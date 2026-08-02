30 நாட்களுக்கு தினமும் 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடந்தால் என்னவாகும்? லிஸ்ட் இதோ!
10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும்போது கணிசமான கலோரிகள் எரிக்கப்படுகின்றன. இது உடல் எடையை குறைக்கவும், ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும் பெரிதும் உதவுகிறது.
Published : August 2, 2026 at 10:52 AM IST
காலை அலாரம் அடித்தவுடம் அதை தள்ளிவைத்துவிட்டு, "இன்னும் சிறிது நேரம் தூங்கலாம்" என்ற எண்ணத்துடன் தான் நம் பெரும்பாலான நாட்களின் காலை பொழுது தொடங்குகிறது. அன்றாட பணிச்சுமை, பயணங்கள் மற்றும் குடும்ப பொறுப்புகளுக்கு நடுவே, ஜிம்மிற்கு சென்று நேரம் ஒதுக்குவது பலருக்கும் ஒரு கடினமான சவாலாகவே உள்ளது. நாளின் இறுதியில் படுக்கைக்கு செல்லும்போது, "இன்றும் உடலுக்கு எந்த பயிற்சியும் கொடுக்கவில்லையே" என்ற ஒருவித மனக்கவலையுடனே உறங்க செல்கிறோம்.
ஜிம்மிற்கு மெம்பர்ஷிப் கார்டு வாங்கி போகாமல் விடுவதும், "நாளைல இருந்து கண்டிப்பா வாக்கிங் போகணும்" என்று டைரியில் எழுதி வைப்பது நமது வாழ்க்கையில் மிகவும் இயல்பான ஒன்றாகிவிட்டது. உடற்பயிற்சி என்றாலே மணிக்கணக்காக ஓடுவதும், எடைகளை தூக்குவதும் என நினைத்துக்கொள்கிறோம். ஆனால், உண்மையில் நமது உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள அவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியதே இல்லை.
நாம் தினமும் இயல்பாக எடுத்து வைக்கிற "ஸ்டெப்ஸ்" (நடை) தான் உலகத்திலேயே மிக சிறந்த, சுலபமான மருந்து என்கிறது ஆய்வுகள். இப்படியிருக்க, தொடர்ந்து 30 நாட்களுக்கு 10,000 ஸ்டெப்ஸ் இலக்கை நாம் எட்டும்போது, நமது உடம்பிலும் மனதிலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
பலம் மற்றும் புத்துணர்ச்சி
வாக்கிங் செல்வது என்பது அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ற மிக எளிமையான மற்றும் பயனுள்ள உடற்பயிற்சியாகும். தினமும் தொடர்ந்து 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும்போது, நமது உடலின் சகிப்புத்தன்மை (Endurance) கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
- தொடர்ச்சியான நடைபயிற்சியால் கால்கள், தொடைகள் மற்றும் இடுப்பு பகுதியில் உள்ள தசைகள் வலுவடைகின்றன. மூட்டுகளுக்கு இடையேயான ரத்த ஓட்டம் சீராகி, மூட்டு வலி மற்றும் விறைப்புத்தன்மை குறைகிறது.
- 30 நாட்கள் இந்த இலக்கை தொடர்ந்து எட்டும்போது, நாள் முழுவதும் சோர்வின்றி சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கும்.
இதய ஆரோக்கியம்
நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நமது இதயத்தின் இயக்கத்தை மெருகேற்றுகிறது.
- தினமும் நடப்பது ரத்த குழாய்களின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்து, ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.
- சீரான நடைபயிற்சி இதய துடிப்பை சீராக்கி, இதய தசைகளை பலப்படுத்துகிறது. இதனால் இதயம் ரத்தத்தை உந்தி தள்ளும் திறன் அதிகரிக்கிறது.
- உடலில் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக் (LDL) குறைத்து, இதயத்திற்கு நன்மை செய்யும் நல்ல கொலஸ்ட்ராலை (HDL) உயர்த்த வாக்கிங் மிகச்சிறந்த வழி.
வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் எடை நிர்வாகம்
இன்றைய காலகட்டத்தில் பலருக்கும் பெரும் சவாலாக இருப்பது உடல் எடையும், சர்க்கரை அளவும் தான்.
- தினமும் நடப்பது இன்சுலின் உணர்திறனை (Insulin Sensitivity) மேம்படுத்துகிறது. இதனால் உணவுக்குப் பின் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென உயர்வது தடுக்கப்படுகிறது.
- 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும்போது கணிசமான கலோரிகள் எரிக்கப்படுகின்றன. இது உடல் எடையை குறைக்கவும், ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும் பெரிதும் உதவுகிறது.
- சாப்பிட்டு முடித்ததும் சிறிது நேரம் நடப்பது, இரைப்பை மற்றும் குடலின் இயக்கத்தைத் தூண்டி, சாப்பிட்ட உணவு எளிதில் செரிமானமாக உதவுகிறது. இதனால் வயிறு உப்பசம், மந்தமான உணர்வு போன்றவை ஏற்படும் வாய்ப்பு குறைகிறது.
மனநலம் மற்றும் நிம்மதியான தூக்கம்
உடல் ஆரோக்கியம் போலவே மன ஆரோக்கியமும் நமக்கு மிகவும் முக்கியம். வாக்கிங் செல்வது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஒரு சிறந்த இயற்கை மருந்தாகும்.
- தொடர்ந்து நடக்கும்போது, உடலில் 'கார்டிசோல்' (Cortisol) என்ற மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் ஹார்மோனின் அளவு குறைகிறது.
- நடக்கும்போது மூளையில் 'எண்டோர்பின்கள்' (Endorphins) எனப்படும் மகிழ்ச்சி ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இது பதற்றத்தை குறைத்து, மனதை அமைதியாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் வைக்கும்.
- பகலில் சுறுசுறுப்பாக 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும்போது, இரவு நேரத்தில் உடல் இயல்பான சோர்வை அடைகிறது. இதனால் இரவில் நடுவில் விழிப்பு வராமல், ஆழ்ந்த மற்றும் நிம்மதியான தூக்கம் சாத்தியமாகிறது.
10,000 ஸ்டெப்ஸ் இலக்கை எட்டுவது எப்படி?
ஒரே நேரத்தில் 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது சற்று கடினமாக தோன்றலாம். ஆனால், நமது அன்றாட வழக்கத்திலேயே சிறிய மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் இதை மிக எளிதாக அடைய முடியும்:
- ஆரம்பத்திலேயே 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்க சிரமமாக இருந்தால், 3,000 அல்லது 5,000 ஸ்டெப்ஸ்களில் தொடங்கி, படிப்படியாக உயர்த்தலாம்.
- ஒரே நேரத்தில் நடக்க வேண்டியதில்லை. காலையில் 3,000 ஸ்டெப்ஸ், மதிய உணவுக்குப் பின் 3,000 ஸ்டெப்ஸ், மாலையில் அல்லது இரவில் 4,000 ஸ்டெப்ஸ் எனப் பிரித்து நடக்கலாம்.
- கைப்பேசி செயலிகள் அல்லது ஸ்மார்ட்வாட்ச் மூலம் உங்கள் அன்றாட ஸ்டெப்ஸ்களைக் கணக்கிடலாம். தினசரி இலக்கை எட்டும்போது அது தரும் மனநிறைவு தொடர்ந்து இயங்க ஊக்குவிக்கும்.
- நடக்கும்போது உங்களுக்குப் பிடித்த பாடல்கள், பாட்காஸ்ட் (Podcasts) கேட்டு கொண்டே நடக்கலாம்.
- குடும்பத்தினருடனோ அல்லது நண்பர்களுடனோ சேர்ந்து நடப்பது, நடைபயிற்சியை ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக மாற்றும்.
- லிப்டுகளை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக படிக்கட்டுகளை பயன்படுத்துவது, அருகிலுள்ள கடைகளுக்கு நடந்து செல்வது, மொபைலில் பேசிக்கொண்டே நடப்பது போன்ற சிறிய பழக்கங்கள் உங்கள் இலக்கை எளிதில் அடைய உதவும்.
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