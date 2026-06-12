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பிரெக்னன்சி கிட்டில் மங்கலான கோடு வந்தால் கர்ப்பமா? ஏன் இப்படி ஏற்படுகிறது?

மாதவிடாய் தள்ளிப்போன முதல் நாளோ அல்லது அதற்கு முன்பாகவோ ஆர்வ மிகுதியால் சோதித்துப் பார்க்கும் போது மங்கலான கோடு தோன்றலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 12, 2026 at 11:09 AM IST

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குழந்தைக்காக காத்திருக்கும் தம்பதிகளுக்கு, குறிப்பாக பெண்களுக்கு, மாதவிடாய் தள்ளிப்போகும் அந்த சில நாட்கள் தரும் படபடப்பே தனி தான். 'இந்த முறை நல்ல செய்தி கிடைத்துவிடாதா?' என்ற எதிர்பார்ப்போடு, மெடிக்கல் ஷாப்பில் பிரெக்னன்சி கிட் வாங்கி வந்து பரிசோதித்து பார்ப்பார்கள்.

அதில் இரண்டு கோடுகள் பளிச்சென்று விழுந்துவிட்டால் வீட்டில் மகிழ்ச்சிக்கு குறைவிருக்காது. ஆனால், சில நேரங்களில் அந்த இரண்டாவது கோடு மிகவும் மங்கலாக, ஒரு நிழல் போல அரைகுறையாக தெரியும். இதை பார்த்ததும் பல பெண்களுக்கு குழப்பமும் பயமும் வந்துவிடும். 'ஒருவேளை டெஸ்ட் தப்பாகிவிட்டதோ?', 'நாம் கர்ப்பமாக இருக்கிறோமா இல்லையா?' என்று மனதில் ஆயிரம் கேள்விகள் ஓடத் தொடங்கும்.

உண்மையில், இப்படி கோடு லேசாக விழுவதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணங்கள் என்ன? அப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

லேசான கோடு எதை குறிக்கிறது?

ஒரு பெண்ணின் கருப்பையில் கரு பதிந்தவுடன், அவரது உடலில் 'எச்.சி.ஜி' (hCG - human chorionic gonadotropin) எனப்படும் ஒரு சிறப்பு ஹார்மோன் சுரக்க தொடங்குகிறது. இந்த ஹார்மோன் சிறுநீரில் வெளிப்படுவதை கண்டறிந்துதான் பரிசோதனை கருவி முடிவை அறிவிக்கிறது.

அங்கு லேசான கோடு விழுந்தாலே, உடலில் அந்த ஹார்மோன் சுரக்க தொடங்கிவிட்டது என்றுதான் அர்த்தம். அதாவது பெரும்பாலான நேரங்களில் லேசான கோடு என்பதும் பாசிட்டிவ் முடிவுதான். ஆனால், அது ஏன் மிக அடர்த்தியாக இல்லாமல் மங்கலாக தெரிகிறது என்பதற்கு சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன.

அவசரப்பட்டு பரிசோதனை செய்தல்

மாதவிடாய் தள்ளிப்போன முதல் நாளோ அல்லது அதற்கு முன்பாகவோ ஆர்வ மிகுதியால் சோதித்து பார்க்கும் போது இந்த மங்கலான கோடு தோன்றலாம். கர்ப்பத்தின் ஆரம்ப நாட்களில் உடலில் எச்.சி.ஜி ஹார்மோனின் அளவு மிக குறைவாகவே இருக்கும். கருவி அந்த ஹார்மோனை கண்டறிந்தாலும், அதன் அளவு குறைவாக இருப்பதால் கோடு லேசாக மட்டுமே தெரியும்.

தண்ணீர் அதிகமாகக் குடிப்பது

பரிசோதனை செய்வதற்கு முன்பாக அதிக அளவில் தண்ணீர் அல்லது ஜூஸ் போன்ற திரவ ஆகாரங்களை எடுத்துக் கொண்டால் சிறுநீர் நீர்த்துப் போய்விடும். இதனால் சிறுநீரில் உள்ள ஹார்மோனின் அடர்த்தி குறைந்து விடுகிறது. இதன் காரணமாகவும் அடர்ந்த கோடு விழுவதற்குப் பதிலாக மங்கலான கோடு தோன்றும்.

இதனால்தான் மருத்துவர்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் வரும் முதல் சிறுநீரைப் பயன்படுத்தி பரிசோதனை செய்ய சொல்கிறார்கள். இரவு முழுக்க சிறுநீர் தேங்கியிருப்பதால் அதில் ஹார்மோனின் செறிவு அதிகமாக இருக்கும், முடிவும் துல்லியமாகக் கிடைக்கும். மதிய நேரத்திலோ அல்லது மாலையிலோ பரிசோதித்தால் கோடு மங்கலாக தெரிவதற்கு இதுவே காரணம்.

ஏமாற்றும் ரசாயன கர்ப்பம்

சில நேரங்களில் லேசான கோடு காட்டிவிட்டு, சில நாட்களில் மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிடும். இதை மருத்துவ உலகில் 'கெமிக்கல் பிரெக்னன்சி' (Chemical Pregnancy) என்பார்கள். அதாவது கரு உருவாகிப் பதிந்த உடனே ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அது கலைந்துவிடும்.

அந்த சிறிய நேரத்தில் சுரந்த ஹார்மோனால் முதலில் லேசான கோடு காட்டியிருக்கும். அதேபோல, குழந்தை இன்மைக்காக ஹார்மோன் சிகிச்சை எடுத்து கொள்பவர்களுக்கும் மருந்துகளின் தாக்கத்தால் இப்படி லேசான கோடு காட்டி ஏமாற்றலாம்.

காய்ந்து போன கோடு (Evaporation Line)

பெண்கள் முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது. சோதனைக் கருவியில் சிறுநீரை வைத்த பிறகு, அதில் குறிப்பிட்டுள்ள நேரத்திற்குள் (3 முதல் 5 நிமிடங்கள்) முடிவைப் பார்க்க வேண்டும். அதை விடுத்து அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் கழித்துப் பார்த்தால், சிறுநீர் காய்ந்து போன இடத்தில் ஒரு லேசான சாம்பல் நிறக் கோடு தோன்றும். இது நெகட்டிவ் முடிவுதான். ஆனால் பல பெண்கள் இதைப் பாசிட்டிவ் என்று நினைத்துக் குழம்பிக் கொள்கிறார்கள். உண்மையான பாசிட்டிவ் கோடு லேசாக இருந்தாலும், அது இளஞ்சிவப்பு அல்லது நீல நிறத்தில் இருக்கும்.

அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய வேண்டும்?

கர்ப்ப பரிசோதனையில் லேசான கோடு வந்தால் உடனே பயப்படவோ, கவலைப்படவோ தேவையில்லை. இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் பொறுமையாக இருந்துவிட்டு, மீண்டும் ஒருமுறை காலையின் முதல் சிறுநீரை கொண்டு பரிசோதித்து பாருங்கள். ஏனெனில், ஆரோக்கியமான கர்ப்பத்தில் எச்.சி.ஜி ஹார்மோனின் அளவு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை இரட்டிப்பாக உயரும்.

எனவே, இரண்டு நாட்கள் கழித்து சோதிக்கும் போது கோடு நன்றாக அடர்த்தியாக விழுந்துவிடும். அப்போதும் தொடர்ந்து குழப்பமாகவே இருந்தால், ரத்தப் பரிசோதனை (Beta hCG) செய்வதன் மூலமோ அல்லது ஸ்கேன் செய்வதன் மூலமோ மருத்துவர்கள் கர்ப்பத்தை மிக துல்லியமாக உறுதி செய்துவிடுவார்கள்.

ஆய்வு:

https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/9703-pregnancy-tests

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9699690/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532950/

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கர்ப்ப பரிசோதனை
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