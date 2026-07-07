ஹீமோகுளோபின் நார்மலாக இருந்தும் சோர்வா? 'ஃபெரிட்டின்' குறைபாடு பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?
ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது, அவளுடைய உடம்பில் இருக்கும் இரும்புச்சத்து சேமிப்பைத்தான் அவளுக்குள் வளரும் குழந்தையும் பகிர்ந்து கொள்கிறது.
Published : July 7, 2026 at 2:44 PM IST
'காலையில கண் முழிக்கும் போதே உடம்பெல்லாம் அசதியா இருக்கு', 'தலை வாரும் போது கைகளோடு கொத்து கொத்தா முடி வருது', 'சின்ன விஷயத்தை கூட யோசிச்சு செய்ய முடியல, ஒரே மறதியா இருக்கு'...இப்படி புலம்பும் பெண்களை நாம் அன்றாடம் பார்க்கிறோம். ஏன், நாமே கூட பல நேரங்களில் இப்படி உணர்ந்திருக்கலாம். இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று கேட்டால், உடனே நாம் கை காட்டுவது 'வேலைப்பளு' அல்லது 'மன அழுத்தம்' என்ற ஒற்றை வார்த்தையைத்தான்.
ஆனால், நம் உடலுக்குள் நடக்கும் ஒரு நிஜமான போராட்டத்தை நாம் பல நேரங்களில் கவனிப்பதே இல்லை. ரத்தப் பரிசோதனை செய்து பார்த்துவிட்டு, "எனக்குத்தான் ஹீமோகுளோபின் கரெக்டா இருக்கே, அப்புறம் ஏன் இப்படி இருக்கு?" என்று நாம் ஏமாறுவதுண்டு.
அங்கே தான் 'ஃபெரிட்டின்' (Ferritin) என்ற இரும்புச்சத்து சேமிப்பின் முக்கியத்துவம் ஒளிந்திருக்கிறது. நம் உடலின் எனர்ஜியையும் அழகையும் தீர்மானிக்கும் இந்த ஃபெரிட்டின் பற்றி, நம் வீட்டுப் பெண்கள் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.
ஹீமோகுளோபின் ஓகே, ஆனால் பேங்க் பேலன்ஸ் காலி!
ஃபெரிட்டின் என்பதை புரியும்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால், அது நம் உடலுக்குள் இருக்கும் ஒரு 'இரும்புச்சத்து வங்கி' (Iron Bank). நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் இரும்புச்சத்தை எதிர்காலத் தேவைக்காக சேமித்து வைக்கும் ஒரு புரதம்தான் இந்த ஃபெரிட்டின்.
இதை நம் அன்றாட பண புழக்கத்தோடு ஒப்பிடலாம். ஹீமோகுளோபின் என்பது உங்கள் கையில் இருக்கும் அன்றாட செலவுப் பணம் போன்றது. ஃபெரிட்டின் என்பது அவசர தேவைக்காக உங்கள் வங்கி கணக்கில் சேர்த்து வைத்திருக்கும் பிக்சட் டெபாசிட் (Fixed Deposit) போன்றது. வங்கியில் பணம் தீர்ந்து போயிருந்தாலும், கையில் இருக்கும் சில நூறு ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு ஓரிரு நாட்கள் சமாளித்துவிடலாம் அல்லவா?
அதேபோலத்தான், உடலில் இரும்புச்சத்து சேமிப்பு (Ferritin) முற்றிலும் காலி ஆகிவிட்டாலும், ஹீமோகுளோபின் அளவு சில மாதங்களுக்கு சரியாகவே காட்டும். இந்த ஏமாற்று வித்தையைத்தான் மருத்துவ உலகம் 'அனீமியா இல்லாத இரும்புச்சத்து குறைபாடு' என்கிறது. கையில் காசு இருக்கிறது, ஆனால் பேங்க் பேலன்ஸ் ஜீரோ என்பதால் உடல் மெல்ல மெல்ல தன் ஆற்றலை இழக்க தொடங்கும்.
பெண்களை மட்டுமே குறிவைப்பது ஏன்?
ஆண்களை விட பெண்களுக்குத்தான் இந்த ஃபெரிட்டின் குறைபாடு மிக அதிகமாக, கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு அதிகமாக ஏற்படுகிறது.
- மாதவிடாய்: ஒவ்வொரு மாதமும் ஏற்படும் மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது பெண்கள் கணிசமான அளவு இரும்புச்சத்தை ரத்தத்தின் வழியே இழக்கிறார்கள். குறிப்பாக, அதிக ரத்தப்போக்கு இருக்கும் பெண்களுக்கு இந்த சேமிப்பு மிக வேகமாக தீர்ந்துவிடும்.
- தாய்மை மற்றும் பிரசவம்: ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது, அவளுடைய உடம்பில் இருக்கும் இரும்புச்சத்து சேமிப்பைத்தான் அவளுக்குள் வளரும் குழந்தையும் பகிர்ந்து கொள்கிறது. பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் ரத்த இழப்பு, அந்த பெண்ணின் ஃபெரிட்டின் அளவை முற்றிலும் காலி செய்துவிடுகிறது. பிரசவத்திற்கு பிறகு பல ஆண்டுகள் கழித்தும் கூட பெண்கள் சோர்வாகவே இருப்பதற்கு இதுதான் முக்கிய காரணம்.
- உணவுப் பழக்கம்: நம் சமையலில் இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் இருந்தாலும், அதை சரியாக சமைத்து சாப்பிடாவிட்டாலோ அல்லது முழுமையான சைவ உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிடும் போதோ, உடலால் அந்த இரும்புச்சத்தை முழுமையாக உறிஞ்ச முடிவதில்லை.
அறிகுறிகள் என்னென்ன?
உடலில் ஃபெரிட்டின் அளவு குறையும் போது, அது நம் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கும் சில தெளிவான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும்,
- தீராத சோர்வு: எவ்வளவுதான் தூங்கினாலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுக்க ஓய்வு எடுத்தாலும் திங்கட்கிழமை காலையில் எழும்போது ஏதோ உடம்பில் தெம்பே இல்லாதது போன்ற ஒரு சோர்வு இருக்கும்.
- அள்ளும் முடி உதிர்வு: கூந்தலின் வேர்க்கால்கள் ஆரோக்கியமாக வளர ஃபெரிட்டின் சேமிப்பு மிக முக்கியம். இந்த சேமிப்பு குறையும் போது, தலைமுடி தன் பலத்தை இழந்து கொத்து கொத்தாக கொட்ட தொடங்கும். முடியின் அடர்த்தி பாதியாக குறைந்துவிடும்.
- மூளைச் சோர்வு (Brain fog): ஒரு வேலையில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த முடியாது. சமையலறைக்கு எதற்கு வந்தோம் என்றே மறந்துவிடும். எப்போதும் ஒரு மந்தமான, தெளிவற்ற மனநிலை இருக்கும்.
- திடீர் மனமாற்றங்கள்: காரணமே இல்லாமல் கோபம் வருவது, அழுகை வருவது, லேசான விஷயத்திற்கு பதற்றமடைவது எல்லாமே இந்த இரும்புச்சத்து சேமிப்புக் குறைபாட்டினால் மூளையில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்தான்.
தீர்வு தான் என்ன?
ஃபெரிட்டின் அளவை உயர்த்துவது ஒன்றும் பிரம்மாண்டமான விஷயமல்ல. நம் அன்றாட உணவு முறையிலேயே சில எளிய மாற்றங்களைச் செய்தாலே போதும்:
- தினசரி உணவில் சுண்டல், கொண்டைக்கடலை, ராஜ்மா, காராமணி மற்றும் பாசிப்பருப்பு போன்றவற்றை அவித்து சாப்பிடலாம்.
- வாரத்தில் மூன்று நாட்களாவது முருங்கை கீரை அல்லது பசலைக்கீரையை உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
- மாலை நேர சிற்றுண்டியாக வறுத்த பூசணி விதைகள் அல்லது எள் உருண்டைகளை சாப்பிடலாம்.
- பன்னீருக்கு பதிலாக சோயாவில் செய்யப்படும் டோஃபுவை சேர்த்து கொள்வது இரும்புச்சத்தை அதிகரிக்கும்.
சாப்பிட்ட உடனே டீ, காபி குடிக்கும் பழக்கம் இருக்கா?
இரும்புச்சத்து உள்ள உணவுகளை சாப்பிடுவது ஒரு பக்கம் என்றால், அதை உடல் எப்படி உறிஞ்சுகிறது என்பதுதான் மிக முக்கியம்.
வைட்டமின் சி: இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடும் போது அதனுடன் கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாறு அல்லது நெல்லிக்காய், ஆரஞ்சு போன்ற பழங்களை சேர்த்து கொண்டால், உடல் அந்த இரும்புச்சத்தை எளிதாக இழுத்து கொள்ளும்.
டீ, காபிக்குத் தடை: உணவு சாப்பிட்ட உடனே அல்லது சாப்பிடுவதற்கு சற்று முன்பு டீ, காபி குடிப்பதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். டீ, காபியில் இருக்கும் 'டானின்கள்' நாம் சாப்பிட்ட உணவில் இருக்கும் இரும்புச்சத்தை உடல் உறிஞ்ச விடாமல் தடுத்து, அப்படியே கழிவாக வெளியேற்றிவிடும்.
வயிற்று ஆரோக்கியம்: குடலில் ஏதேனும் அலர்ஜி அல்லது தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இரும்புச்சத்து உடலில் ஒட்டாது. எனவே, செரிமானத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது அவசியம்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9320524/
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ferritin