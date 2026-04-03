ETV Bharat / health

14 நாட்களுக்கு மைதா சாப்பிடாமல் இருக்க தயாரா? இத்தனை நன்மைகள் கொட்டி கிடக்கு!

மைதாவில் நார்ச்சத்து இல்லாததால், அது சாப்பிட்ட உடனே மிக வேகமாக செரிமானம் அடைந்து ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை திடீரென உயர்த்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலையில் அவசரமாக கிளம்பும்போது கையில் எடுக்கும் பிஸ்கட், மாலையில் பசியோடு சாப்பிடும் பப்ஸ் அல்லது இரவு நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ருசிக்கும் சூடான பரோட்டா என மைதா நம் அன்றாட உணவின் ஒரு அங்கமாகவே மாறிவிட்டது. "மைதா உடலுக்குக் கெடுதல்" என்று யாராவது சொன்னால் கூட, "ஒருவேளை சாப்பிட்டால் என்ன ஆகிவிடப்போகிறது?".."பரோட்டா இல்லாத வாழ்க்கையை நினைத்துக்கூடப் பார்க்க முடியாது" என்றுதான் நம்மில் பலரும் நினைக்கிறோம்.

மைதா பார்ப்பதற்கு வெள்ளையாகவும், மென்மையாகவும், ருசியாகவும் இருப்பதால் அது நம் வயிற்றுக்கு எளிமையானது என்று நாம் தவறாக கணக்கிடுகிறோம். ஆனால், கோதுமையிலிருந்து அதன் தவிடு மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் முழுமையாக நீக்கப்பட்ட பிறகு எஞ்சியிருக்கும் வெறும் சக்கையே இந்த மைதா.

இந்த சத்து இல்லாத உணவை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது நம் உடல் அடையும் சோர்வை நாம் கவனிப்பதே இல்லை. வெறும் 14 நாட்கள் மட்டும் இந்த மைதாவைத் தவிர்த்துப் பார்த்தால் நம் உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழும் என்பதைப் பற்றி ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சில முக்கியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

மைதாவை தவிர்த்தால் என்னவாகும்?

பிரபல ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள வீடியோவில், மைதாவை நம் உணவிலிருந்து வெறும் இரண்டு வாரங்கள் நீக்கினால் கிடைக்கும் நன்மைகளைப் பட்டியலிட்டுள்ளார். மைதா என்பது சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு மாவுப்பொருள் என்பதால், அதில் உடலுக்குத் தேவையான எந்தச் சத்துக்களும் இருப்பதில்லை.

மாறாக, இது செரிமான மண்டலத்தை மந்தமாக்கி பல பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது. 14 நாட்கள் மட்டும் மைதாவிற்கு பதிலாக முழு தானியங்களை சாப்பிடும்போது, உடல் மிக விரைவாகவும் நேர்மறையாகவும் செயல்படத் தொடங்கும் என்று அவர் விளக்குகிறார்.

சீரான ரத்தச் சர்க்கரை அளவு

மைதாவில் நார்ச்சத்து இல்லாததால், அது சாப்பிட்ட உடனே மிக வேகமாக செரிமானம் அடைந்து ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை திடீரென உயர்த்துகிறது. இது சிறிது நேரத்திலேயே சர்க்கரை அளவு சட்டென்று குறையவும் காரணமாகிறது, இதனால் நமக்கு அடிக்கடி சோர்வு ஏற்படுகிறது.

ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா கூறுவது போல, மைதாவைத் தவிர்த்து நார்ச்சத்து மிகுந்த உணவுகளைச் சாப்பிடும்போது, ரத்தச் சர்க்கரை அளவு திடீரென ஏறுவதும் இறங்குவதும் தவிர்க்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, நாள் முழுவதும் ஒரே சீரான ஆற்றல் (Energy) நமக்குக் கிடைப்பதை நம்மால் உணர முடியும்.

மேம்படும் செரிமானத் திறன்

மைதாவில் நார்ச்சத்து அறவே இல்லாததால், அது குடல் இயக்கத்தை மெதுவாக்கி மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளை உண்டாக்குகிறது. மைதாவைத் தவிர்த்து விட்டு அதற்குப் பதிலாக முழு தானியங்களை சேர்க்கும்போது, குடலில் நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி அதிகரிக்கிறது.

இதனால் மலம் கழிப்பதில் இருந்த சிரமங்கள் நீங்கி, செரிமானம் எளிதாகிறது. வயிறு உப்பசம், அசௌகரியம் மற்றும் வாயுத் தொல்லை போன்ற பிரச்சனைகள் இரண்டு வாரங்களிலேயே கணிசமாகக் குறைவதை நீங்கள் நேரடியாகப் பார்க்க முடியும் என்று நிபுணர் குறிப்பிடுகிறார்.

நீண்ட நேரப் பசி கட்டுப்பாடு

மைதா உணவுகளைச் சாப்பிட்ட சிறிது நேரத்திலேயே மீண்டும் பசி எடுக்கும் உணர்வு ஏற்படும். ஏனெனில், இதில் உடலுக்குத் திருப்தி அளிக்கும் சத்துக்கள் எதுவும் இல்லை. ஆனால், மைதாவிற்குப் பதிலாக முழு தானியங்களைச் சாப்பிடும்போது, வயிறு நிறைந்த உணர்வு நீண்ட நேரம் நீடிக்கும்.

இது தேவையற்ற நேரங்களில் நொறுக்குத் தீனிகளைச் சாப்பிடும் பழக்கத்தைக் குறைக்கிறது. சரியான இடைவெளியில் உணவை உட்கொள்ளவும், பசியைக் கட்டுப்படுத்தவும் இந்த மாற்றம் பெரிதும் உதவுகிறது. இதனால் தேவையற்ற கலோரி உட்கொள்ளலும் குறைகிறது.

உடல் எடையை நிர்வகித்தல்

மைதா கலந்த உணவுகளை நம்மால் எளிதில் நிறுத்த முடியாமல் அதிகமாகச் சாப்பிடத் தோன்றும். இது தெரியாமலேயே நம் உடலில் அதிக கலோரிகளைச் சேர்த்து உடல் எடை அதிகரிக்கக் காரணமாகிறது. மைதாவைக் கைவிடும்போது, நாம் ஆரோக்கியமான மற்றும் குறைந்த கலோரிகளைக் கொண்ட உணவுகளைத் தானாகவே தேர்வு செய்கிறோம். இது கடுமையான டயட் இல்லாமலேயே உடல் எடையைச் சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இரண்டு வாரங்களில் உடலில் உள்ள தேவையற்ற நீர்ச்சத்து குறைந்து, உடல் லேசானதாக மாறுவதை உணரலாம்.

அத்தியாவசிய சத்துக்களின் களஞ்சியம்

மைதாவை தயாரிக்கும்போது அதிலுள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நீக்கப்படுகின்றன. ஆனால், மைதாவிற்குப் பதிலாக முழு கோதுமை, சிறுதானியங்கள் போன்றவற்றை சாப்பிடும்போது பி-வைட்டமின்கள், மெக்னீசியம் மற்றும் இரும்புச் சத்துக்கள் உடலுக்குக் கிடைக்கின்றன.

இந்த சத்துக்கள் நம் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தைச் சீராக்கி, சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு ஒட்டுமொத்த உடல் வலிமையையும் அதிகரிக்கின்றன. வெறும் 14 நாட்களில் உங்கள் உடலில் ஏற்படும் இந்த மாற்றங்கள், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு ஒரு சிறந்த தொடக்கமாக அமையும் என்று லவ்னீத் பத்ரா பதிவிட்டுள்ளார்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

மைதா பக்கவிளைவுகள்
EFFECTS OF EATING MAIDA
QUITTING MAIDA FOR 14 DAYS
WHAT HAPPENS WHEN YOU QUIT MAIDA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.