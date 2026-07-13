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மாணவர்களிடையே அதிகரிக்கும் 'ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங்' - பெற்றோர்களுக்கு மருத்துவர் எச்சரிக்கை!

ஹாஸ்டலில் இருக்கும் பிள்ளைகளை பார்க்க போகும்போது, பாச மிகுதியால் அதிக கொழுப்பு மற்றும் கலோரிகள் நிறைந்த, பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட நொறுக்குத் தீனிகளை வாங்கி தருகிறோம். இது பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிய தீங்காக முடிகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 13, 2026 at 7:26 PM IST

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நம்மில் பலருடைய வீடுகளில் இன்று காலை விடிவதே ஒரு போர்க்களத்தை போலத்தான் இருக்கிறது. "சீக்கிரம் கிளம்பு, வேனுக்கு நேரமாச்சு", "சாப்பிட நேரமில்லைனா கையில் பிடிச்சுக்கோ", "இன்னைக்கு என்ன டெஸ்ட் இருக்கு?" - இப்படித்தான் பிள்ளைகளின் பொழுது தொடங்குகிறது. எட்டாம் வகுப்பு, ஒன்பதாம் வகுப்பு வந்துவிட்டாலே போதும்... பள்ளி, டியூஷன், அசைன்மென்ட், வாராந்திரத் தேர்வு, மாதாந்திரத் தேர்வு என பிள்ளைகளின் உலகம் ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் சுருங்கிவிடுகிறது. தினமும் 12 முதல் 14 மணி நேரம் ஒரே இடத்தில், அந்த மர பெஞ்சுகளிலேயே அவர்கள் முடங்கி கிடக்கிறார்கள்.

இவ்வளவு மன அழுத்தத்திற்கு நடுவில், நம் பிள்ளைகள் எப்போது நிம்மதியாக சாப்பிடுகிறார்கள்? எப்போது தங்களை பற்றி யோசிக்கிறார்கள்? கல்வி நிறுவனங்களின் இந்த அதீத ஓட்டப்பந்தயத்தால், பிள்ளைகள் தங்களை அறியாமலேயே ஒரு ஆபத்தான பழக்கத்திற்குள் தள்ளப்படுகிறார்கள். அதுதான் 'மன அழுத்தத்தால் அதிகமாக சாப்பிடுவது' (Stress Eating).

மதிப்பெண்களை துரத்தும் இந்த வேட்டையில், அவர்கள் தங்களின் உடலமைப்பையும், அதைவிட முக்கியமாக ஆரோக்கியத்தையும் இழந்து வருகிறார்கள். மாணவர்கள் உடல் எடை அதிகரிப்பதற்கான உண்மையான காரணங்கள் என்ன, நாம் எங்கே தவறு செய்கிறோம், இதிலிருந்து அவர்களை எப்படி காப்பது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உடல் எடை அதிகரிப்பின் பின்னணி: உண்மையில் தவறு எங்கே?

நம்மில் பல பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் திடீரென உடல் எடை கூடும்போது, அது 'தைராய்டு' குறைபாடாக இருக்கலாம் என்று நினைத்து, உடனே தங்களாகவே போய் ரத்த பரிசோதனை செய்து பார்க்கிறார்கள். ஆனால், மருத்துவர்கள் சொல்லும் கசப்பான உண்மை என்னவென்றால், இதற்கு காரணம் தைராய்டு அல்ல, அவர்களின் மன அழுத்தமும், அதனால் மாறிய அவர்களின் வாழ்க்கை முறையும்தான்.

முக்கியமாக, பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் மேல்நிலை வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களின் வீடுகளில் ஏதோ பெரிய யுத்தமே நடப்பது போன்ற சூழல் நிலவுகிறது. ஜே.இ.இ, நீட் போன்ற போட்டி தேர்வுகளில் நல்ல ரேங்க் வாங்க வேண்டும் என்ற வெறியில், பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியத்தை நாம் பணையம் வைக்கிறோம். குறிப்பாக, விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் பிள்ளைகள், போதிய தூக்கமின்மை மற்றும் கடுமையான மன உளைச்சல் காரணமாக மிக வேகமாக உடல் பருமன் நோய்க்கு ஆளாகிறார்கள் என்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

என்ன செய்கிறது இந்த 'ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங்'?

பரீட்சை பயத்தையும், மன அழுத்தத்தையும் சமாளிக்க தெரியாமல், பிள்ளைகள் தங்களுக்கு தெரியாமலேயே அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார்கள். இரவு 12 மணி, 1 மணி வரை விழித்திருந்து படிக்கும்போது, இயல்பாகவே பசி எடுக்கிறது. அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு எளிதாக கிடைப்பது மைதாவினால் செய்யப்பட்ட பிஸ்கட்டுகள், இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மற்றும் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட சிப்ஸ் போன்ற உணவுகள் மட்டும்தான்.

இந்த அதிக கலோரிகள் கொண்ட உணவுகள் பிள்ளைகளின் செரிமான மண்டலத்தை மொத்தமாக கெடுக்கின்றன. இதுபோதாதென்று, வார இறுதி நாட்களில் ஹாஸ்டல் கேன்டீன்களில் கிடைக்கும் கூல் டிரிங்க்ஸ், பேக்கரி உணவுகள் பிள்ளைகளின் வயிற்றில் 'நச்சுக்கொழுப்பாக' (Toxic Fat) மாறுகின்றன. காலையில் அவசரமாகப் பள்ளிக்குக் கிளம்பும்போது காலை உணவை தவிர்ப்பதும், பிறகு மதிய நேரத்தில் ஒரேடியாக அள்ளிச் சாப்பிடுவதும் உடல் எடை அதிகரிக்க முக்கிய காரணமாகிறது.

இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால், பெற்றோர்களாகிய நாமும் தெரிந்தே சில தவறுகளை செய்கிறோம். ஹாஸ்டலில் இருக்கும் பிள்ளைகளை பார்க்க போகும்போது, பாசக் மிகுதியால் அதிக கொழுப்பு மற்றும் கலோரிகள் நிறைந்த, பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட நொறுக்குத் தீனிகளை வாங்கி தருகிறோம். இது பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிய தீங்காக முடிகிறது.

உடல் பருமனோடு வரும் உதிரி நோய்கள்

வயிற்று பகுதியில் கொழுப்பு அதிகமாக சேர்வதால், உடலில் இன்சுலின் சுரப்பு குறைகிறது. இதன் காரணமாக, மிக சிறிய வயதிலேயே 'டைப்-2 நீரிழிவு', ரத்த அழுத்தம், மற்றும் கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல் போன்ற பெரியவர்களுக்கே வரும் நோய்கள் பிள்ளைகளை தாக்குகின்றன.

அதுமட்டுமல்லாமல், உடல் பருமன் ஏற்பட்டாலே உடலில் ஒருவித சோம்பேறித்தனமும், எப்போதும் தூக்க கலக்கமும் வந்துவிடும். இது பிள்ளைகளின் படிப்பின் மீதான கவனத்தை குறைக்கும். இரவில் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் (Sleep Apnea), பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஹார்மோன் குறைபாடுகள் போன்றவை ஏற்படுகின்றன.

பேராசிரியர் டாக்டர் கே. ராம்பாபு இதுகுறித்து கூறும்போது, "15 முதல் 18 வயதிற்குள் இப்படி அதீத உடல் எடை கூடுவதால், பிற்காலத்தில் மூட்டு வலி மற்றும் தைராய்டு வரும் ஆபத்து அதிகம் உள்ளது. மேலும், உடலின் உட்புற உறுப்புகளை சுற்றி கொழுப்பு தேங்குவதால், உடலில் TNF Alpha, Interleukin-6 (IL-6) போன்ற தேவையற்ற வேதிப்பொருட்கள் சுரக்கின்றன. இவைதான் சர்க்கரை நோய் மற்றும் கல்லீரல் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன." என்கிறார்.

இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக, பருமனாக இருக்கும் பிள்ளைகளை வகுப்பறையில் மற்ற மாணவர்கள் கேலி செய்யும்போது, அவர்கள் மனரீதியாகக் கடுமையாக உடைந்து போகிறார்கள். இது அவர்களின் மன அமைதியை கெடுப்பதுடன், தேர்வில் வாங்கும் மதிப்பெண்களையும் நேரடியாக பாதிக்கிறது. மேலும், போதிய வெயில் படாததாலும், ஓடி ஆடி விளையாடாததாலும் மாணவர்களிடம் வைட்டமின்-டி குறைபாடு ஏற்பட்டு, எலும்புகளும் தசைகளும் பலவீனமடைகின்றன.

நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

நம் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் முக்கியம்தான், ஆனால் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை இழந்து பெறுகிற எந்தவொரு வெற்றியும் நிலைக்காது. எனவே, பெற்றோர் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் இணைந்து உடனடியாக சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும்:

  • தினசரி உடற்பயிற்சி: பிள்ளைகளுக்கு தினமும் குறைந்தது 45 நிமிடங்களாவது யோகா, எளிய உடற்பயிற்சிகள் அல்லது வெளியில் ஓடி ஆடி விளையாடும் விளையாட்டுகளை கட்டாயமாக்க வேண்டும்.
  • சிறிய இடைவெளிகள்: வகுப்பறை இடைவெளிகளின் போது ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்காமல், காரிடாரில் கொஞ்ச நேரம் எழுந்து நடக்க பழக வேண்டும்.
  • அறையிலேயே எளிய பயிற்சி: காலை மற்றும் மாலை நேர படிப்பிற்கு முன்பாக, தங்கியிருக்கும் அறையிலேயே 10-15 நிமிடங்கள் கைகளை அசைத்து எளிய பயிற்சிகளை செய்யலாம்.
  • உணவு முறையில் மாற்றம்: ஹாஸ்டல் உணவுப் பட்டியலில் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை குறைத்து, நார்ச்சத்தும், புரதச்சத்தும் (Protein) நிறைந்த உணவுகளை அதிகரிக்க வேண்டும்.
  • ஆரோக்கியமான நொறுக்குத்தீனி: எண்ணெய் பலகாரங்கள் மற்றும் ஜங்க் ஃபுட்களுக்கு பதிலாக வறுத்த சுண்டல், பாதாம், ராகி லட்டு, கொய்யாப்பழம், ஆப்பிள் போன்றவற்றை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலாம்.
  • தண்ணீர் அவசியம்: ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 3 முதல் 4 லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பதை வழக்கமாக்க வேண்டும். இது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி, தேவையில்லாத பசியைக் கட்டுப்படுத்தி எடையை குறைக்க உதவும்.

ஆய்வு:

https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/why-stress-causes-people-to-overeat

https://health.clevelandclinic.org/how-to-stop-stress-eating

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TAGGED:

STRESS EATING REASON
WHY PEOPLE OVEREAT
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