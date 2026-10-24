துள்ளிக் குதிக்கும் வயதில் டைப் 2 நீரிழிவு நோய்: குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் வருவது ஏன்?
குழந்தைகளிடம் டைப் 2 நீரிழிவு பாதிப்பு வெளிப்படுவது மிகவும் மெதுவாகவே தொடங்கும். ஆரம்பகட்டங்களில் பெரிய அளவில் அறிகுறிகள் தெரியாது என்றாலும், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் போது சில தெளிவான மாற்றங்களை நாம் கவனிக்கலாம்.
Published : October 24, 2026 at 7:00 AM IST
சின்னஞ்சிறு வயதில் சிரித்து மகிழ்ந்து, ஓடியாடி விளையாட வேண்டிய பருவம் பிள்ளைகளுடையது. ஆனால், இன்றைய காலத்தில் பெரியவர்களை மட்டுமே பெரிதும் அச்சுறுத்தி வந்த டைப் 2 நீரிழிவு நோய், குழந்தைகளையும் பாதிக்க தொடங்கியிருப்பது வேதனைக்குரிய விஷயமாக மாறியுள்ளது.
3 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் 8.40 சதவீதம் பேர் இந்த சர்க்கரை நோயாலும், 12.40 சதவீதம் பேர் அதிக உடல் எடையாலும் அவதிப்படுவதாக ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. பெரியவர்களை மட்டுமே படுத்தி வந்த டைப் 2 டயாபெட்டீஸ் குழந்தைகளுக்கு எப்படி உண்டாகிறது, அதற்கான காரணங்கள் மற்றும் பெற்றோர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
குழந்தைகளில் டைப் 2 நீரிழிவு நோய் எதனால் ஏற்படுகிறது?
நாம் உட்கொள்ளும் உணவை உடல் குளுக்கோஸாக மாற்றி, அதனை செல்களுக்கு ஆற்றலாக வழங்குவதற்கு இன்சுலின் ஹார்மோன் அவசியமானது. ஆனால், இன்றைய சூழலில் சில காரணங்களால் குழந்தைகளின் உடல் செல்கள் இன்சுலின் ஹார்மோனை சரியாக ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றன.
இதன் விளைவாக, உணவில் இருந்து பெறப்படும் குளுக்கோஸ் செல்களுக்குள் செல்ல முடியாமல் ரத்தத்திலேயே தங்கிவிடுகிறது. இன்சுலின் தன்மையை உடல் இழக்கும் இந்த நிலையே குழந்தைகளில் டைப் 2 நீரிழிவு நோய் உருவாவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது.
கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அறிகுறிகள்
குழந்தைகளிடம் இந்த டைப் 2 நீரிழிவு பாதிப்பு வெளிப்படுவது மிகவும் மெதுவாகவே தொடங்கும். ஆரம்பகட்டங்களில் பெரிய அளவில் அறிகுறிகள் தெரியாது என்றாலும், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் போது சில தெளிவான மாற்றங்களை நாம் கவனிக்கலாம்,
- அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்: ரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரையை வெளியேற்ற உடல் தொடர்ந்து முயலும். இதனால் குழந்தைகள் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.
- அதிக தாகம்: உடலிலிருந்து நீர்ச்சத்து விரைவாக வெளியேறுவதால் நீரிழப்பு ஏற்பட்டு, குழந்தைகள் எப்போதும் வழக்கத்தை விட அதிகமாகத் தண்ணீர் கேட்பார்கள்.
- அதிக சோர்வு: செல்கள் குளுக்கோஸை ஆற்றலாக மாற்ற முடியாததால், உடல் சோர்வடைந்து குழந்தைகள் சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் காணப்படுவார்கள்.
- பார்வை மங்குதல்: ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு மாறுபடும் போது கண்களில் உள்ள லென்ஸ்கள் பாதிக்கப்பட்டு பார்வை மங்கலாகத் தெரியும்.
- சருமத்தில் கருமை: இன்சுலின் சரியாகச் செயல்படாததால் 'அகாந்தோசிஸ் நிக்ரிகான்ஸ்' என்ற சரும பிரச்சனை ஏற்பட்டு, கழுத்து பகுதி, அக்குள் மற்றும் இடுப்பு பகுதிகளில் சருமம் தடிமனாக மாறி கருமை நிறமாக மாறும்.
- திடீர் எடை இழப்பு: எந்தவிதமான உணவுக் கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் திடீரென உடல் எடை குறையத் தொடங்கும்.
- காயங்கள் தாமதமாக ஆறுதல்: ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருப்பதால், சாதாரண வெட்டுக்காயங்கள் அல்லது சிறு புண்கள் கூட குணமடைய நீண்ட நாட்களாகும்.
டைப் 2 நீரிழிவு பாதிப்பு யாருக்கு அதிகம் வரக்கூடும்?
- முறையற்ற உணவு முறையால் உடல் எடை அதிகரித்து, குறிப்பாக வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேரும் குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆபத்து அதிகம்.
- நாள் முழுவதும் விளையாடாமல் ஒரே இடத்தில் முடங்கி டிஜிட்டல் திரைகளைப் பார்ப்பது பாதிப்பை அதிகரிக்கும்.
- துரித உணவுகள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் அதிக சர்க்கரை சேர்த்த தின்பண்டங்களை உண்பது.
- பெற்றோருக்கோ அல்லது குடும்பத்தில் உள்ள நெருங்கிய உறவினர்களுக்கோ டைப் 2 சர்க்கரை நோய் இருந்தால் அது குழந்தைகளுக்கும் பரவ வாய்ப்புள்ளது.
- குறைமாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் மற்றும் குறைந்த எடையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் பிற்காலத்தில் இந்த பாதிப்பு வரக்கூடும்.
பெற்றோர்கள் கவனத்திற்கு
குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலம் அவர்களின் தினசரி வாழ்வியலில்தான் அடங்கியுள்ளது:
- குழந்தையின் உடல் எடையைக் கண்காணித்து, வயதிற்கேற்ற சரியான எடையில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட தின்பண்டங்கள் மற்றும் அதிக சர்க்கரை உள்ள உணவுகளை தவிர்த்து, வீட்டிலேயே சமைத்த காய்கறிகள், கீரைகள் மற்றும் முழு தானியங்களை உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.
- குழந்தைகள் தினமும் குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது வெளியில் சென்று ஓடியாடி விளையாடும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
ஆய்வு:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/type-2-diabetes-in-children/symptoms-causes/syc-20355318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431046/