சருமம் முதல் இதய ஆரோக்கியம் வரை - வாரத்திற்கு மூன்று முறை மாதுளை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

மாதுளையில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது சருமத்தை பிரகாசமாக்க உதவுகிறது மற்றும் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.

By ETV Bharat Health Team

Published : November 10, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read
மாதுளை பழம் ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாகும். தினமும் ஒரு கிண்ணம் மாதுளை பழம் உட்கொள்வது கெட்ட கொழுப்பு, ரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பதன் மூலமும், ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலமும் இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த சிவப்பு நிற விதைகளில் பியூனிகலஜின்கள் மற்றும் அந்தோசயனின்கள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன. அவை வீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றன, செல்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கின்றன மற்றும் வயதான செயல்முறையை மெதுவாக்குகின்றன.

NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில், மாதுளை உயர் ரத்த அழுத்தம், அதிக கொழுப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தம், ஹைப்பர் கிளைசீமியா போன்றவற்றை தடுப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில், வாரத்திற்கு 3 நாட்கள் ஒரு கிண்ணம் மாதுளை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஒரு கிண்ணம் (170 கிராம்) மாதுளை பழத்தில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள்:

145 கலோரிகள், 33 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், 24 கிராம் சர்க்கரைகள், 7 கிராம் உணவு நார்ச்சத்து, 3 கிராம் புரதம், 1 கிராம் கொழுப்பு மற்றும் தினசரி வைட்டமின் சி மதிப்பில் சுமார் 30%, வைட்டமின் கே 36% மற்றும் ஃபோலேட் (B9) 15% ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

ஆற்றலை அதிகரிக்கும்: மாதுளையில் இயற்கையான பிரக்டோஸ் மற்றும் குளுக்கோஸ் உள்ளன. அவை பதப்படுத்தப்பட்ட சர்க்கரைகளிலிருந்து வரும் செயலிழப்பு இல்லாமல் விரைவான மற்றும் சுத்தமான ஆற்றலை வழங்குகின்றன. அவை ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்கவும், செல்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும், அதிக சுறுசுறுப்பாக உணரவும் உதவுகின்றன. குறிப்பாக சோர்வு அல்லது ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் அடிக்கடி மாதுளைப்பழம் சாப்பிடுவது சிறந்தது.

வைட்டமின் சி நிறைந்தது: மாதுளையில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது சருமத்தை பிரகாசமாக்க உதவுகிறது மற்றும் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. அதன் சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் சுருக்கங்கள், கோடுகள் மற்றும் தொய்வு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடுகின்றன.

மாதுளையில் உள்ள அதிக நீர் உள்ளடக்கம் சருமத்தை நீரேற்றமாகவும், மென்மையாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. மேலும், இந்த விதைகளில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் புற ஊதா கதிர்களால் ஏற்படும் சரும சேதத்தை சரிசெய்யவும், நிறமி அல்லது டானிங்கைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன.

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது: மாதுளையில் பாலிபினால்கள் மற்றும் ஃபிளாவனாய்டுகள் உள்ளன, அவை LDL ஆக்சிஜனேற்றத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இதில் புனிகலஜின் போன்ற சேர்மங்களும் உள்ளன. அவை ரத்த நாளங்களை நெகிழ்வாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. மேலும், அடைப்புகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன.

மாதுளையை தினமும் உட்கொள்வது சிஸ்டாலிக் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும், குறிப்பாக உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு, இது ரத்த நாளச் சுவர்களைத் தளர்த்தி இதயத்தின் மீதான அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. American Heart Association கூற்றுப்படி , மாதுளையில் பாலிபினால்கள், டானின்கள் மற்றும் அந்தோசயினின்கள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பிகள் அதிக அளவில் இருப்பதால் இதயத்திற்கு நல்லது.

ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கிறது: மாதுளையில் உள்ள உயிரியல் ரீதியாகச் செயல்படும் சேர்மங்களான புனிகலஜின், எலாஜிக் அமிலம் மற்றும் பியூனிசிக் அமிலம், உண்ணாவிரத ரத்த குளுக்கோஸைக் குறைத்து இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்த உதவுகின்றன என்கிறது NCBI ஆய்வு. இது இனிப்பாக இருந்தாலும், மாதுளை குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் முழுவதுமாக சாப்பிடும்போது இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தலாம்.

இது ரத்த சர்க்கரையை நிர்வகிக்கும் நபர்களுக்கும் ஏற்றதாக அமைகிறது. புனிகலஜின்கள் மற்றும் எலாஜிக் அமிலம் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன, இது இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் வகை 2 நீரிழிவு நோய்க்கு முக்கிய பங்களிக்கிறது. இன்சுலின் உற்பத்திக்கு காரணமான கணைய பீட்டா செல்களைப் பாதுகாக்க மாதுளை உதவும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்

