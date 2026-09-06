சிறுநீரக கல் உருவாக என்ன காரணம்? இந்த பழக்கத்தை கட்டாயம் விடுங்க!
கீரை, நட்ஸ், சாக்லேட் போன்ற சில உணவுகளில் இயற்கையாகவே 'ஆக்சலேட்' என்ற கூட்டுப்பொருள் இருக்கிறது. போதிய தண்ணீர் குடிக்காமல் இவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது, அது கால்சியத்துடன் சேர்ந்து கல்லாக மாற வாய்ப்புள்ளது.
Published : September 6, 2026 at 7:00 AM IST
நாம் அன்றாடம் செய்யும் சில எளிய பழக்கவழக்கங்கள் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உருவாவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன. பொதுவாக சிறுநீரக கல் என்பது ஒரே நாளில் உடனே உருவாகும் ஒன்று அல்ல. பல மாதங்களாக நாம் குடிக்கும் தண்ணீரின் அளவு, உணவில் சேர்க்கும் உப்பின் அளவு, சாப்பிடும் உணவுகளின் தன்மை என நாம் கவனிக்காமல் விடும் சிறிய விஷயங்களே இதற்கு காரணமாகின்றன. இந்நிலையில், சிறுநீரகத்தில் கல் ஏற்பட காரணமான பழக்கங்கள் என்னென்ன, அவை எவ்வாறு தாதுக்கள் படிய வழிவகுக்கின்றன என்பதை தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.
போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காதது
சிறுநீரகக் கல் உருவாவதற்கு மிகவும் முதன்மையான காரணம் தினமும் உடலுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பதுதான். உடலில் நீர்ச்சத்து குறையும் போது, சிறுநீர் மிகவும் அடர்த்தியாக மாறத் தொடங்கும். இதனால் சிறுநீரில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம், ஆக்சலேட் மற்றும் யூரிக் அமிலம் போன்ற தாதுக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து சிறிய படிகங்களாக மாறுகின்றன.
நாளடைவில் இந்த படிகங்களே ஒன்றாக திரண்டு கற்களாக மாறக்கூடும். குறிப்பாக வெயில் காலத்தில் அதிகம் வேலை செய்பவர்கள், அதிக வியர்வை சிந்துபவர்கள் மற்றும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்த்தபடி தண்ணீர் குடிக்க மறந்துவிடுபவர்களுக்கு இந்த நிலை ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம்.
உணவில் அளவுக்கு அதிகமான உப்பு சேர்ப்பது
நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவில் உப்பை அதிகமாக சேர்த்துக்கொள்வதும் சிறுநீரகக் கல் உருவாக வழிவகுக்கும். சமையலில் சேர்க்கும் உப்பை தாண்டி, பாக்கெட் உணவுகள் மற்றும் கடைகளில் வாங்கும் நொறுக்குத் தீனிகள் மூலமாகவே அதிகளவு சோடியம் உடலுக்குள் செல்கிறது.
- பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட நொறுக்கு தீனிகள்
- சிப்ஸ் மற்றும் கார வகைகள்
- ஊறுகாய் மற்றும் அப்பளம்
- இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மற்றும் துரித உணவுகள்
இவற்றில் இருக்கும் அதிகப்படியான சோடியம், சிறுநீரில் கால்சியம் அதிகமாக வெளியேற காரணமாகிறது. இந்தக் கால்சியம் தான் தாதுக்களுடன் சேர்ந்து கற்களாக மாறுகிறது.
அளவுகடந்த அதிக புரத உணவு
உடலுக்கு புரதச்சத்து மிக அவசியமான ஒன்று என்றாலும், இறைச்சி, முட்டை மற்றும் கடல் உணவுகளை தொடர்ந்து அதிக அளவில் சாப்பிட்டு வரும்போது, அது சிறுநீரில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவை உயர்த்துகிறது. இது சிறுநீரகத்தில் தாதுக்கள் படிந்து கற்கள் உருவாவதற்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்குகிறது. எனவே, புரத உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டியதில்லை. ஆனால், காய்கறிகளோடு சேர்த்து அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது.
பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளும் குளிர்பானங்களும்
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் பாக்கெட் உணவுகளையும், சர்க்கரை நிறைந்த செயற்கை குளிர்பானங்களையும் அதிகம் சாப்பிடும் பழக்கம் பலருக்கும் இருக்கிறது. இவற்றில் சேர்க்கப்படும் அதிகப்படியான இனிப்பும் சோடியமும் சிறுநீரகத்தில் தாதுக்கள் படியும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கின்றன. எனவே, தாகத்திற்கு செயற்கை குளிர்பானங்களை குடிப்பதை தவிர்த்துவிட்டு, சாதாரண குடிநீரை குடிப்பதே உடலுக்கு நல்லது.
ஆக்சலேட் உணவுகளும் கால்சியம் பற்றிய தவறான எண்ணமும்
கீரை, நட்ஸ் (Nuts), சாக்லேட் போன்ற சில உணவுகளில் இயற்கையாகவே 'ஆக்சலேட்' என்ற கூட்டுப்பொருள் இருக்கிறது. போதிய தண்ணீர் குடிக்காமல் இவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது, அது கால்சியத்துடன் சேர்ந்து கல்லாக மாற வாய்ப்புள்ளது.
அதேபோல, "கால்சியம் உணவுகளை சாப்பிட்டால் கல் வந்துவிடும்" என்று நினைத்து பால், தயிர் போன்ற உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டியதில்லை. நாம் உணவில் போதிய கால்சியம் எடுத்துக்கொள்ளும்போது, அது குடலிலேயே ஆக்சலேட்டுடன் பிணைந்து, சிறுநீரகத்திற்கு செல்வதை தடுக்கிறது.
தவிர்க்கும் வழிகள்
தினமும் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, உணவில் உப்பை குறைப்பது, பாக்கெட் உணவுகளை தவிர்ப்பது மற்றும் சமச்சீரான உணவை சாப்பிடுவது போன்ற சில எளிய விஷயங்களை பின்பினாலே சிறுநீரக கல் உருவாவதை தடுக்க முடியும்.