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40 வயதுக்கு பின் பெண்களுக்கு தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்துகள்: உடல் மாற்றங்களை எதிர்கொள்வது எப்படி?

மாதவிடாய் நிறைவு காலத்தில் 'ஈஸ்ட்ரோஜன்' ஹார்மோன் அளவு குறைவதால் எலும்புகளின் பலம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 2:53 PM IST

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பெண்களின் வாழ்க்கையில் 40 வயது என்பது ஒரு முக்கியமான மைல்கல். இந்த வயதை எட்டும்போது, அவர்களின் உடலில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் படிப்படியாக நிகழ தொடங்குகின்றன. குறிப்பாக, 'பெரிமெனோபாஸ்' மற்றும் 'மெனோபாஸ்' எனப்படும் மாதவிடாய் நிறைவு காலங்களை நோக்கி உடல் நகர தொடங்கும் போது, உடலின் தசை வலிமை, எலும்புகளின் அடர்த்தி, வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் தூக்கத்தின் சுழற்சி ஆகியவற்றில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது இயல்பு.

இதனால், உடல் சோர்வு மற்றும் பசியின் அளவில் வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். இந்த மாற்றங்களை கண்டு பயப்பட வேண்டியதில்லை. அதே நேரத்தில் அலட்சியமாகவும் இருக்க கூடாது. 40 வயதுக்கு பிறகு உணவை கணிசமாக குறைத்து கட்டுப்படுத்துவதை விட, உடலுக்கு தேவையான சரியான ஊட்டச்சத்துகளை தேர்ந்தெடுத்து உண்பதே முக்கியம்.

சரிவிகித உணவும், சரியான உடற்பயிற்சியும் பெண்களின் ஆற்றலையும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாக்க உதவும். இப்படியிருக்க, 40 வயதை கடந்த பெண்கள் எந்தெந்த சத்துகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து மும்பை ஏய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் ஆலோசகர் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணரான கவிதா நாதன் வழங்கும் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

40 வயதிற்கு பின் பெண்களுக்கு அதிகம் தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்துகள்

பெண்களின் உடல் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தினசரி உணவில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய முக்கிய சத்துகளை நிபுணர் கவிதா நாதன் சுட்டிக்காட்டுகிறார்:

  • புரதச்சத்து: வயது கூடும்போது இயல்பாகவே உடலில் தசைகளின் அளவு குறைய தொடங்கும். இதை தவிர்க்க போதுமான புரதச்சத்து அவசியம். பருப்பு வகைகள், பயறுகள், பால் பொருட்கள், முட்டை, மீன், கோழி இறைச்சி, டோஃபு, பன்னீர், நட்ஸ் (Nuts) மற்றும் விதைகள் ஆகியவற்றை உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.
  • கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி: மாதவிடாய் நிறைவு காலத்தில் 'ஈஸ்ட்ரோஜன்' ஹார்மோன் அளவு குறைவதால் எலும்புகளின் பலம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதை தடுக்க பால், தயிர், பன்னீர், ராகி, எள் மற்றும் பசலைக்கீரை போன்ற இலைக்காய்கறிகளை உட்கொள்ள வேண்டும். வைட்டமின் டி குறைவாக இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனையுடன் மாத்திரைகளாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
  • இரும்புச்சத்து: தொடர்ந்து மாதவிடாய் சுழற்சி உள்ள பெண்களுக்கோ அல்லது அதிக ரத்தப்போக்கு இருப்பவர்களுக்கோ இரும்புச்சத்து குறைபாடு ஏற்படலாம். காராமணி, பயறுகள், கீரைகள், முட்டை மற்றும் இரும்புச்சத்து செறிவூட்டப்பட்ட உணவுகள் இதற்கு சிறந்தவை. தாவர வகை உணவுகளிலிருந்து இரும்புச்சத்தை உடல் நன்றாக உறிஞ்சுவதற்கு, வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகளையும் (எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய் போன்றவை) சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
  • நார்ப்பொருள்: நார்ப்பொருள் செரிமானத்திற்கு உதவுவதோடு, ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் அளவை சீராக வைக்கிறது. மேலும், சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு நிறைந்த உணர்வை தரும். காய்கறிகள், பழங்கள், முழு தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகளில் நார்ப்பொருள் அதிகம் உள்ளது.
  • ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள்: நட்ஸ், விதைகள், அவகேடோ மற்றும் தாவர எண்ணெய்களில் உள்ள நிறைவுறாக் கொழுப்புகள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது.

ஊட்டச்சத்து தரவுகள் சொல்வது என்ன?

உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து சார்ந்த ஆய்வுகள், 40 வயதிற்குப் பிந்தைய உணவுமுறையில் செய்யப்படும் சிறிய மாற்றங்கள் கூட பெண்களின் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய நேர்மறைத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிவிக்கின்றன.

ஆய்வுகளின்படி, 30 வயதிற்கு பிறகு மனித உடலில் ஒவ்வொரு பத்தாண்டுகளுக்கும் 3% முதல் 8% வரை தசை இழப்பு ஏற்படுகிறது. 40 வயதிற்குப் பின் போதுமான புரதச்சத்தை உட்கொண்டு, கூடவே தசை வலிமைப் பயிற்சிகளை தவறாமல் செய்து வரும் பெண்களுக்கு தசை இழப்பு வெகுவாக குறைவது ஆய்வில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

மெனோபாஸ் நிலையை அடையும் பெண்களுக்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் எலும்பு அடர்த்தி வேகமாக குறையும் அபாயம் உள்ளது. சரியான அளவில் கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி உட்கொள்ளும் பெண்களுக்கு எலும்பு முறிவு மற்றும் 'ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்' நோய் வரும் அபாயம் கணிசமாகக் குறைவதாக மருத்துவத் தரவுகள் காட்டுகின்றன.

அதிக அளவில் பதப்படுத்தப்பட்ட நொறுக்குத் தீனிகள் மற்றும் சர்க்கரை பானங்களை குறைத்து, இயற்கையான முழு உணவுகளை சாப்பிடுபவர்களுக்கு இதய நோய்கள் மற்றும் சர்க்கரை நோய் வரும் வாய்ப்பு பெருமளவில் குறைகிறது என்று ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

உங்கள் தினசரி உணவில் புரதம், காய்கறிகள் மற்றும் முழு தானியங்கள் ஆகிய மூன்றையும் அடிப்படையாக கொண்டு அமைத்து கொள்ளுங்கள்.

மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மாத்திரைகளையோ அல்லது தீவிரமான டயட் முறைகளையோ பின்பற்ற கூடாது.

ஒவ்வொருவரின் உடலும் தனித்துவமானது. அதிக ரத்தப்போக்கு உள்ளவர்கள் அல்லது பிற உடல்நல பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற உணவுமுறையை அறிய மருத்துவரையோ அல்லது பதிவுபெற்ற ஊட்டச்சத்து நிபுணரையோ அணுக வேண்டும்.

40 வயதிற்கு பிறகு குறைவாக சாப்பிடுவதை விட, தரமான உணவை உண்பதே முக்கியம். புரதமும் நார்ப்பொருளும் நிறைந்த உணவு, வழக்கமான உடற்பயிற்சி மற்றும் போதுமான தூக்கம் ஆகியவை பெண்கள் எப்போதும் வலிமையோடும் ஆற்றலோடும் வாழ வழிவகுக்கும்.

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TAGGED:

ESSENTIAL NUTRIENTS FOR WOMEN
FOOD FOR WOMEN OVER 40 YEARS
ஊட்டச்சத்து
NUTRITIONAL NEEDS FOR WOMEN OVER 40

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