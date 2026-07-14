'ஸ்லீப் டெப்ட்' என்றால் என்ன? இழந்த தூக்கத்தை ஈடு செய்ய முடியுமா?
ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எவ்வளவு தூக்கம் தேவை என்பது ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும். ஆரோக்கியமான சில பெரியவர்களுக்கு 6 மணி நேர தூக்கமே போதுமானதாக இருக்கும். சிலருக்கு 9 மணிநேரம் தூங்கினால் தான் உடல் ஒத்துழைக்கும்.
Published : July 14, 2026 at 5:19 PM IST
"நைட்டு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு, நாளைக்கு ஆபீஸ்ல லேட் நைட்டு வேலை இருக்கு, அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தூங்கிட்டு, சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை சேர்த்து வச்சு நல்லா தூங்கிக்கலாம்" என்று நம்மில் பலர் நினைப்பதுண்டு. வீடுகளில் குழந்தை பிறந்த முதல் இரண்டு வருடங்களுக்கு பெற்றோருக்கு சரியான தூக்கம் இருக்காது.
அப்போது, "இப்போதைக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, குழந்தை வளர்ந்ததும் அப்புறமா சேர்த்து வச்சு நல்லா தூங்கிக்கலாம்" என்று வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் சொல்லி நாமும் கேட்டிருப்போம். இப்படி நாம் தூங்காமல் விழித்திருக்கும் மணிநேரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கடனாக மாறுகிறது என்றும், அதை அப்புறமாக தூங்கி தீர்த்துவிடலாம் என்றும் நாம் நம்புகிறோம். ஆனால், நம்முடைய உடல் தூக்கத்தை இப்படி ஒரு வங்கி சேமிப்பு கணக்கு போல கணக்கு வைப்பதில்லை என்கிறார்கள் மருத்துவ வல்லுநர்கள்.
தூக்கத்தை கடன் போன்று ஒப்பிட முடியாது
நாம் தூங்க தவறவிட்ட மணிநேரங்கள் அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டே போகும் என்றும், அதை நாம் எப்படியாவது முழுமையாக திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்றும் நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், நம் உடல் இயக்கம் அப்படி செயல்படுவதில்லை. இழந்த தூக்கத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று அளவுக்கு அதிகமாக கவலைப்படுவதுதான் நம் தூக்கத்தை கெடுக்கும் முதல் எதிரியாக மாறுகிறது.
கவலைகளும் குறைவான தூக்கமும்
ஆய்வுகளின்படி, "நேற்று இரவு நீங்கள் சரியாக தூங்கவில்லை, உங்கள் தூக்கத்தின் தரம் மிகவும் மோசம்" என்று ஒருவரிடம் சொன்னால், அவர் அன்றைய நாள் முழுவதும் மிகவும் சோர்வாகவும், எதிர்மறை எண்ணங்களுடனும் இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. அதாவது, நாம் எவ்வளவு நேரம் தூங்கினோம் என்பதை விட, 'நாம் சரியாகத் தூங்கவில்லை' என்ற எண்ணமே அடுத்த நாள் நம்முடைய சுறுசுறுப்பை குறைத்துவிடுகிறது. தூக்கத்தை பற்றிய தேவையற்ற பயமும் கவலையும், இன்னும் மோசமான தூக்கமின்மைக்கே வழிவகுக்கும்.
ஒருவருக்கு எவ்வளவு தூக்கம் தேவை?
ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எவ்வளவு தூக்கம் தேவை என்பது ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும். ஆரோக்கியமான சில பெரியவர்களுக்கு 6 மணிநேர தூக்கமே போதுமானதாக இருக்கும். சிலருக்கு 9 மணிநேரம் தூங்கினால் தான் உடல் ஒத்துழைக்கும்.
மேலும், நமக்கு இவ்வளவுதான் தூக்கம் தேவை என்பது எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத போதோ அல்லது ஜிம்மிற்கு சென்று கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை செய்ய தொடங்கும் போதோ உடலுக்கு கூடுதல் தூக்கம் தேவைப்படும். ஏன், வெயில் காலத்தை விடக் குளிர்காலத்தில் மனிதர்கள் பொதுவாக கொஞ்சம் அதிகமாகவே தூங்குவார்கள். எனவே, இவ்வளவுதான் தூங்க வேண்டும் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கை நாம் எப்போதும் ஃபாலோ செய்ய முடியாது.
உடலின் மீளும்திறன்
நாம் நீண்ட நேரம் விழித்திருக்கும் போது, தூங்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் உடலில் இயற்கையாகவே அதிகரிக்கும். ஒரு நாள் இரவு தூக்கம் குறைந்தால், அடுத்த நாள் இரவு உடல் கொஞ்சம் ஆழமான தூக்கத்தைக் கேட்கும். ஆனால், அதற்காக நாம் இழந்த ஒவ்வொரு மணிநேரத்தையும் கணக்கு வத்துப் பழையபடி தூங்கித் தீர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
வாழ்க்கையில் வேலைப்பளு அல்லது குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக சில நாட்கள் தூக்கம் கெட்டாலும், அதிலிருந்து தானாகவே மீண்டு வரும் சக்தி நம் உடலுக்கு இயற்கையிலேயே உள்ளது. எனவே, தூக்கத்தை கணக்கு புத்தகத்தில் எழுதி வைப்பது போல கடனாக கருதி, அதை 'பூஜ்யம்' ஆக்க வேண்டும் என்று கவலைப்படுவதை விட்டுவிட்டு, இயல்பாக கிடைக்கும் தூக்கத்தை நிம்மதியாக அனுபவிப்பதே ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399919307081?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796704001391?via%3Dihub