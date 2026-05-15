கருவில் இருக்கும்போதே மாறும் குழந்தைகளின் சுவை உணர்வு : ஆய்வில் சுவாரஸ்ய தகவல்!
Published : May 15, 2026 at 1:30 PM IST
குழந்தைகளுக்கு காய்கறிகளை ஊட்டுவது என்பது பெரும்பாலான பெற்றோருக்கு ஒரு பெரும் போராட்டமாகவே இருக்கிறது. "என் குழந்தை காய்கறிகளே சாப்பிடுவதில்லை" என்ற அங்கலாய்ப்பு பல குடும்பங்களில் அன்றாடம் கேட்கும் ஒரு பொதுவான குரல்.
குழந்தைகளின் இந்த அடம் பிடிக்கும் குணம், அவர்கள் வளர்ந்த பிறகு உருவாவது அல்ல, மாறாக, அவர்கள் தாயின் கருப்பையில் இருக்கும்போதே இதற்கான விதைகளும், சுவைகளும் தீர்மானிக்கப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக புதிய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. நாம் பிறப்பதற்கு முன்பே நம்முடைய உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் வடிவமைக்கப்பட தொடங்கிவிடுகின்றன என்ற சுவாரசியமான தகவல்களை ஆய்வு கூறுகிறது.
ஆய்வு கூறுவது என்ன?
டெவலப்மென்ட்டல் சைக்கோபயாலஜி (Developmental Psychobiology) என்ற அறிவியல் இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆய்வு, கர்ப்ப காலத்தில் தாய்மார்கள் உட்கொள்ளும் உணவுகள், பல வருடங்களுக்குப் பிறகு அவர்களின் குழந்தைகளின் உணவுத் தேர்வுகளில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை கண்டறிந்துள்ளது. பிரிட்டன், பிரான்ஸ் மற்றும் நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பல்கலைக்கழகங்களின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர்.
ஆய்வு நடத்தப்பட்ட விதம்
இந்த ஆய்விற்காக, கர்ப்பத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் இருந்த கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள் இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒரு குழுவினருக்குக் கேரட் பொடியும் (Carrot powder), மற்றொரு குழுவினருக்குக் காலிஃபிளவர் போன்ற குரூசிஃபெரஸ் (Cruciferous) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 'கேல்' (Kale powder) எனப்படும் ஒரு வகையான கீரைப் பொடியும் அடங்கிய மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டன. தொடர்ந்து அவர்கள் இதனை உட்கொண்டு வந்தனர்.
மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின் கிடைத்த முடிவுகள்
பின்னர், அந்தப் பெண்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு சுமார் மூன்று வயதாகும் போது, அவர்களின் எதிர்வினைகள் மிக உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டன. அந்த குழந்தைகளுக்கு கேரட் மற்றும் கேல் கீரையின் வாசனை காண்பிக்கப்பட்டபோது, ஆச்சரியமூட்டும் முடிவுகள் கிடைத்தன. தாயின் வயிற்றில் இருந்தபோது கேரட் சுவையை உணர்ந்த குழந்தைகள், வளர்ந்த பின் கேரட்டின் வாசனைக்கு மிக நேர்மறையான எதிர்வினையைக் காட்டினர்.
அதேபோல், கர்ப்ப காலத்தில் கேல் கீரையின் சுவையை எதிர்கொண்ட குழந்தைகள், மற்ற குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அந்தக் கீரையின் வாசனைக்குக் குறைவான வெறுப்பையே காட்டினர். சில குழந்தைகள் தங்களுக்குப் பழக்கப்பட்ட அந்த காய்கறிகளின் வாசனையை நுகரும்போது முகத்தில் புன்னகையைக்கூட வெளிப்படுத்தினர் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களது முடிவுகளில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
வயிற்றுக்குள் சுவையை அறியும் சுட்டிப் பிள்ளைகள்
கருப்பையில் இருக்கும்போதே குழந்தைகள் உணவின் சுவையை எப்படி அறிந்துகொள்கிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு அறிவியல் பூர்வமான விளக்கத்தையும் இந்த ஆய்வு வழங்குகிறது. கர்ப்ப காலத்தில் தாய் சாப்பிடும் உணவுகளின் சுவைக் கலவைகள், கருவில் இருக்கும் குழந்தையைச் சுற்றியுள்ள பனிக்குட திரவத்தில் (Amniotic fluid) கலக்கின்றன.
வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை இந்த திரவத்தைத் தொடர்ச்சியாக விழுங்குவதாலும், சுவாசிப்பதாலும், பிறப்பதற்கு முன்பே பல்வேறு சுவைகளையும் வாசனைகளையும் அறியும் வாய்ப்பை பெறுகிறது. இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் ஒரே சுவையை எதிர்கொள்ளும்போது, அச்சுவைக்கு குழந்தைகள் பழகிவிடுகிறார்கள் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகிறார்கள்.
பெற்றோர்களுக்கான முக்கியத்துவம்
இந்த ஆய்வு முடிவுகள், குறிப்பாகக் கசப்புத்தன்மை கொண்ட பச்சைக் காய்கறிகளைச் சாப்பிட மறுக்கும் குழந்தைகளுக்கு, ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்தை எற்படுத்த பெற்றோர்களுக்கு ஒரு புதிய வழியைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், இந்த ஆய்வில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பங்கேற்பாளர்களே கலந்துகொண்டதால், இதன் நம்பகத்தன்மையை மேலும் உறுதிப்படுத்த இன்னும் பெரிய அளவிலான ஆய்வுகள் தேவை என்றும் நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
உணவுப் பழக்கத்தை தீர்மானிக்கும் மற்ற காரணிகள்
அதே நேரத்தில், ஒரு குழந்தையின் உணவு விருப்பத்தை தாயின் கர்ப்பகால உணவு மட்டுமே முழுமையாக தீர்மானித்துவிடுவதில்லை. மரபியல் காரணங்கள், குடும்பத்தின் ஒட்டுமொத்த உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள், குழந்தை பருவத்தில் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் உணவுகள் மற்றும் அவர்கள் வளரும் சமூகச் சூழல் ஆகியவையும் இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
முந்தைய சில ஆராய்ச்சிகளும்கூட, பிறப்புக்கு முந்தைய இந்தச் சுவை அறிமுகம், குழந்தை பருவத்தில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை எளிதாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வழிவகுக்கும் என்பதை ஆதரித்துள்ளன. எனவே, கர்ப்ப காலத்தில் பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள், புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்த சமச்சீர் உணவை உட்கொள்வதுடன், போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது தாயின் ஆரோக்கியத்திற்கு மட்டுமல்லாமல், குழந்தையின் எதிர்கால நல்வாழ்விற்கும் அடித்தளமாக அமைகிறது.