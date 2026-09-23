தமிழகத்தை மிரட்டும் உண்ணி காய்ச்சல்: அறிகுறிகள், தடுப்பு நடவடிக்கைகள், சிகிச்சை முறைகள் - முழு விவரம்
உண்ணி காய்ச்சல் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களில் சுமார் 50 சதவீதம் பேருக்கு உடலில் நெறிகட்டி கொண்டு காய்ச்சல் ஏற்படும்.
Published : September 23, 2026 at 7:01 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தமிழகத்தில் பருவமழைக்காலம் தொடங்க உள்ள நிலையில், ஒருபுறம் டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், மறுபுறம் 'ஸ்க்ரப் டைஃபஸ்' (Scrub Typhus) எனப்படும் உண்ணிக் காய்ச்சலின் பரவல் வேகமெடுத்துள்ளது.
புல்வெளிகள் மற்றும் புதர்களில் காணப்படும் நுண்ணிய உண்ணிகள் கடிப்பதால் மனிதர்களுக்கு பரவும் இந்த பாக்டீரியா தொற்று நோயால் ஆண்டுதோறும் 8 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இந்த காய்ச்சல் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் ஜனவரி மாதம் வரையில் பரவி வருகிறது.
கிராமப்புறங்கள் மற்றும் மலைப்பாங்கான இடங்களில் மட்டுமே அதிகளவில் காணப்பட்டு வந்த இந்த நோய், தற்போது நகர்ப்புறங்களிலும் வேகமாக பரவி வருகிறது.
அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர் உயிரிழப்பு
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக விடுதியில் தங்கியிருந்த 20 வயது மாணவர் ஒருவர், தொடர்ந்து 4 நாட்களாக நீடித்த காய்ச்சல் காரணமாகக் கலைஞர் நூற்றாண்டு மருத்துவமனையில் அண்மையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர் மேல்சிகிச்சைக்காகக் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு (KMC) மாற்றப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மருத்துவப் பரிசோதனையில் அவருக்கு டெங்கு பாதிப்பு ஏதுமின்றி 'ஸ்க்ரப் டைஃபஸ்' தொற்று இருந்தது உறுதியானது.
விடுதிகளில் புதர்கள் அகற்றிய மாநகராட்சி
இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- தூய்மைப் பணிகள்: 100 கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களை கொண்டு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் தூய்மைப் பணிகளும், கொசு உற்பத்தி மூலங்களை அகற்றும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
- குளிர் புகைமூட்டுதல் (Cold Fogging): காய்ச்சலை உருவாக்கும் உண்ணிகளை கட்டுப்படுத்த வளாகம் முழுவதும் குளிர் புகைமூட்டும் பணி செய்யப்பட்டது.
- புதர்கள் அகற்றம்: அண்ணா பல்கலைக்கழகம், விக்டோரியா ஹாஸ்டல் உள்ளிட்ட 18 கல்லூரி விடுதிகளின் அருகில் இருந்த புதர்கள் மாநகராட்சி சார்பில் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.
- சுகாதார விழிப்புணர்வு: மாணவர்களுக்குக் காய்ச்சல் மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குறித்த மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
தலைமை கொசு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், மண்டல உதவி சுகாதார அலுவலர் (ACHO) மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்கள் இதற்கானப் பணிகளில் நேரடியாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
உண்ணி காய்ச்சல் என்றால் என்ன?
இதனிடையே, சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் மருத்துவத்துறை பேராசிரியர் ஜெயபிரகாஷ், இந்நோய் பரவும் முறை மற்றும் அறிகுறிகள் குறித்து நம்மிடம் விரிவாக விளக்கியுள்ளார்.
அவர் கூறும்போது, "புல் மற்றும் புதர்களில் வாழும் 'டிராம்பிகுலிடே' (Trombiculidae) குடும்பத்தை சேர்ந்த சிகர்ஸ் (Chigger Mites) எனப்படும் நுண்ணிய சிவப்பு உண்ணிகள் லார்வா நிலையில் மனிதர்களை கடிக்கும்போது, 'ஓரியண்டியா சுட்சுகமுஷி' (Orientia tsutsugamushi) என்ற பாக்டீரியா ரத்தத்தில் கலந்து இக்காய்ச்சலை உருவாக்குகிறது. மனிதர்களின் கண்களுக்கு தெரியாத அளவு மிகச்சிறியதாக இருக்கும் இந்த உண்ணிகள் கடித்தால் வெறும் அரிப்புடன் நின்றுவிடாமல் தீவிரத் தொற்றை ஏற்படுத்துகிறது." என்கிறார்.
உண்ணி கடித்த இடத்தில் தழும்பு
உண்ணி கடித்த 5 முதல் 10 நாட்களுக்குள் காய்ச்சல் வரத் தொடங்கும் எனக் குறிப்பிடும் பேராசிரியர் ஜெயபிரகாஷ், அதன் முக்கிய அறிகுறிகளாக பின்வருவனவற்றை தெரிவிக்கிறார்:
- கருப்புத் தழும்பு (Eschar): உண்ணி கடித்த இடத்தில் பூச்சி கடித்தது போன்ற காயமும், அதன் நடுவே கருப்பு நிறத் தழும்பும் உருவாகும். குறிப்பாக அக்குள், தொடைப் பகுதி, வயிற்று பகுதி மற்றும் மார்பகத்தின் கீழ் பகுதியில் இத்தழும்புகள் அதிகம் காணப்படும்.
- நெறிகட்டுதல்: பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களில் சுமார் 50 சதவீதம் பேருக்கு உடலில் நெறிகட்டி கொண்டு காய்ச்சல் ஏற்படும்.
- உயர் காய்ச்சல்: திடீர் காய்ச்சல், கடுமையான தலைவலி, உடல் நடுக்கம், தசை வலி, தீவிர சோர்வு மற்றும் வாந்தி ஆகியவை இருக்கும். காய்ச்சலின் அளவு 103 டிகிரி வரை பதிவாகலாம்.
100% குணப்படுத்த முடியும்
உண்ணிக் காய்ச்சல் குறித்து பொதுமக்கள் பயப்பட தேவையில்லை எனக் கூறியுள்ள மருத்துவர் ஜெயபிரகாஷ், "ஆரம்ப நிலையிலேயே மருத்துவமனைக்கு வந்தால் ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் நோயை கண்டறிந்து, சாதாரண ஆன்டிபயாட்டிக் மாத்திரைகள் கொடுத்தே 100 சதவீதம் குணப்படுத்த முடியும். இதற்கான சிகிச்சை அளிக்க அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் மருத்துவர்களுக்குத் தகுந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், நோய் முற்றிய நிலையில் வந்தால் அது உடலின் முக்கிய உறுப்புகளையும் மூளையையும் பாதிக்கக்கூடும். குறிப்பாக, நுரையீரலில் நீர் தேங்கிப் பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கும். எனவே, காய்ச்சல் தென்பட்டவுடன் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்" என அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
என்ன செய்வது?
நகர்ப்புறங்களில் உள்ள பூங்காக்கள், புல்வெளிகள், புதர்கள் மற்றும் வயல்வெளிகளுக்குச் செல்லும்போது உடல் முழுவதையும் மூடும் நீண்ட ஆடைகளையும், முழுமையான காலணிகளையும் அணிய வேண்டும் என்கிறார் மருத்துவர். இந்தாண்டில் உண்ணிக்காய்ச்சல் செப்டம்பர் 22ம் தேதி வரையில் 4,677 பேருக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.