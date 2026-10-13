பனீர், டோஃபு-வை விட அதிக புரோட்டீன்! எதிலிருந்து தயாராகிறது 'டெம்பே'?
டோஃபு தயாரிக்கும் போது சோயா பால் தனியாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் டெம்பே முழு சோயா விதைகளை கொண்டு செய்யப்படுவதால், பருப்பில் உள்ள சத்துக்கள் முழுமையாக அதிலேயே தக்கவைக்கப்படுகின்றன.
Published : October 13, 2026 at 3:59 PM IST
நமது அன்றாட உணவில் புரத சத்துக்களை சேர்த்துக்கொள்வது என்பது ஆரோக்கியமான உடலுக்கு அவசியமான ஒன்றாகும். பலரும் உடற்பயிற்சி செய்யும்போதும் அல்லது உடல் எடையை குறைக்கும் முயற்சியில் இறங்கும்போதும் புரத சத்து நிறைந்த உணவு வகைகளை தேடுவது வழக்கம்.
அசைவ உணவுகளை தவிர்ப்பவர்கள் தங்களின் புரத தேவையை பூர்த்தி செய்ய பனீர் அல்லது சோயாவை நாடுவது இயல்பு. ஆனால், சோயா மூலம் தயாராகும் மற்றொரு உணவு பொருள் பலரது கண்களிலும் படுவதில்லை. அதுதான் 'டெம்பே'.
பார்ப்பதற்கு ஏதோ கடலைமிட்டாய் போன்று தோற்றமளித்தாலும், இதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள் ஏராளம். சோயாப் பாலை அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்படும் டோஃபுவை விட மிகவும் கெட்டியானதும், நட்ஸ் போன்ற சுவை கொண்டதுமான இந்த உணவு உலகம் முழுவதும் இப்போது மெல்ல பிரபலமாகி வருகிறது. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை விரும்புவோருக்கு இது ஒரு அருமையான மாற்றாக அமைகிறது. இது குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
டெம்பே என்றால் என்ன?
டெம்பே என்பது இந்தோனேசியாவில் தோன்றிய ஒரு பாரம்பரிய உணவுப் பொருளாகும். சோயா விதைகளைச் சமைத்து, அதனுடன் ஒரு வகையான பயனுள்ள பூஞ்சையை சேர்த்து நொதிக்க வைப்பதன் மூலம் இது தயாரிக்கப்படுகிறது.
இந்த நொதித்தல் செயல்முறையின் காரணமாக, சோயா விதைகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கெட்டியான கட்டியாக மாறுகின்றன. இதன் சுவை சற்று மண் வாசனையுடனும், நட்ஸ் சுவையைப் போலவும் இருக்கும். டோஃபு போல இது மிருதுவாக இருக்காது, மாறாக பற்களுக்கு வேலை தரும் அளவுக்கு நல்ல கடினமான தன்மையை கொண்டிருக்கும்.
இதனை நாம் சமைக்கும் முறை மிகவும் எளிதானது. கறி குழம்புகள், சாதத்துடன் சேர்த்துக்கொள்ளும் உணவுகள், காய்கறிகளில், சாலட்கள், ரோல்ஸ் மற்றும் சாண்ட்விச்களிலும் இதனைப் பயன்படுத்தலாம். இது மசாலாப் பொருட்களை நன்றாக உறிஞ்சிக்கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. இதனால் நீங்கள் எந்த வகையான சுவை ஊட்டியையும் சேர்த்து இதன் சுவையை உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றி அமைக்க முடியும்.
சைவ உணவு பிரியர்களுக்கு சிறந்தது?
சைவ மற்றும் தாவர உணவு முறைகளைப் பின்பற்றுபவர்கள் தங்களின் உணவில் போதிய அளவு புரதச் சத்து கிடைப்பதை உறுதி செய்வது சற்று சவாலான காரியமாக இருக்கலாம். சோயா இயற்கையாகவே அதிக புரதம் கொண்டது என்பதால், டெம்பே அதன் செறிவூட்டப்பட்ட வடிவமாக நமக்குக் கிடைக்கிறது. இதில் புரதத்துடன் சேர்த்து நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து, மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற அத்தியாவசிய தாதுக்களும் நிறைந்துள்ளன.
டோஃபு தயாரிக்கும் போது சோயாப் பால் தனியாகப் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் டெம்பே முழு சோயா விதைகளைக் கொண்டு செய்யப்படுவதால், பருப்பில் உள்ள சத்துக்கள் முழுமையாக அதிலேயே தக்கவைக்கப்படுகின்றன. மேலும், நொதித்தல் செயல்முறை நடைபெறுவதால், உணவில் உள்ள சத்துக்களை உடல் எளிதில் உறிஞ்சிக்கொள்ள இது பெரிதும் உதவுகிறது. அசைவ உணவுகளுக்கு மாற்றாக தாவர அடிப்படையிலான புரதத்தை தேடுபவர்களுக்கு இது ஒரு சரியான தேர்வாகும்.
டெம்பேவை எப்படி சமைப்பது?
பாக்கெட்டிலிருந்து வெளியே எடுத்தவுடன் டெம்பே பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு அழகாக இருக்காது. அதை அப்படியே சாப்பிட்டால் அதன் உண்மையான சுவை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகலாம். எனவே, சமைக்கும் முறைகளில் சில எளிய உத்திகளைக் கையாள்வது அவசியம்.
- டெம்பேவை மெல்லிய துண்டுகளாக நறுக்கி, சோயா சாஸ், இஞ்சி, பூண்டு, மிளகாய் மற்றும் சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நன்கு ஊற வைக்கவும்.
- அதன் பிறகு, அதன் ஓரங்கள் மொறுமொறுப்பாகும் வரை தோசைக் கல்லில் பொன்னிறமாக வதக்கலாம் அல்லது அவனில் சுட்டு எடுக்கலாம்.
- காரமான குழம்புகளில் கறி துண்டுகளுக்குப் பதிலாக இதனைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
- பொடியாக நறுக்கி வதக்கல்களில் சேர்த்தால் சுவை அருமையாக இருக்கும்.
சரியான முறையில் மசாலா சேர்த்து சமைக்கும்போது, டெம்பே மிகவும் சுவையான மற்றும் திருப்திகரமான ஒரு உணவாக மாறிவிடுகிறது.
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