடிவெடுக்கக் கூடாது" என்கிறார் மருத்துவர் சங்கநிதி.
சிறுநீர் ஏன் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கிறது?
நமது உடலில் உள்ள பழமையான ரத்த சிவப்பணுக்கள் இயல்பாக உடையும் போது 'யுரோக்ரோம்' (Urochrome) என்ற ஒரு நிறமி உருவாகிறது. இதுவே சிறுநீருக்கு மஞ்சள் நிறத்தை கொடுக்கிறது. நாம் போதிய அளவு தண்ணீர் குடித்து உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருந்தால், சிறுநீர் லேசான வைக்கோல் நிறத்திலோ அல்லது மிகவும் மங்கலான மஞ்சள் நிறத்திலோ இருக்கும். இதுதான் ஆரோக்கியமான நிலை.
அதேபோல, காலையில் எழுந்தவுடன் கழிக்கும் சிறுநீர் சற்றே அடர் நிறமாக இருப்பது இயல்பானதுதான். ஏனெனில், இரவு தூங்கும் 6 முதல் 8 மணி நேரம் வரை நாம் தண்ணீர் குடிப்பதில்லை என்பதால், சிறுநீர் அடர்த்தியாக மாறுகிறது.
உணவுகளும் மாத்திரைகளும் நிறத்தை மாற்றுமா?
நிச்சயமாக மாற்றும்! நாம் சாப்பிடும் உணவுகளும், மருத்துவத்திற்காக எடுத்துக் கொள்ளும் மாத்திரைகளும் தற்காலிகமாகச் சிறுநீரின் நிறத்தை மாற்றும் என்கிறார்.
- வைட்டமின் பி-காம்ப்ளக்ஸ்: வைட்டமின் பி2 (ரிபோஃப்ளேவின்) மாத்திரைகளை சாப்பிட்டால், சிறுநீர் பளிச்சென்ற 'நியோன்' மஞ்சள் நிறத்தில் பிரகாசிக்கும்.
- கேரட் மற்றும் பூசணிக்காய்: இவற்றை அதிகமாகச் சாப்பிட்டால் சிறுநீர் ஆரஞ்சு நிறத்திற்கு மாறக்கூடும்.
- பீட்ரூட் மற்றும் நாவல் பழங்கள்: இவற்றைச் சாப்பிட்ட பிறகு சிறுநீர் லேசான இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் போகலாம்.
- மாத்திரைகள்: சில ஆண்டிபயாடிக் மற்றும் மலமிளக்கி மாத்திரைகளும் நிறத்தை மாற்றும்.
இப்படியான உணவுகளையோ அல்லது மாத்திரைகளையோ நிறுத்திய ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களில் சிறுநீரின் நிறம் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிடும்.
நீரிழப்பும், பழக்கவழக்கங்களும்:
குறைந்த அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, வெயிலில் அதிக நேரம் அலைவது, முந்தைய நாள் மது அருந்தியிருப்பது அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக காபி மற்றும் எனர்ஜி டிரிங்க்ஸ் குடிப்பது ஆகியவை சிறுநீரை அடர் நிறமாக மாற்றும் மிக முக்கியமான காரணங்களாகும்.
"ஒவ்வொரு மனிதரும் தினமும் 8 டம்ளர் தண்ணீர் கண்டிப்பாக குடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. உங்களின் வயது, வாழும் இடத்தின் வெப்பநிலை, உடற்பயிற்சி செய்யும் அளவு ஆகியவற்றை பொறுத்து நீரின் தேவை மாறுபடும். ஆனால், வாய் உலர்ந்து போவது போல உணர்ந்தாலோ அல்லது சிறுநீர் அடர் நிறமாக மாறினாலே உடனடியாகத் தண்ணீர் குடியுங்கள்" என்று மருத்துவர் அறிவுறுத்துகிறார்.
எப்போது உண்மையிலேயே பயப்பட வேண்டும்?
நன்றாகத் தண்ணீர் குடித்த பிறகும் சிறுநீரின் அடர் நிறம் மாறாமல் தொடர்ந்து நீடித்தால், நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அத்துடன் பின்வரும் அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்:
- காய்ச்சல் அல்லது சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் அல்லது வலி ஏற்படுவது.
- வழக்கத்தை விட மிக குறைந்த அளவில் மட்டுமே சிறுநீர் பிரிவது.
- முகம் அல்லது கால்களில் வீக்கம், கடுமையான முதுகு வலி அல்லது சிறுநீரில் இரத்தம் வருவது.
இவை சிறுநீரகப் பாதை தொற்று (UTI), கடுமையான நீர்ச்சத்து இழப்பு அல்லது அரிதாகச் சிறுநீரகப் பிரச்சனைகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
எந்தெந்த நிறங்கள் என்னென்ன ஆபத்தை உணர்த்துகின்றன?
- சிவப்பு அல்லது இளஞ்சிவப்பு: சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து போவது, சிறுநீரக கற்கள் அல்லது சிறுநீரக பாதை பாதிப்பை குறிக்கலாம்.
- பழுப்பு அல்லது கோலா பான நிறம்: கல்லீரல் நோய், தசை நசிவு அல்லது சிறுநீரகக் கோளாறுகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
- ஆரஞ்சு நிறம்: உடலின் கடுமையான நீர்ச்சத்து இழப்பு, மருந்துகள் அல்லது பித்தப்பை அல்லது கல்லீரல் பிரச்சனையை காட்டலாம்.
- மங்கலான (Cloudy) சிறுநீர்: சிறுநீரகப் பாதையில் தொற்று இருப்பதை குறிக்கும்.
- நுரை தள்ளும் சிறுநீர்: சிறுநீரில் புரதம் அதிகமாக வெளியேறுவதை இது உணர்த்துகிறது. இது சிறுநீரக நோயின் தொடக்க கால அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
சிறுநீரை அடக்கி வைப்பது ஆபத்தா?
போக்குவரத்து நெரிசலில் மாட்டி தவிக்கும் போது எப்போதாவது சிறுநீரை அடக்குவதில் தவறில்லை. ஆனால், வேலைப்பளு காரணமாக தொடர்ந்து தினமும் சிறுநீரை அடக்கி வைக்கும் பழக்கம் இருந்தால், அது நிச்சயம் சிறுநீர்ப்பை கோளாறுகளுக்கும், தொற்றுகளுக்கும் (UTI) வழிவகுக்கும். சிறுநீர்ப்பையை குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் முழுமையாக காலி செய்வது மிகவும் நல்ல பழக்கமாகும்.
"சிறுநீரின் நிறத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு தேவையில்லாமல் பயந்து நடுங்க வேண்டாம். அதேசமயம் அதை அலட்சியமாகவும் விட்டுவிடக் கூடாது. உங்களின் முழு உடல்நிலையைக் கவனியுங்கள். போதிய அளவு தண்ணீர் குடியுங்கள், சத்தான உணவைச் சாப்பிடுங்கள். நிற மாற்றம் தொடர்ந்து நீடித்தாலோ அல்லது வேறு அறிகுறிகள் உடன் இருந்தாலோ உடனடியாக மருத்துவரை வந்து பாருங்கள். ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் சிறுநீரக நோய்களை எளிதாக குணப்படுத்தி விடலாம்" என்கிறார்.