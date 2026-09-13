பெண்களை அச்சுறுத்தும் PMOS: சினைப்பை நீர்க்கட்டி முதல் ஹார்மோன் மாற்றம் வரை முழு விவரம்!
2 அல்லது 3 மாதங்கள் வரை மாதவிடாய் வராமல் இருப்பது, அல்லது வந்தால் அதிக ரத்தப்போக்கு அல்லது மிக குறைந்த ரத்தப்போக்கு ஏற்படுவது PMOS அறிகுறிகளாகும்.
Published : September 13, 2026 at 3:37 PM IST
பெண்களின் ஆரோக்கியத்தில் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய விவாத பொருளாகவும், பலரை அச்சுறுத்தும் ஒரு பிரச்சனையாகவும் இருப்பது சினைப்பை நீர்க்கட்டி பிரச்சனை. முன்பு இது PCOS என்று அழைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இதை PMOS (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome) என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.
காரணம், இது வெறும் சினைப்பையோடு மட்டும் முடிந்துவிடும் பிரச்சனை இல்லை. உடலின் ஹார்மோன்கள் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு முழு உடல்நல சிக்கலாகும். மாதவிடாய் தள்ளிப்போவது அல்லது கருவுறுதலில் தாமதம் ஏற்படுவதுடன் நிறுத்திவிடாமல், சர்க்கரை நோய் மற்றும் இதய நோய்கள் போன்ற நீண்டகால பாதிப்புகளுக்கும் இது வழிவகுக்கிறது.
இந்நிலையில், இதனால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் என்ன, உடலில் தோன்றும் அறிகுறிகள் யாவை, இதிலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி என்பதைப் பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம்.
சினைப்பையில் உருவாகும் நீர்க்கட்டிகள் உண்மையிலேயே என்ன?
PMOS என்று சொன்னவுடனேயே பலரும் தங்களுக்கு சினைப்பையில் ஆபத்தான கட்டிகள் ஏதேனும் வளர்ந்துவிட்டதோ என்று பயப்படுகிறார்கள். ஆனால் உண்மை அது இல்லை.இவை உண்மையான கட்டிகள் கிடையாது, வளர்ச்சி அடையாத, அரைகுறையாக நின்ற முட்டைகளே (Unmatured eggs).
நமது மூளையில் உள்ள சுரப்பிகளுக்கும் சினைப்பைக்கும் இடையே ஒரு அழகான ஹார்மோன் தகவல் தொடர்பு மண்டலம் உள்ளது.
- மூளையிலிருந்து வரும் சிக்னல்கள் மூலம் சினைப்பையில் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் போன்ற ஹார்மோன்கள் உருவாகின்றன.
- முட்டை சரியாக வளர்ச்சியடைந்து வெளியாவதற்கு 'லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்' (LH) தேவைப்படுகிறது.
- ஹார்மோன் சமநிலை மாறும்போது, பெண்களின் உடலில் ஆண்ட்ரோஜன் எனப்படும் ஆண் ஹார்மோன்களின் அளவு அதிகரிக்கிறது.
இவ்வாறு ஆண் ஹார்மோன்கள் அதிகரிக்கும் போது, முட்டைகள் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைய முடியாமல் சினைப்பையிலேயே தங்கிவிடுகின்றன. இவைதான் ஸ்கேன் செய்யும்போது சிறு சிறு நீர்க்கட்டிகள் (Cysts) போலக் காட்சியளிக்கின்றன. இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், PMOS பாதிப்பு உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் இந்த நீர்க்கட்டிகள் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.
PMOS நோயின் 4 முக்கிய வகைகள்
ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இந்த பாதிப்பு வெவ்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுகிறது. மருத்துவ உலகம் இதனை நான்கு முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கிறது.
- வகை A (Type A): இதில் ஆண் ஹார்மோன் உயர்வு, சீரற்ற மாதவிடாய் மற்றும் சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் ஆகிய அனைத்து அறிகுறிகளும் இருக்கும். அத்துடன் உடல் எடை, ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இரத்தக் கொழுப்பு அதிகரிக்கும் ஆபத்தும் அதிகம்.
- வகை B (Type B): சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் தெளிவாக இருக்காது. ஆனால் ஆண் ஹார்மோன் அதிகரித்து, மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் முட்டை வெளியீடு தடைபடும்.
- வகை C (Type C): முட்டை இயல்பாக வெளியாகும். ஆனால் ஆண் ஹார்மோன் அளவுகள் அதிகமாகவும், ஸ்கேனில் நீர்க்கட்டிகள் தெளிவாகவும் இருக்கும். பொதுவாகக் மகப்பேறு பரிசோதனையின் போதுதான் இது கண்டறியப்படுகிறது.
- வகை D (Type D): ஆண் ஹார்மோன் பாதிப்புக்கான வெளிப்படையான அறிகுறிகள் இருக்காது. ஆனால் மாதவிடாய் தள்ளிப்போகும், சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இருக்கும்.
நோயைக் கண்டறிவது எப்படி?
பெண்களுக்கு ஏற்படும் அறிகுறிகளை வைத்தும், ரத்த பரிசோதனை மூலம் ஹார்மோன் மற்றும் சர்க்கரை அளவுகளை பரிசோதித்தும் இந்த நோய் கணிக்கப்படுகிறது. அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் செய்யும்போது சினைப்பையில் 2 முதல் 9 மி.மீ அளவிலான நீர்க்கட்டிகள் 20-க்கும் அதிகமாக காணப்பட்டால் இது PMOS என உறுதி செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், 18 வயதுக்குட்பட்ட இளம் பெண்களுக்கு உடனடியாக இந்த நோயை உறுதி செய்யாமல் கவனிப்பது சிறந்தது.
PMOS அறிகுறிகள்
- மாதவிடாய் கோளாறுகள்: 2 அல்லது 3 மாதங்கள் வரை மாதவிடாய் வராமல் இருப்பது, அல்லது வந்தால் அதிக ரத்தப்போக்கு அல்லது மிக குறைந்த ரத்தப்போக்கு ஏற்படுவது.
- உடல் எடை அதிகரிப்பு: திடீரென உடல் பருமன் அடைவது மற்றும் தொப்பை போடுவது.
- கருவுறுதலில் சிக்கல்: கர்ப்பம் தரிப்பதில் தாமதம் அல்லது தடைகள் ஏற்படுவது.
- அதிகப்படியான முடி வளர்ச்சி: தாடி, மீசை வளரும் இடங்கள், மார்பு, கை மற்றும் கால்களில் தேவையற்ற தடிமனான முடிகள் முளைப்பது.
- சரும மாற்றங்கள்: முகப்பருக்கள், தலைமுடி உதிர்தல், கழுத்து, அக்குள் மற்றும் தொடைகளின் இடுக்குகளில் தோல்பகுதி தடிமனாகக் கருப்பாக மாறுவது.
- மனநிலை மாற்றங்கள்: எப்போதும் சோர்வு, திடீர் மனநிலை மாற்றங்கள்.
தீர்வு என்ன?
PMOS உருவாக மரபணுக்கள் காரணமாக இருந்தாலும், தவறான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சியின்மையே இந்த மரபணுக்களைத் தூண்டி நோயாக மாற்றுகின்றன. எனவே, சரியான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் இதை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- தினமும் தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் சத்தான சமச்சீர் உணவுகளை உண்பதன் மூலம் உடல் எடையில் 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை குறைத்தாலே இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன், மாதவிடாய் சுழற்சி இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும்.
- இளம் பெண்களுக்கு மாதவிடாயைச் சீராக்க மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு ஹார்மோன் மாத்திரைகள் வழங்கப்படும்.
- கொண்டைக்கடலை, பருப்பு வகைகள் மற்றும் பாதாம் போன்ற தானியங்களில் உள்ள 'இனோசிடால்' சத்துக்கள் இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் குறைத்து சினைப்பையை ஆரோக்கியமாக இயக்க உதவுகின்றன.
- தேவைப்படும் பட்சத்தில் ஆண் ஹார்மோன்களின் வீரியத்தை குறைக்கும் சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்படும்.