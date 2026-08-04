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வலது பக்கத்தில் மட்டும் தலைவலியா? சாதாரணமா நினைக்காதீங்க - இதுதான் காரணம்!

தலைவலிக்கு நிவாரணமாக பயன்படுத்தப்படும் பாராசிட்டமால், ஆஸ்பிரின், இபுப்ரோஃபென் போன்ற மாத்திரைகளை தொடர்ந்து அதிக அளவில் எடுத்துக்கொண்டால், அந்த மாத்திரைகளின் வீரியம் குறையும்போது தலைவலி மீண்டும் மீண்டும் வரும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 4, 2026 at 7:00 AM IST

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நம்மில் பலருக்கு எப்போதாவது தலைவலி வருவது இயல்பான ஒன்றுதான். ஆனால், அந்த வலி எப்போதும் தலையின் வலது பக்கத்தில் மட்டுமே வருகிறது என்றால், "இது சாதாரண தலைவலிதானா அல்லது வேறு ஏதும் பிரச்சனையா?" என்ற கவலை இயல்பாகவே மனதில் எழும்.

தலைவலிதானே என்று நாமாகவே மாத்திரை சாப்பிட்டுவிட்டு கடந்துபோவதும், அல்லது ஏதோ பெரிய நோய் வந்துவிட்டதோ என்று பயப்படுவதும் சரியான அணுகுமுறை அல்ல. வலது பக்கத்தில் மட்டும் வலி வர உடற்சோர்வு, நீர்ச்சத்து குறைபாடு, உணவை தள்ளிப்போடுவது போன்ற எளிய காரணங்களும் இருக்கலாம். அதே சமயம் சில நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் அல்லது ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் அழற்சியும் காரணமாக இருக்கலாம்.

முக்கியமாக, வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை அடிக்கடி சாப்பிடும் பழக்கம் கூட தலைவலியை மேலும் அதிகமாக்கும் என்பது பலருக்கு தெரியாத விஷயம். இப்படியிருக்க, இந்த வலது பக்க தலைவலி ஏன் வருகிறது? இதன் பின்னணியில் உள்ள காரணங்கள் என்ன? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

வலது பக்க தலைவலிக்கு என்ன காரணம்?

தலையின் ஒரு பக்கத்தில், குறிப்பாக வலது பக்கத்தில் மட்டும் வலி வர சில குறிப்பிட்ட உடல்நல கோளாறுகள் காரணங்களாக இருக்கின்றன,

நரம்பு மற்றும் ரத்த நாள பிரச்சனைகள்

  • டெம்போரல் ஆர்டரைடிஸ் (Temporal Arteritis): தலையின் பக்கவாட்டில் உள்ள ரத்த நாளங்களில் வீக்கம் ஏற்படுவதால் இது உருவாகிறது. பொதுவாக இது தலையின் ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே பாதிக்கும். வலியோடு சேர்த்து தாடை பகுதியில் வலி, அதிக சோர்வு மற்றும் தலையை தொட்டாலே வலிப்பது இதன் அறிகுறிகள்.
  • ட்ரைஜெமினல் நியூரிஜியா (Trigeminal Neuralgia): மூளையிலிருந்து முகத்திற்கு வரும் நரம்பில் பாதிப்பு ஏற்படும்போது இந்நிலை உருவாகிறது. இது முகத்திலும் தலையின் வலது பக்கத்திலும் சுருக்-சுருக்கென்று மின்சாரம் தாக்குவது போன்ற கடுமையான வலியை தரும்.
  • ஆக்சிபிட்டல் நியூரிஜியா (Occipital Neuralgia): கழுத்திலிருந்து தலைக்கு செல்லும் நரம்புகளில் வீக்கம் அல்லது காயம் ஏற்பட்டால், கழுத்தின் பின்பகுதியிலும் தலையின் ஒரு பக்கத்திலும் கூர்மையான வலி ஏற்படும்.
  • சைனஸ் பிரச்சனை: மூக்கின் உள்ளே இருக்கும் தடுப்பு சுவர் சற்று சாய்வாக இருப்பவர்களுக்கு, ஒரு பக்க சைனஸ் பகுதியில் மட்டும் அடைப்பு ஏற்பட்டு வலது பக்க தலைவலி வர வாய்ப்புள்ளது.

எதற்காக வலி ஏற்படுகிறது?

  • அதிகமாக மாத்திரை சாப்பிடுவது: தலைவலிக்கு நிவாரணமாக பயன்படுத்தப்படும் பாராசிட்டமால், ஆஸ்பிரின், இபுப்ரோஃபென் போன்ற மாத்திரைகளை தொடர்ந்து அதிக அளவில் எடுத்துக்கொண்டால், அந்த மாத்திரைகளின் வீரியம் குறையும்போது தலைவலி மீண்டும் மீண்டும் வரும். இதை 'ரிபவுண்ட் தலைவலி' என்பார்கள்.
  • நீர்ச்சத்து குறைபாடு மற்றும் உணவை தவிர்ப்பது: தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காதபோதும், சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறையும்போதும் தலையின் ஒரு பக்கத்தில் வலி வரலாம்.
  • கழுத்து தசை பிடிப்பு: ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வதால் கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டை தசைகளில் ஏற்படும் பிடிப்பு, வலது பக்க தலைவலியாக மாறக்கூடும்.
  • பிற காரணங்கள்: அலர்ஜி, தலைக்காயம், மூளை நரம்புகளில் வீக்கம் அல்லது அரிதாக காணப்படும் கட்டிகள் காரணமாகவும் வலி வரலாம்.

எந்தெந்த வகையான தலைவலிகள் வலது பக்கத்தை பாதிக்கும்?

ஒற்றை தலைவலி

இது தலைக்குள் நரம்பு துடிப்பது போல கடுமையான வலியை தரும். வலியோடு சேர்ந்து வாந்தி, குமட்டல், வெளிச்சம் அல்லது சத்தத்தை கேட்டால் எரிச்சல் அடைவது போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும். ஒற்றை தலைவலி ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு பக்கத்தில் வரலாம். ஆனால், உங்களுக்கு எப்போதுமே வலது பக்கத்தில் மட்டுமே வலி வருகிறது என்றால், அதை உடனடியாக மருத்துவரிடம் காட்ட வேண்டும்.

கிளஸ்டர் தலைவலி

இது மிகவும் கடுமையான வலி தரும் ஒரு வகை. சில வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். வலது கண்ணை சுற்றி கடுமையான வலி ஏற்படும். கண்ணில் நீர் வடிதல், கண் சிவத்தல், மூக்கடைப்பு போன்றவை இதனுடன் சேர்ந்து வரும்.

பதற்ற தலைவலி

பொதுவாக இது தலை முழுவதையும் பிடித்து அழுத்துவது போல் வலிக்கும். ஆனால் சிலருக்கு தலையின் வலது பக்கத்தில் மட்டும் லேசான மந்தமான வலியை ஏற்படுத்தலாம்.

எச்சரிக்கையாக இருங்கள்!

பொதுவான தலைவலிகள் ஓய்வு எடுத்தாலோ அல்லது வாழ்க்கைமுறையை மாற்றினாலோ சரியாகிவிடும். ஆனால், தலைவலியுடன் கீழே உள்ள அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.

  • தலைவலியோடு காய்ச்சல் அல்லது கழுத்து விறைப்பு இருப்பது.
  • பார்வை மங்குதல், பேசுவதில் தடுமாற்றம் அல்லது குழப்பமான மனநிலை.
  • கைகால்கள் மரத்துப் போவது அல்லது பலவீனமாக உணர்வது.
  • தலைக்காயத்திற்குப் பிறகு திடீரெனத் தோன்றும் தலைவலி.
  • குனியும்போது அல்லது உடலை நகர்த்தும்போது வலி அதிகரிப்பது.

ஆய்வு:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560787/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5974268/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538150/

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வலது பக்க தலைவலி
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