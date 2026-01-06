சோமேட்டோ நிறுவனர் நெற்றியில் இருந்த மர்ம டிவைஸ்? எச்சரிக்கும் AIIMS மருத்துவர்கள்!
Published : January 6, 2026 at 4:24 PM IST
சமீபத்தில் சோமேட்டோ நிறுவனத்தின் நிறுவனர் தீபிந்தர் கோயல் ஒரு பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற போது, அவரது நெற்றியின் ஓரத்தில் (Temple) ஒட்டியிருந்த ஒரு சிறிய சாதனம் இணையத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அது ஒரு காது கேட்கும் கருவியா அல்லது ஏதேனும் சிப் (Chip) பொருத்தப்பட்டுள்ளதா என்று பலரும் ஆச்சரியப்பட்டனர். ஆனால், உண்மையில் அது என்ன? என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வயதானால் தலைமுடி நரைப்பதும், தோல் சுருங்குவதும் இயல்பு என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், புவிஈர்ப்பு விசை (Gravity) தான் மனிதர்களின் முதுமைக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்று யாராவது சொன்னால் நம்புவீர்களா? வினோதமாக தோன்றினாலும், இதையே ஒரு புதிய அறிவியல் கோட்பாடாக (Gravity Ageing Hypothesis) முன்வைக்கிறார் தீபிந்தர் கோயல்.
நாம் உண்ணும் உணவு நம் உடலை சென்றடைய உதவுவது போல, நம் மூளைக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் சீராக இருப்பது மிகவும் அவசியம். ஆனால், மனிதர்கள் பெரும்பாலும் நின்றுகொண்டோ அல்லது உட்கார்ந்தோ இருப்பதால், புவிஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக ரத்தம் மேலே செல்வது காலப்போக்கில் குறையக்கூடும் என்பது கோயலின் வாதமாக உள்ளது.
இந்த மாற்றங்களை உடனுக்குடன் கண்காணிக்கவே அவர் 'டெம்பிள்' (Temple) என்ற பெயரில் ஒரு அணியக்கூடிய சாதனத்தை (Wearable Device) உருவாக்கியுள்ளார்.
'டெம்பிள்' (Temple) டிவைஸ் என்றால்? தீபிந்தர் கோயல் அணிந்திருந்த அந்த சிறிய கருவிக்கு 'டெம்பிள்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது மூளையில் பாயும் ரத்த ஓட்டத்தை (Cerebral Blood Flow) நிகழ்நேரத்தில் (Real-time) மற்றும் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சோதனை முயற்சியாகும் (Experimental Wearable).
இது எப்படி செயல்படுகிறது?
மூளை ரத்த ஓட்டத்தைக் கண்காணித்தல்: இதயத்தில் இருந்து மூளைக்கு செல்லும் ரத்தத்தின் அளவு மற்றும் அதன் வேகத்தை இந்த சாதனம் துல்லியமாகக் கணக்கிடுகிறது. மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவை அறிய இது உதவுகிறது.
AI மற்றும் சென்சார்கள்: இந்த சாதனத்தில் அதிநவீன சென்சார்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது நாள் முழுவதும் ஒருவரது மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது, எப்போது சோர்வடைகிறது என்பதைத் தரவுகளாக (Data) மாற்றுகிறது.
தொடர்ச்சியான ஆய்வு: வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமே செய்யப்படும். ஆனால், 'டெம்பிள்' சாதனம் தூங்கும் போதும், வேலை செய்யும் போதும், உடற்பயிற்சியின் போதும் மூளையின் நிலையைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும்.
புவிஈர்ப்பு முதுமை கோட்பாடு (Gravity Ageing Hypothesis): தீபிந்தர் கோயல் மற்றும் அவரது குழுவினர் இந்த சாதனத்தை உருவாக்கக் காரணம் ஒரு தனித்துவமான கோட்பாடு ஆகும். மனிதர்கள் பெரும்பாலான நேரத்தை நிமிர்ந்த நிலையில் (Upright posture) செலவிடுவதால், புவிஈர்ப்பு விசை ரத்தத்தை கீழ்நோக்கி இழுக்கிறது.
இதனால் மூளையின் முக்கியமான பகுதிகளான ஹைப்போதாலமஸ் (Hypothalamus) போன்ற இடங்களுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் காலப்போக்கில் குறையலாம். இதுவே முதுமைக்கும், நினைவாற்றல் குறைவிற்கும் காரணமாக இருக்கலாம் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த ஆய்விற்காக கோயல் சுமார் 225 கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை: இந்த சாதனம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினாலும், சில மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். எய்ம்ஸ் (AIIMS) போன்ற முன்னணி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள், இந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு இன்னும் முறையான மருத்துவ அங்கீகாரம் (Scientific Standing) கிடைக்கவில்லை என்று கூறியுள்ளனர்.
இது ஒரு ஆரம்பக்கட்ட ஆய்வு மட்டுமே என்பதால், பொதுமக்கள் இதனை ஒரு முழுமையான மருத்துவத் தீர்வாகப் பார்க்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். தற்போது இந்த 'டெம்பிள்' சாதனம் விற்பனைக்கு வரவில்லை.
இது தீபிந்தர் கோயலின் தனிப்பட்ட 'கண்டினியூ ரிசர்ச்' (Continue Research) எனும் அமைப்பின் கீழ் சோதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல முதுமைக்கு ஈர்ப்பு விசைக்கும் முதுமைக்கு தொடர்பு இருப்பதாக எந்த அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
