ETV Bharat / health

சிறுவர்களிடையே அதிகரித்து வரும் டைப்-2 நீரிழிவு நோய்: மாறிப்போன வாழ்க்கை முறை ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள்!

இப்போது அதிகரித்து வரும் டைப் 2 நீரிழிவு என்பது மரபணு மற்றும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறை ஆகிய இரண்டோடும் நெருங்கிய தொடர்புடையது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 20, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

- சௌமிதா பட்டாச்சார்யா

நீண்ட காலமாகவே நீரிழிவு நோய் அல்லது சர்க்கரை நோய் என்பது பெரியவர்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு உடல்நல பாதிப்பாக இருந்தது. ஆனால், அந்த நிலைமை இப்போது முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது. இன்று மருத்துவர்கள் சிறுவர்கள் மற்றும் பதின்ம வயதினர் மத்தியில் சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவதைக் கண்டு பெரும் கவலையடைந்துள்ளனர்.

இது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் மட்டும் நடக்கும் மாற்றம் அல்ல, உலகம் முழுவதும் இந்த நிலைதான் நீடிக்கிறது. குறிப்பாக இந்தியாவிலும் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.

ஏன் இவ்வளவு சிறிய வயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கிறது? அவர்கள் ஆரோக்கியத்தில் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் இந்த மாற்றத்திற்கு பின்னணியில் இருக்கும் காரணங்கள் என்ன? போன்ற பல கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

டைப் 1 மற்றும் டைப் 2 நீரிழிவு: அடிப்படை மாற்றங்கள்

கொல்கத்தாவின் தகுரியா பகுதியில் உள்ள மணிப்பால் மருத்துவமனையை சேர்ந்த உட்சுரப்பியல் நிபுணர் சோஹம் தரஃப்தார் இது குறித்து விளக்கும்போது, "முன்பெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு நீரிழிவு என்று சொன்னாலே அது டைப் 1 பாதிப்பாகத்தான் இருக்கும். ஆனால், கடந்த பத்து இருபது ஆண்டுகளில் நிலைமை தலைகீழாக மாறிவிட்டது. இப்போது சிறுவர்களிடையே டைப் 2 நீரிழிவு பாதிப்பு மிகத் தீவிரமாகப் பரவி வருகிறது," என்கிறார்.

பொதுவாக டைப் 1 நீரிழிவு என்பது 'ஜுவனைல் டயாபெட்டீஸ்' என்று அழைக்கப்படும். இதில் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமே கணையத்தில் உள்ள இன்சுலின் சுரக்கும் செல்களை தவறுதலாக அழித்துவிடும். இதனால் உடல் தேவையான இன்சுலினை உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் போகிறது.

இதற்கு பரம்பரை தன்மை ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், அதன் பங்கு மிகவும் குறைவுதான். ஆனால், இப்போது அதிகரித்து வரும் டைப் 2 நீரிழிவு என்பது மரபணு மற்றும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறை ஆகிய இரண்டோடும் நெருங்கிய தொடர்புடையது. குறிப்பாக, உடலில் சேரும் தேவையற்ற கொழுப்பும், உடல் பருமனுமே குழந்தைகளுக்குத் தோன்றும் டைப் 2 நீரிழிவுக்குப் பின்னால் இருக்கும் மிக முக்கியமான காரணிகளாக மருத்துவர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

மாறிப்போன குழந்தைப் பருவமும் வாழ்க்கை முறையும்

நீரிழிவு மற்றும் இதய நல நிபுணரான டாக்டர் அருண் கெடியா, இன்றைய குழந்தைகளின் வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை தெளிவாக முன்வைக்கிறார். "முந்தைய காலங்களில் குடும்பங்களில் நான்கு முதல் ஆறு குழந்தைகள் இருப்பார்கள். அவர்கள் ஒன்றாக ஓடிப்பிடித்து விளையாடுவார்கள், மாலை நேரங்களில் திறந்தவெளி மைதானங்களில் நேரத்தைச் செலவிடுவார்கள்.

ஆனால் இன்று நிலைமை அப்படி இல்லை. பல இடங்களில் விளையாட்டு மைதானங்களே காணாமல் போய்விட்டன. அப்படியே இருந்தாலும் குழந்தைகள் வெளியே சென்று விளையாடுவது அரிதாகிவிட்டது" என்கிறார். மேலும் அவர் குறிப்பிடும்போது, "இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் பெற்றோர்களே மிகச் சிறிய வயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன்களைப் பழக்கி விடுகிறார்கள்.

முன்பு நண்பர்களுடனும் விளையாட்டுகளுடனும் கழிந்த பொழுதுகள், இன்று மொபைல் மற்றும் தொலைக்காட்சியால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் குழந்தைகளுக்குத் தேவையான உடல் உழைப்பு பெருமளவு குறைந்துவிடுகிறது.

இந்தச் சூழலில் வளரும் குழந்தைகளுக்கு உடலில் கொழுப்புச் சத்து மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து, அது நீரிழிவு நோய்க்கு வழிவகுக்கிறது. இதனால்தான் இன்று 14 முதல் 15 வயதுடைய சிறுவர்களுக்குக் கூட டைப் 2 நீரிழிவு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது," என்று எச்சரிக்கிறார்.

பாதிப்பிற்கான பின்னணி மற்றும் காரணங்கள்

குழந்தைகளின் உணவு முறையிலும் தினசரி பழக்கவழக்கங்களிலும் ஏற்பட்டுள்ள சில முக்கிய மாற்றங்களே இந்த நிலைக்கு காரணமாக அமைகின்றன. இன்றைய தலைமுறை குழந்தைகள் தங்களுக்கு முந்தைய தலைமுறையை விட அதிகமான துரித உணவுகள், இனிப்புகள் மற்றும் எண்ணெய் பலகாரங்களைச் சாப்பிடுகிறார்கள்.

சர்க்கரை கலந்த குளிர் பானங்கள் பருகுவது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயமாகிவிட்டது. இது தவிர, கல்வி ரீதியான அழுத்தமும் போட்டிகளும் குழந்தைகளை ஒருவித மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்குகின்றன. இது போன்ற காரணங்களால் அவர்களுக்கு விளையாட நேரமில்லாமல் போகிறது.

டாக்டர் தரஃப்தார் இது குறித்து மேலும் கூறும்போது, "உடலில் அதிகப்படியான கொழுப்பு சத்து சேரும்போது, இன்சுலின் அதன் வேலையைச் சரியாகச் செய்ய முடியாமல் போகிறது. இதைத்தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்று அழைக்கிறோம். இந்த நிலை ஏற்படும்போது உடல் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறுகிறது.

இதுவே டைப் 2 நீரிழிவுக்குக் காரணமாகிறது. முக்கியமாக குழந்தைகளின் வயிற்றுப் பகுதியில் சேரும் கொழுப்பு மற்றும் கல்லீரலில் சேரும் கொழுப்பு போன்றவை வருங்காலத்தில் ஏற்படப்போகும் பெரிய உடல்நலப் பாதிப்புகளுக்கான ஆரம்ப எச்சரிக்கையாகும்" என்கிறார்.

பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

இந்த சூழலில் இருந்து நம் குழந்தைகளை காக்க பெற்றோர்கள் சில முக்கியமான மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக குழந்தைகளின் உணவில் சர்க்கரை, இனிப்புகள் மற்றும் பொரித்த உணவுகளை குறைத்து கொள்ள வேண்டும். அரிசி, ரொட்டி மற்றும் பிரட் போன்ற மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை ஒரு அளவோடு கொடுத்து, அதற்கு பதிலாகப் பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

உணவுப் பழக்கம் ஒருபுறம் இருந்தாலும், உடல் உழைப்பு என்பது மிக அவசியம். குழந்தைகள் தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். அது நீச்சல், நடனம் அல்லது ஓடிப் பிடித்து விளையாடுவது என எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். வாரத்தில் குறைந்தது ஐந்து நாட்களாவது இதை ஒரு பழக்கமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

சிறிய வயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்களைக் கற்றுக்கொடுப்பது மட்டுமே, இந்த வளர்ந்து வரும் மருத்துவச் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கான சரியான வழியாகும். விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் நம் அடுத்த தலைமுறையின் எதிர்காலத்தை நலமுடன் காக்க முடியும்.

ஆய்வு:

TAGGED:

ETV BHARAT AGAINST DIABETES
TYPE 2 DIABETES IN CHILDREN
டைப் 2 நீரிழிவு நோய்
ETV BHARAT DIABETES CAMPAIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.