உடல் எடை குறைப்பு ஊசிகளால் ஆண்களுக்கு முடி உதிரும் அபாயம்: சர்வதேச ஆய்வில் தகவல்!
பரம்பரை பரம்பரையாக தலைமுடி கொட்டும் அமைப்பு கொண்ட ஆண்களுக்கு, எடையை குறைக்கும் ஊசிகளை பயன்படுத்தும் போது முடி உதிரும் அபாயம் மேலும் 7 சதவீதம் அதிகரிப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : September 6, 2026 at 3:06 PM IST
உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க இன்றைக்கு உலகளவில் பலராலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் GLP-1 வகை ஊசிகள் (Ozempic, Wegovy, Zepbound போன்றவை) பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இவை ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்துவதோடு, பசியை குறைத்து உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க பெரிதும் உதவுகின்றன. ஆனால், இந்த மருந்துகளை பயன்படுத்த தொடங்கிய பிறகு சிலருக்கு தலைமுடி அதிக அளவில் கொட்டுவதாக புகார்கள் எழுந்து வந்தன.
இதுவரை, எடையை குறைக்கும் போது உடலில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்களால் தான் தற்காலிகமாக முடி கொட்டுகிறது என்றும், எடை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நிலைபெற்ற பிறகு முடி வளர்ச்சி மீண்டும் பழையபடி சரியாகிவிடும் என்றும் தான் கருதப்பட்டது. ஆனால், இதன் பின்னணியில் மரபணு ரீதியான காரணம் ஒன்று இருப்பதை அமெரிக்காவில் உள்ள NYU Langone Health மையத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்போது கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
அதாவது, பரம்பரை பரம்பரையாக தலைமுடி கொட்டும் அமைப்பு கொண்ட ஆண்களுக்கு, இந்த எடையை குறைக்கும் ஊசிகளை பயன்படுத்தும்போது முடி உதிரும் அபாயம் மேலும் 7 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
ஆய்வில் வெளிவந்த அதிர்ச்சி தகவல்
அமெரிக்காவின் மருத்துவ நிறுவனமான NYU Grossman School of Medicine அமைப்பை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள், உடலின் GLP-1 புரதங்களை உயர்த்தும் GLP1R எனும் மரபணுவிற்கும், ஆண்களுக்கு இயல்பாக ஏற்படும் பரம்பரை முடி உதிர்தல் பிரச்சனைக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை விரிவாக ஆய்வு செய்தனர்.
- மரபணு ஒப்பீடு: உடலில் GLP1R மரபணு அதிகம் செயல்படும் ஆண்களையும், பரம்பரை ரீதியாக முடி கொட்டும் பிரச்சனை கொண்ட ஆண்களின் மரபணுக்களையும் ஒப்பீடு செய்து பார்த்தனர்.
- கூடுதல் ஆபத்து: ஏற்கனவே மரபணு வழியில் முடி இழக்கும் சாத்தியம் கொண்ட ஆண்கள் இந்த ஊசிகளை பயன்படுத்தும்போது, அவர்களுக்கு முடி உதிரும் அபாயம் கூடுதலாக 7% உயர்கிறது என்பது இந்த ஒப்பீட்டின் மூலம் உறுதியானது.
பிற உடல்நல காரணிகளையும் தாண்டிய உண்மை
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த 7% கூடுதல் அபாயத்தை கணக்கிடும் போது, முடி உதிர்வுக்கு காரணமான பிற முக்கிய உடல்நல பிரச்சனைகளையும் தனித்தனியாக பிரித்து ஆய்வு செய்தனர்.
- ரத்த அழுத்தம்: மண்டை ஓட்டு பகுதிக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை குறைத்து, முடி வளர்ச்சியை பாதிக்கும் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சனையை ஆய்விலிருந்து விலக்கி பார்த்த பின்னரும், இந்த 7% கூடுதல் அபாயம் அப்படியே தான் இருந்தது.
- இன்சுலின் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்: டைப்-2 நீரிழிவுக்கு காரணமான இன்சுலின் எதிர்ப்பு (Insulin Resistance) மற்றும் ஆண்களுக்கான டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் குறைபாடு ஆகிய பிற காரணிகளை கணக்கில் கொள்ளாதபோதும், GLP-1 ஊசிகளால் ஏற்படும் 7% முடி உதிர்பு அபாயம் மாறவில்லை.
இதன் மூலம், உடல் எடை வேகமாக குறைவதால் மட்டும் முடி கொட்டவில்லை. இந்த மருந்துகளின் செயல்பாட்டிற்கும் முடி உதிர்வை தூண்டும் மரபணுக்களுக்கும் இடையே நேரடியாகவே உயிரியல் ரீதியான பிணைப்பு இருப்பது அறிவியல்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுவது என்ன?
இந்த ஆய்வுக்கு தலைமை தாங்கிய மூத்த ஆராய்ச்சியாளரும், மருத்துவ நிறுவனத்தின் தோல் மருத்துவ துறை உதவி பேராசிரியருமான டாக்டர் லின் பெதுகோவா இது குறித்து கூறுகையில், "எடையை குறைக்கும் GLP-1 மருந்துகளின் பயன்பாட்டிற்கும், ஆண்களுக்கு ஏற்படும் பரம்பரை முடி உதிர்தலுக்கும் இடையே உள்ள மரபணுதொடர்பை எங்கள் ஆய்வு முதன்முறையாக நிரூபித்துள்ளது. இது ஒரு சந்தேகமாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அறிவியல் சான்றாக மாறியுள்ளது.
எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் தொடர் ஆய்வுகள் வெற்றி பெற்றால், ஒரு நோயாளிக்கு இந்த GLP-1 மருந்துகளை பரிந்துரைப்பதற்கு முன்பாகவே, அவருக்கு முடி உதிரும் அபாயம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை மரபணுப் பரிசோதனை மூலம் முன்கூட்டியே அறிய முடியும். அதுமட்டுமன்றி, முடி உதிர்வை தடுக்கும் 'மினாக்சிடைல்' (Minoxidil) போன்ற பிற மருந்துகளையும் இதனுடன் சேர்த்து வழங்கும் கூட்டுச் சிகிச்சை முறைகளைத் திட்டமிட இது வழிவகுக்கும்" என்கிறார்.
மருத்துவர் லின் பெதுகோவா மேலும் கூறுகையில், இந்த மருந்துகள் எந்த உயிரியல் அமைப்பின் மூலம் முடி நுண்புழைகளின் வளர்ச்சியை பலவீனப்படுத்துகின்றன என்பதை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள இன்னும் கூடுதல் ஆராய்ச்சிகள் தேவை எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், ஆண்களிடம் கண்டறியப்பட்ட இந்த மரபணு தொடர்பு பெண்களுக்கும் பொருந்துமா என்பது குறித்து அடுத்தகட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை
Journal of Investigative Dermatology சர்வதேச மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ள இந்த ஆய்வுக்காக, லட்சக்கணக்கான மக்களின் மரபணுத் தரவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. பொதுவாக 50 வயதை கடந்த பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு பரம்பரை ரீதியான முடி உதிர்தல் பிரச்சனை இயல்பாகவே உள்ளது.
அதே வேளையில், 2020 ஆம் ஆண்டு FDA அமைப்பின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு, இந்த எடையை குறைக்கும் ஊசிகளின் பயன்பாடும் மக்களிடையே பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. எனவே, உடல் எடையைக் குறைக்க இந்த ஊசிகளை பயன்படுத்த திட்டமிடுபவர்கள், தங்களுக்கு ஏற்கனவே முடி உதிரும் பின்னணி இருந்தால், இதை பற்றி மருத்துவரிடம் முன்கூட்டியே ஆலோசித்து சரியான முடிவை எடுப்பது மிகவும் நல்லது.
ஆய்வு:
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(26)02729-6/abstract